Perú

APP admite derrota de César Acuña y reconoce que sumar streamers no fue suficiente: “Faltaron mecanismos adicionales”

El portavoz del partido, Elio Riera, aceptó que los resultados electorales estuvieron muy por debajo de lo esperado y señaló que representan un llamado de atención para realizar una “reingeniería” en el partido

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Elio Riera, portavoz de APP, admitió la derrota de César Acuña en su tercera postulación presidencial y señaló errores en la estrategia de campaña
Elio Riera, portavoz de APP, admitió la derrota de César Acuña en su tercera postulación presidencial y señaló errores en la estrategia de campaña

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, reconoció este miércoles la derrota electoral de César Acuña, quien se presentó como candidato presidencial por tercera vez en las elecciones generales, y admitió errores en la estrategia de campaña, en especial por la incorporación de streamers.

“Considero que los representantes de los partidos también tenemos que reflexionar e identificar qué hemos hecho mal”, expresó en diálogo con RPP.

El letrado, quien también postuló como candidato a diputado por APP, aceptó que los resultados quedaron muy por debajo de lo esperado. “Definitivamente, es un llamado de atención de la ciudadanía (...) y definitivamente sirve para hacer una reingeniería con respecto a este tema, mejorar”, señaló.

El vocero de la formación política también admitió en diálogo posterior con Infobae que la estrategia aplicada, incluida la participación de streamers, no logró captar al electorado, ya que faltaron mecanismos adicionales. “El señor Acuña escuchó la propuestas de los creadores de contenido, pero se debieron implementar otras acciones para conectar con los votantes, y esto será visto cuando veamos la reingeniería del partido”, indicó.

César Acuña
Riera calificó el resultado —1.13% de votos válidos con 91.5% de actas contabilizadas— como un llamado de atención y expresó la necesidad de una “reingeniería” en el partido

Riera se pronunció además sobre la falta de declaraciones de Acuña tras los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que al 91.5% de actas contabilizadas le otorgan apenas 1.13% de votos válidos (175,428), cifra muy inferior al umbral requerido por la Ley Orgánica de Elecciones para mantener la inscripción partidaria.

“Lo apropiado es esperar a que concluya todo el proceso para emitir un comunicado. Adelantarse ahora solo genera inestabilidad. Lo que puedo afirmar es que el señor Acuña ha tomado los resultados con cautela y respeto hacia los votantes”, expresó.

Seguidamente, refirió que, pese a los resultados adversos, volvería a postular por APP. “Yo soy muy leal con las personas que me dan esta oportunidad. Estoy muy agradecido. El señor César Acuña me buscó, me dio la oportunidad, y definitivamente si tengo esta nueva oportunidad, como me lo ha propuesto, daré el cien por ciento para hacer lo correcto”, concluyó.

Diversas tiendas políticas, entre ellas APP, quedarían fuera de la representación parlamentaria y perderían su inscripción, lo cual obligaría a iniciar un proceso de recolección de firmas y cumplir otros requisitos para intentar recuperarla.

La última publicación de Acuña en TikTok, su red favorita donde ganó notoriedad tras comentarios de usuarios que lo ubicaron “en la cima”, muestra su accidentado desayuno junto al streamer Sacha Uzumaki.

César Acuña
El vocero reconoció que la incorporación de streamers y la movilización de trabajadores de la Universidad César Vallejo no lograron conectar con el electorado

En X (antes Twitter), su mensaje más reciente data de hace dos días, cuando criticó “la incompetencia de la ONPE” por fallos logísticos en los comicios, por lo cual calificó la situación como “un golpe directo a la voluntad popular” y pidió la “destitución inmediata” de Piero Corvetto, jefe del organismo.

¿Fin?

Kelly Acuña, una de las hijas del líder de APP, ha sugerido que este revés marcaría el retiro definitivo de su padre de la política. “Estoy convencida de que todo siempre es para mejor. Se cierra un capítulo de muchos años. De trabajo, de ayuda real a miles de personas… y también de momentos duros”, escribió en un mensaje publicado en Facebook.

“Confío en que todo lo que llega, incluso lo difícil, siempre deja algo. Hoy solo toca cerrar esta etapa y volver a lo esencial”, zanjó.

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