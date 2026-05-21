Perú

Roberto Sánchez tras caer en encuesta frente a Keiko Fujimori: “Estamos seguros de que se revertirá, vamos a reorientar nuestras acciones”

El candidato de Juntos por el Perú afirmó que mantiene la calma pese a los resultados de la última encuesta y anunció ajustes en su campaña. También convocó “a todas las fuerzas políticas” a construir consensos de cara al balotaje

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Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, mantiene la calma frente a los resultados de la última encuesta de Ipsos, que lo ubica por detrás de Keiko Fujimori en intención de voto para el balotaje del 7 de junio.
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, mantiene la calma frente a los resultados de la última encuesta de Ipsos, que lo ubica por detrás de Keiko Fujimori en intención de voto para el balotaje del 7 de junio.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó este jueves su tranquilidad ante los resultados de la última encuesta de Ipsos de cara al balotaje del 7 de junio, que le otorga un 35% de intención de voto, mientras que su rival, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, alcanza el 39%.

“Nosotros estamos tranquilos, estamos afinando nuestras acciones, nuestras actividades y estamos seguros que eso se revertirá en el proceso y estamos para ello”, declaró en una rueda de prensa, donde detalló que su agenda para la semana incluye visitas a Carabayllo, Ica, Chiclayo, Trujillo, Chosica y San Juan de Lurigancho.

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Al ser consultado sobre la disminución de preferencias en el sector rural, consideró que se trata de una postal “inicial” que brinda que “indicación también para reorientar nuestras acciones”.

“Nosotros estamos afianzados un poco en las actividades que estamos haciendo. Las encuestas tienen un punto de vista respetable, pero nosotros nos basamos sobre todo en las acciones que estamos haciendo. (...) Nos decían que estábamos quintos, sextos, y finalmente estamos en esta segunda vuelta”, añadió.

Sánchez señala que la encuesta sirve como referencia para ajustar su estrategia, especialmente ante la caída de su preferencia en el sector rural, aunque enfatiza que confía en el trabajo realizado por su equipo
Sánchez señala que la encuesta sirve como referencia para ajustar su estrategia, especialmente ante la caída de su preferencia en el sector rural, aunque enfatiza que confía en el trabajo realizado por su equipo

Sánchez mencionó que su bancada cuenta con 14 senadores y 32 diputados, lo que obliga a replantear prioridades. “Hoy con esta realidad política tenemos que mirar el horizonte. Nosotros sí abogamos porque se pueda volver a recuperar el derecho al referéndum y consultarle en su momento a todo el pueblo, los treinta y cinco millones de peruanos”, señaló.

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El candidato dirigió un mensaje a las fuerzas políticas: “Nosotros no cerramos, porque creemos que nuestra mirada de país obliga a un gran consenso. La originalidad y la identidad de nuestras acciones están marcadas... Yo debería ponerme todos los sombreros del Perú, pero por respeto, lealtad y a nuestro proyecto, uso la identidad de nuestro presidente Pedro Castillo”, agregó.

De igual modo, destacó que se prepara con reuniones “todos los días” para el debate programado para este domingo 31. La encuesta reporta que Fujimori crece principalmente en Lima, donde sube de 50% a 54%, mientras que Sánchez baja de 25% a 23%.

En las ciudades del interior urbano, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) se mantiene en 35% y Sánchez desciende de 40% a 36%. El cambio más notorio se da en el voto rural, principal fortaleza del candidato de Juntos por el Perú, que pierde seis puntos y queda en 49%, mientras que Fujimori permanece en 26%.

La encuesta muestra que Keiko Fujimori crece en Lima y mantiene ventaja en el interior urbano, mientras que el voto rural, principal fortaleza de Sánchez, experimenta una baja significativa; el 26% del electorado permanece indeciso o votaría en blanco o nulo
La encuesta muestra que Keiko Fujimori crece en Lima y mantiene ventaja en el interior urbano, mientras que el voto rural, principal fortaleza de Sánchez, experimenta una baja significativa; el 26% del electorado permanece indeciso o votaría en blanco o nulo

La suma de indecisos y voto en blanco o viciado alcanza el 26% del electorado, una proporción que podría definir el resultado final. Consultada sobre el estudio, la candidata afirmó en la víspera que toma con “prudencia” estos resultados, ya que representan una “fotografía del momento”.

“Estamos todavía prácticamente en un empate y es por eso que nosotros ayer hemos anunciado una campaña muy importante que hace la gran diferencia de mis campañas anteriores. Estamos haciendo una cruzada para que todos los ciudadanos puedan participar como personeros a nivel nacional, defensores de la democracia”, señaló.

“Aspiramos a poder contar con más de cien mil ciudadanos que de manera voluntaria ayuden a vigilar y a hacer respetar la voluntad popular”, agregó.

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