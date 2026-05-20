Perú

Petroperú se declara en rebeldía: ProInversión no accederá a información gerencial sin aval del Directorio, anuncia petrolera

La negativa de la estatal agudiza la tensión interna ante la pérdida de autonomía y descontento de directivos, mientras el rescate de USD 2.000 millones ya está firmado

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El Decreto de Urgencia N° 010-2025 consolidó el desplazamiento del Directorio en decisiones estratégicas sobre la petrolera estatal.

Tal como informó Infobae Perú, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión solicitó el pasado 15 de mayo información clave sobre cambios gerenciales y documentos internos a Petroperú, en el marco del proceso de reorganización patrimonial dispuesto por los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026.

Sin embargo, la alta gerencia de la petrolera estatal ha respondido negativamente, asegurando que la entrega de estos datos sensibles solo será considerada si el Directorio así lo aprueba.

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Tensión por el control de la reorganización en la petrolera de Perú

El requerimiento de ProInversión, oficializado por el director de proyecto Ángel Delgado Flores, instruía a Petroperú a abstenerse de comprometer flujos futuros y a remitir, en un plazo máximo de 48 horas, un inventario de todos los procesos de compra y compromisos financieros en curso o negociación.

Estas medidas, de carácter obligatorio, buscan centralizar bajo supervisión estatal las adquisiciones de crudo, derivados y otros insumos críticos, desplazando a la administración de la petrolera de sus funciones tradicionales de gestión.

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La solicitud, enviada el 15 de mayo, daba un plazo que vencía el 17. Sin embargo, la respuesta de Petroperú, firmada digitalmente el 19 de mayo por el gerente general Gustavo Villa Mora, llegó después del tiempo estipulado y marcó una postura de resistencia institucional.

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ProInversión exige a Petroperú información clave sobre cambios gerenciales y compromisos financieros tras nuevas normas estatales.

Petroperú y una respuesta con reserva: decisión en manos del Directorio

En el documento remitido a la agencia promotora de las inversiones del MEF, se sostiene que la información solicitada —incluyendo actas de entrega de cargo, expedientes de nuevos gerentes y un informe externo— no está comprendida de manera expresa ni implícita dentro del alcance de los decretos de urgencia que rigen la reorganización.

Pese a las posibles implicancias legales, la empresa argumenta que se trata de documentación interna y potencialmente sensible, cuya divulgación requiere una evaluación previa de confidencialidad, alcance y posibles implicancias institucionales.

La estatal subraya que la decisión de entregar o no estos documentos queda en manos del Directorio, órgano que evaluará la pertinencia y procedencia de compartir la información con ProInversión. Hasta que esa decisión no sea adoptada formalmente, la agencia estatal no contará con acceso a los expedientes requeridos.

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El respaldo financiero por hasta USD 2.000 millones para la compra de crudo depende de mantener el control estatal sobre Petroperú.

¿Resistencia interna y cuestionamientos a la intervención?

La negativa de la petrolera se produce en medio de un clima de resistencia interna al control estatal. Directivos y gerentes recientemente repuestos muestran descontento ante la pérdida de autonomía y poder de decisión.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae Perú, la abrupta intervención de la carta de ProInversión ha generado malestar, tanto en el Directorio como entre parte del personal.

El proceso de reorganización, iniciado tras la aprobación del Decreto de Urgencia N° 010-2025 en diciembre pasado, consolidó el desplazamiento del Directorio en temas estratégicos y operativos.

El problema está en que el respaldo financiero autorizado mediante Decreto N° 003-2026, que permite un endeudamiento de hasta 2.000 millones de dólares para la compra de crudo, está condicionado a la vigencia de este control estatal.

La situación revela un pulso de poder inédito en la historia reciente de la empresa pública, que afronta la reorganización más profunda de su estructura directiva y operativa en años.

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