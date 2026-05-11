Petroperú: MEF autoriza rescate de USD 2.000 millones para asegurar operación ante crisis energética

El Gobierno de Perú autoriza un rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú ante el riesgo de desabastecimiento energético nacional. Créditos: PETROPERÚ

El Gobierno peruano autorizó, mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2026, un rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú, en respuesta a la crisis energética, la falta de liquidez de la compañía y el impacto de la reciente alza internacional de precios del petróleo.

Los fondos, autorizados como “medidas extraordinarias” tras su difusión en el Diario Oficial El Peruano, serán canalizados mediante fideicomisos para garantizar la continuidad operativa y el abastecimiento nacional de combustibles.

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Petroperú: el Estado reconoce impacto vulnerabilidad energética

El documento firmado por el presidente José María Balcázar detalla que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han reducido la oferta mundial de petróleo, encareciendo los precios y poniendo en riesgo la seguridad energética de países importadores como el Perú.

En esta línea, el decreto destaca que el 74% de la matriz energética nacional depende de hidrocarburos, y que la ausencia de estos insumos tendría efectos negativos en todas las actividades económicas del país.

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El decreto gubernamental subraya que no existen actualmente sustitutos para los combustibles derivados de hidrocarburos que aseguren la demanda energética del país. EFE/ John Reyes Mejia

“No se cuenta con sustituto de los combustibles que se obtienen a partir de los hidrocarburos, de tal manera que afiancen la seguridad energética que demanda el país”, señala.

La canalización, disposición y reposición de recursos se harán a través de fideicomisos, y solo la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) está autorizada para instruir sobre el uso de esos fondos.

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MINEM podrá garantizar hasta USD 2.000 millones en garantías

El decreto autoriza a la primera empresa del país a constituir, individualmente o en asociación, un vehículo de propósito especial destinado a canalizar recursos y asegurar la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, esta operación deberá ser estructurada y acompañada por ProInversión, que también supervisará el uso de los fondos en todo el proceso.

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El 74% de la matriz energética peruana depende de hidrocarburos, lo que expone al país a riesgos ante crisis internacionales como el conflicto en Medio Oriente. Créditos: DIFUSIÓN

Se establece que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) podrá asumir compromisos contingentes hasta por el equivalente a USD 2.000 millones, destinados exclusivamente a financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles y cubrir servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. Es decir, es un aval.

El documento aclara que estos compromisos “no afectarán los fondos orientados a la electrificación rural”, y autoriza compromisos de corto plazo por hasta USD 500 millones que deberán pagarse con los recursos obtenidos por la operación principal.

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ProInversión supervisará el uso de los recursos asignados

Se fija un plazo de 10 días para que ProInversión apruebe el protocolo para canalización y disposición de fondos, y 60 días para el protocolo de administración en el marco del decreto anterior (N° 010-2025).

Además, la petrolera estatal queda exceptuada de las disposiciones de su propio Estatuto que obstaculicen la implementación de estas medidas.

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ProInversión tendrá el control total del manejo y supervisión del financiamiento, que estará destinado exclusivamente a operaciones esenciales y capital de trabajo de Petroperú. Créditos: DIFUSIÓN

Finalmente, se ordena al Directorio y Gerencia General de la empresa ejecutar los actos societarios necesarios en un plazo máximo de 5 días hábiles tras recibir la decisión de ProInversión sobre el destino de los recursos.

“La atención de los compromisos contingentes en ningún caso afectará los fondos orientados a la electrificación rural”, subraya el documento.

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Vigencia y responsabilidades

El Decreto de Urgencia Nº 003-2026 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La supervisión y validación técnica de los términos de la operación recaerán en ProInversión, que representará al MINEM en la formalización de los compromisos.

La publicación ocurre días después de que Edmundo Lizarzaburu asumiera la presidencia del directorio de Petroperú, coincidiendo con el regreso de directivos que habían sido removidos por la reestructuración.

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