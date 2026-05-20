Segunda vuelta 2026: ¿Quién será el nuevo presidente que gobernará el Perú por el periodo 2026 - 2031?

Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez enfrentarán la elección presidencial más fragmentada de la historia reciente del Perú el domingo 7 de junio, tras la confirmación oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con ambos candidatos encabezando las preferencias, pero con niveles de adhesión sin precedentes por su baja magnitud, el resultado sigue siendo incierto: apenas reunieron conjuntamente el 29,1% de los votos válidos en la primera vuelta según datos oficiales de ONPE al 100%.

Este balotaje se define en un contexto marcado por la reorganización de fuerzas electorales, la persistencia de los votos en blanco y el incremento de población indecisa, elementos que, según los datos, sitúan a Perú ante una de sus encrucijadas políticas más complejas de las últimas décadas.

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Primera vuelta

En la contienda celebrada el 12 de abril, la candidata de Fuerza Popular superó a Sánchez por una diferencia de 862.564 votos. No obstante, fue la ajustada ventaja de 21.210 votos la que permitió a Sánchez, representante de Juntos por el Perú, desplazar a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, quien persiste en no reconocer los resultados y denuncia un presunto fraude, como detalló la ONPE. A pesar de la victoria numérica de Keiko Fujimori, las primeras encuestas nacionales muestran un escenario de partida igualado para ambos contendientes en la segunda vuelta.

La última encuesta de Ipsos, realizada a finales de abril, mostró que tanto Fujimori como Sánchez concentraban el 38% de la intención de voto cada uno, con un bloque de votantes indecisos o inclinados al voto en blanco o viciado que suma el 24%. Por su parte, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportó un apoyo del 32% para Sánchez y 31% para Fujimori, sumando también un significativo porcentaje de no definidos. Estos datos reflejan la volatilidad y la fragmentación del electorado, subrayando la importancia de quienes aún no han tomado una decisión clara, lo que otorga a la campaña del balotaje un carácter abiertamente competitivo y abierto.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién será el nuevo huésped que esté en el sillón de Pizarro?

La pregunta central es quién será electo presidente, tras una primera vuelta en la que ambos finalistas dominaron exactamente 11 regiones cada uno, lo que demuestra una distribución territorial del voto sin precedentes. La candidata de Fuerza Popular triunfó con claridad en la costa norte, de Tumbes a Ica, y en buena parte de la Amazonía, mientras que el representante de Juntos por el Perú se impuso en la sierra y la selva norte, así como en varias regiones del sur.

Ilustración editorial de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez extendiendo sus manos con papeletas de sus partidos hacia El sillón de Pizarro, símbolo de la presidencia peruana, en una contienda electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones y el voto rural como campo de disputa electoral

En la región más poblada del país, Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga fue el ganador, con un 20,99% del electorado de toda la nación. Sin embargo, Fujimori lideró en buena parte del resto de la región. El analista Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, explicó a ONPE que la división entre zonas costeras y andinas es patente, incluso dentro de un mismo departamento como La Libertad, donde Fuerza Popular venció en la costa y Juntos por el Perú en la sierra.

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El voto rural se erige como factor determinante. Como se han visto en las últimas elecciones en Perú, el sur andino históricamente rechaza a Keiko Fujimori y se caracteriza por una alta disciplina comunitaria en la votación. Las siete regiones donde nunca ha vencido la candidata de Fuerza Popular son Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna las cuales conforman el núcleo rural y andino de mayor resistencia al fujimorismo.

De las 24 regiones del país, en 2021 Pedro Castillo triunfó en 16, una cifra que Roberto Sánchez no ha logrado igualar: este año logró imponerse en 11 regiones y 124 provincias, mientras que Fujimori creció de ganar en 7 a 11 regiones y pasó de 32 provincias en 2021 a 60 en la reciente primera vuelta, según datos de la ONPE.

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Una ilustración acuarelada representa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez flanqueando a votantes rurales en los Andes peruanos, depositando su sufragio en urnas con los logos de sus respectivos partidos, simbolizando la importancia del voto en áreas andinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Discursos y el nuevo balance del antivoto

Patricia Zárate, socióloga del IEP, destacó a ONPE la transformación del escenario electoral de Fujimori, quien ha capitalizado el tema de la inseguridad como principal preocupación nacional. El lema “la fuerza del orden” se convirtió en el eje estratégico de su campaña, en contraste con 2021, cuando el contexto de pandemia e injusticia social favorecía discursos de cambio como el de Pedro Castillo. En el caso de Sánchez, su identificación con la figura de Castillo lo ayudó a llegar al balotaje, pero podría restringir su crecimiento más allá de los votantes de izquierda y segmentos rurales.

La fuerza histórica del rechazo al fujimorismo se ha atenuado. Ipsos reportó que el antivoto contra Keiko Fujimori descendió del 58% al 48%. A pesar de este descenso, ese nivel de rechazo sigue superando al experimentado por Roberto Sánchez, quien vio aumentar su antivoto de 39% a 43% tras la primera ronda. Esto lo confirmó el propio Alfredo Torres en entrevista a Latina luego de la primera vuelta del 12 de abril.

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Según Zárate, el cansancio con el discurso antifujimorista se nota principalmente entre los jóvenes adultos, aunque las protestas espontáneas persisten. En sentido inverso, también crece el rechazo a la izquierda y a propuestas asociadas con “el comunismo y el caviarismo”, así como la apelación a un antiterrorismo visceral, marcando una polarización cada vez más identitaria.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias inmediatas y claves para la definición en el balotaje

Fujimori y Sánchez son los candidatos que menos adhesión han registrado para una segunda vuelta desde el retorno de la democracia. Su camino hacia la presidencia dependerá de tres factores: la eficacia para retener sus propios votos, la capacidad de captar el elevado porcentaje de indecisos y votos en blanco, y el modo en que lograrán ampliar sus respaldos en las regiones tradicionalmente adversas.

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La elección del 7 de junio planteará no solo quién dirigirá el Ejecutivo peruano, sino el equilibrio de fuerzas entre el centro urbano y el voto rural, la continuidad o el recambio del discurso de orden frente a las demandas de cambio social y el desenlace de una rivalidad ideológica que estructura la política nacional desde hace al menos tres ciclos presidenciales.