Roberto Sánchez: Pedro Francke sí le pediría a Julio Velarde que continuara en el BCR

El presidente del BCRP Julio Velarde termina oficialmente su cargo este 2026. Ratificarlo dependerá del nuevo presidente, y también si este acepta seguir por otro periodo más luego de 20 años de trabajo. - Crédito Difusión

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es una institución constitucionalmente autónoma y goza de una independencia que evita que dependa del gobierno de turno. Así, también se le prohíbe por ley financiar el déficit fiscal mediante la emisión inorgánica de dinero, lo cual se considera que ha sido clave para mantener la estabilidad monetaria y una inflación baja.

Pero para algunos analistas, el buen trabajo del BCRP también depende de Julio Velarde, el presidente de la entidad que ya lleva 20 años en el cargo. Así, a pesar de que el mismo Velarde resalta la autonomía de su entidad, se confía en que el trabajo de solo este funcionario ha llevado adelante el buen manejo, a veces olvidando al directorio entero.

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Así lo recuerda, Pedro Francke, quien sugiere que el buen trabajo del BCRP va más del actual presidente. Pero, además, en entrevista con RPP, afirmó que sí le pediría a Julio Velarde que continuara al frente del BCRP. Como se recuerda, Velarde anteriormente señaló su interés en no continuar en el cargo, pero dejando la posibilidad abierta de evaluarlo si se lo piden.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, aborda la incógnita sobre su sucesión. En declaraciones, reveló que aún no hay una decisión oficial, aunque mencionó a Adrián Armas y Paul Castillo como posibles reemplazos y no descartó su permanencia en el cargo.

Juntos por el Perú con Velarde

Pedro Francke se ha sumado al equipo técnico de Roberto Sánchez, el candidato presidencial que pasó a segunda vuelta con Keiko Fujimori, luego del conteo de votos y superando finalmente a Rafael López Aliaga.

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Ahora, con este, Sánchez ha consolidado un viraje a otra postura, que se sugiere que es la de mantener a Velarde en el BCRP, incluso diciendo que “se tomaría un café” con él para conversar. Se debe resaltar que inclusive Velarde no tiene una postura fuerte sobre si se mantendría en el BCRP o no: ha pasado de señalar que no desea continuar, a decir que podría evaluarlo.

La confirmación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez polariza la segunda vuelta presidencial en Perú y genera incertidumbre en los mercados financieros.

Por su lado, Pedro Francke reafirma esta postura de Juntos Por el Perú: “A mí me parece que hay que buscar la continuidad del Banco Central de Reserva. Yo lo busqué, conversé con él [cuando estaba en el gobierno de Castillo]. Y (...) Roberto Sánchez ha dicho que se tomaría un café”, resaló en entrevista con RPP.

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Asimismo, resaltó que si bien sí le pediría a Velarde que continuara en el BCRP, señaló que eso dependerá también del mismo presidente del Banco Central. “Pienso que en cualquier caso tiene que pasar por una conversación con la persona involucrada. Tú no puedes hablar de ratificar a alguien si no has hablado con esa persona, si no te ha dicho qué opina, y si no has concordado con el conjunto de condiciones para hacerla”, aclaró.

La posible salida de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú es uno de los ejes principales del debate electoral.

El rol del directorio del BCRP

Sin embargo, Francke sí considera que más allá del rol del presidente del BCRP, el del directorio es importante y relevante para las decisiones que se toman en el banco.

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“Algo que hay que explicar es que en el BCR, el cargo de presidente es muy importante, pero las decisiones las toma un directorio. Y eso está bien que así sea, hay un cuerpo colectivo. Y por lo tanto, la parte que es compleja, que hay que trabajarla bien es que hay que nombrar un buen directorio. Yo me siento contento de haber nombrado a un buen directorio, con el cual Julio Velarde también se siente contento”, añadió.