Los motores de SEO ya no mandan visitas: el 58% de búsquedas en Perú termina sin un solo clic, según expertos

La visibilidad de marca puede crecer si la página es citada como fuente confiable en los resultados que entrega la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las métricas relacionadas con los clics que reciben los sitios web han caído desde mayo de 2024. Un nuevo revés podría poner en jaque las estrategias tradicionales de captación de tráfico y visibilidad online.

De acuerdo con un análisis de Jorge Morales Idrogo, fundador de la agencia SEO LM Marketing, esto se debe al fenómeno denominado “búsquedas sin clic” o zero-click searches, que, si bien no es nuevo, cobró mayor impulso con la llegada de los AI Overviews.

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De hecho, se conoce que entre los sectores más afectados por este cambio “se encuentran los sitios web de finanzas, salud y bienestar”, así como sitios relacionados con “vínculos personales y bienestar emocional”.

El SEO no desaparece, pero exige nuevas estrategias corporativas

El especialista explica que las denominadas “búsquedas sin clic” ocurren porque los usuarios ahora encuentran respuestas a sus dudas directamente en contenidos generados por IA. A esto se suma el crecimiento del uso de herramientas de búsqueda impulsadas por IA como ChatGPT, Gemini y Claude.

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Pero ¿quiere decir que el SEO ha dejado de ser útil? No necesariamente. El especialista comenta que el posicionamiento orgánico sigue siendo relevante en el mercado digital.

El descenso de clics hacia sitios web desde mayo de 2024 responde al auge de búsquedas sin clic y resúmenes de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, ahora también es necesario trabajar estrategias que permitan que los sitios web “aparezcan en fragmentos destacados y motores de búsqueda generativos”.

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Además, menciona que no recibir clics tampoco es necesariamente negativo, siempre que la marca logre convertirse en una de las fuentes citadas por la IA.

“En esos casos, la visibilidad de la marca puede incrementarse significativamente, fortaleciendo también las estrategias de marketing digital”, señala.

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Ser citado por la IA: ¿Una oportunidad para la visibilidad de marca?

Morales aconseja seguir trabajando la autoridad de marca para convertirla en una fuente creíble tanto para la IA como para los usuarios.

Por ejemplo, ya no basta con publicar blogs basados únicamente en información recopilada de otras fuentes; ahora resulta más útil desarrollar investigaciones propias que puedan convertirse en referencia para otras publicaciones.

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Sitios de finanzas, salud y bienestar, así como plataformas sobre vínculos personales, figuran entre los más afectados por el auge de las búsquedas sin clic. (Shutterstock)

También aportan valor los contenidos elaborados por especialistas o las entrevistas realizadas a expertos, de acuerdo con el portavoz de SEO LM Marketing.

Además, hay un elemento SEO que sigue siendo sumamente útil para los motores generativos y que muchas marcas en Perú siguen ignorando: los datos estructurados.

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Aún existen páginas que no cuentan con marcado de esquema (schema markup), pese a que este resulta clave para ayudar a la IA y a los motores de búsqueda a comprender el contenido que ofrecen los sitios web.

Atención: cero clic no significa cero oportunidades para marcas

Sin embargo, el marcado de datos estructurados no es lo único importante. El especialista enfatiza que las marcas también deben seguir cuidando el funcionamiento técnico de sus sitios web, la calidad de los contenidos y la obtención de menciones de calidad para fortalecer su reputación online.

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Finalmente, señala que el “cero clic” no debe verse necesariamente como un enemigo, ya que actualmente también es importante crear contenido optimizado para aparecer en respuestas generadas por IA.

En ese sentido, explica que las estrategias SEO y GEO deben “trabajarse de forma diferenciada para que un contenido con pocos clics no sea interpretado automáticamente como un error”.

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“Especialmente si está siendo citado por herramientas de inteligencia artificial y contribuye a aumentar la visibilidad de la marca”, agrega Morales.

Autoridad, credibilidad y contenido original: claves para destacar

Respecto a este último punto, Morales Idrogo indica que es importante seleccionar cuidadosamente qué términos o consultas se trabajarán como palabras clave orientadas al “cero clic”.

En ese sentido, recomendó priorizar consultas de alta intención de búsqueda, es decir, más específicas o términos con baja competencia. Sin embargo, sugirió también evitar palabras demasiado genéricas o búsquedas meramente informativas.

Como recomendación final, el especialista aconseja adoptar una estrategia dual entre SEO y GEO. Mientras el SEO sigue siendo clave para atraer tráfico orgánico desde buscadores tradicionales, el GEO permite optimizar contenidos para aparecer en respuestas generadas por inteligencia artificial.

La combinación de ambos enfoques, sostiene, será cada vez más importante para mantener la visibilidad digital de las marcas en los próximos años.