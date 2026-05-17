Perú vuelve al Top 10 de países más complejos para hacer negocios en el mundo

El avance fragmentado en la digitalización empresarial situó a Perú como líder andino en complejidad regulatoria y fiscal.

Perú regresó al Top 10 de los países más complejos del mundo para hacer negocios, según el informe Global Business Complexity Index (GBCI) 2026, elaborado por TMF Group.

El país ocupa el décimo lugar a nivel global y el sexto en Latinoamérica, impulsado por nuevos requisitos y procesos de digitalización que afectan principalmente a empresas extranjeras.

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La digitalización parcial profundiza la complejidad operativa

El ranking 2026, que evalúa 81 jurisdicciones y cubre más del 90% de la economía mundial, señala que Perú empeora su posición respecto a 2025, cuando se ubicó en el puesto 13.

El reporte destaca que el país andino superó en complejidad a México (2.º global), Brasil (3.º), Colombia (6.º), Bolivia (7.º) y Argentina (9.º) dentro de la región.

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TMF Group señala que la adaptación permanente a requisitos regulatorios dificulta la gestión para empresas con capital extranjero en Perú. Créditos: SNI

De acuerdo con TMF Group, la principal causa del retroceso es el avance parcial de la digitalización en trámites corporativos y fiscales.

A pesar de que el país invirtió en plataformas de comercio electrónico y procesos digitales para promover la resiliencia comercial, la coexistencia de sistemas electrónicos y prácticas tradicionales genera obstáculos adicionales.

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Esta situación exige que las empresas mantengan sus sistemas de cumplimiento constantemente actualizados y complica la adaptación al entorno normativo.

Perú supera a Brasil, México y Argentina en ranking de complejidad

A nivel global, en 2026, el 58% de las jurisdicciones exige a algunas empresas la emisión de facturas electrónicas, frente al 54% del año anterior y el 38% en 2020.

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TMF Group sostiene que el crecimiento de la contabilidad electrónica y otros mecanismos digitales incrementa el control y vigilancia de las autoridades, lo cual eleva las exigencias operativas para quienes buscan invertir o desarrollar negocios en el país.

La creciente exigencia de facturación electrónica afecta a más del 58% de las jurisdicciones evaluadas por el informe de TMF Group.

El informe subraya que parte de la complejidad estructural para operar en Perú podría mitigarse cuando la digitalización sea comprendida y adoptada plenamente por empresas y autoridades.

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Sobre este punto, Geraldo Arosemena, Country Head para Perú y Bolivia de TMF Group, indicó: que “cuando las empresas logren adoptar con éxito las herramientas digitales”, podrán agilizar las presentaciones, aclarar las obligaciones y simplificar las interacciones con las autoridades, “lo que tendrá un impacto positivo”.

“Las empresas que inviertan en cumplimiento, tecnología y procesos serán las mejor posicionadas para operar con eficiencia”, agregó.

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Dinamarca y Hong Kong, entre los mercados más simples para invertir

El GBCI pondera 292 indicadores por jurisdicción en temas de contabilidad, impuestos, gestión legal y regulación laboral. Más allá del dinamismo económico, el estudio compara el costo operativo de cumplir con los marcos legales en cada país y su impacto tanto en compañías locales como en inversionistas internacionales.

Según el informe, ubicaciones como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos se mantienen entre las diez jurisdicciones con menor complejidad para hacer negocios. El Top 10 de mayor complejidad está integrado por Grecia, México, Brasil, Francia, Turquía, Colombia, Bolivia, Italia, Argentina y Perú.

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Finalmente, TMF Group anunció la realización de un webinar el próximo 6 de agosto sobre transformación regulatoria y tecnológica en América Latina. La actividad contará con especialistas que analizarán temas de cumplimiento empresarial y reformas tributarias en la región.