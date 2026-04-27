Perú

El nuevo motor empresarial: la demanda de administradores y financieros sube en 2026, ¿cuánto paga el sector privado en Perú?

La expansión del empleo formal y de las expectativas del PIB han encontrado asidero en las profesionales con alta capacidad de gestión. Pero, ¿en qué sectores?

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Perú mantiene ritmo de crecimiento en febrero con apoyo de exportaciones y sectores productivos. (Foto: Agencia Andina)
El crecimiento económico proyectado por el BCRP alcanza el 3,2% para 2026, sostenido por inversión y precios internacionales de metales. (Foto: Agencia Andina)

Perú atraviesa un escenario de expectativas económicas positivas para 2026. El Banco Central de Reserva (BCRP) ajustó la proyección de crecimiento del PBI a 3,2%, impulsado por la inversión privada, el dinamismo exportador y los altos precios internacionales de metales como el cobre, oro y zinc.

Este entorno, junto con el crecimiento sostenido del empleo formal, está transformando el mercado laboral y colocando a la administración y finanzas entre las carreras más buscadas por las empresas, de acuerdo con un análisis de ISIL.

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La transformación digital, los cambios económicos acelerados y la necesidad de decisiones estratégicas basadas en datos han llevado a las organizaciones a priorizar perfiles que puedan analizar información, gestionar recursos y aportar soluciones en sectores complejos y competitivos.

La administración y las finanzas ganan protagonismo en el país

Según el reporte de la casa de estudios, actualmente los profesionales de administración y finanzas deben fortalecer su capacidad de adaptación, desarrollar competencias en análisis de datos y adquirir experiencia en gestión de riesgos si quieren subirse a la ola de crecimiento que experimenta el país.

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El entorno laboral exige perfiles con visión estratégica, dominio de herramientas digitales y habilidades para tomar decisiones informadas en contextos cambiantes.

Mano con billetes de 100 dólares que caen
La administración y finanzas ofrece oportunidades laborales en banca, consultoría, minería, logística, recursos humanos y sector público en Perú para 2026. - Crédito AFP

Los estudiantes, por su parte, deben desarrollar habilidades para evaluar escenarios, gestionar riesgos, analizar información económica y proponer soluciones estratégicas desde los primeros ciclos de la carrera.

La formación práctica permite enfrentar situaciones reales en planificación y análisis financiero, características que hoy demanda el mercado, sostiene la ISIL.

¿Qué sectores demandan profesionales de administración en 2026?

El mercado laboral acompaña el crecimiento económico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el empleo formal en Perú creció 4,2% en febrero de 2026, sumando 246 mil puestos adicionales y acumulando 23 meses consecutivos de expansión.

El sector privado es el principal impulsor de esta tendencia, explica la ISIL, lo que se traduce en una mayor demanda de especialistas en administración y finanzas.

Las oportunidades abarcan banca, servicios financieros, consultoras, minería, agroindustria, energía, retail y administración pública. Los cargos más requeridos incluyen:

  • Analista financiero
  • Gestor de tesorería
  • Asistente administrativo
  • Jefe de administración
  • Consultor de proyectos
  • Auditor
  • Gerente de operaciones

El dominio de herramientas de Business Intelligence, como Power BI, y la experiencia en gestión de tesorería son competencias cada vez más valoradas en el mercado, señala.

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Los salarios para puestos intermedios en administración y finanzas oscilan entre S/ 2.500 y S/ 3.600 mensuales en 2026.

¿Cuánto paga el sector privado?

Los profesionales de administración y finanzas acceden a una amplia variedad de posiciones en empresas privadas, de acuerdo con el análisis de ISIL para el ejercicio 2026.

El sueldo promedio para cargos intermedios oscila entre S/ 2,500 y S/ 3,600 mensuales. Con experiencia o especialización, los ingresos superan los S/ 4,000, y en puestos de jefatura o gerencia pueden llegar hasta S/ 10,000 al mes.

Sin embargo, para acceder a puestos clave, los nuevos profesionales deben estar capacitados para desempeñarse en banca, financieras, cajas municipales, aseguradoras, AFPs, consultoras, auditorías y empresas privadas de cualquier sector, así como en logística, recursos humanos y el sector público.

Ello, porque entre sus funciones destacan la gestión contable, el control de estados financieros, la administración de flujo de caja, la evaluación de proyectos de inversión, la elaboración de presupuestos y la gestión de talento humano, sentencia.

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