Extorsionadores elevan amenazas a transportistas de la ruta Lima-Colonial en el Callao y advierten atentados contra quienes “no se alineen”

Criminales siembran el terror entre los transportistas de la ruta Lima-Colonial en el Callao. A través de un comunicado, advierten que los atentados selectivos continuarán para quienes no se alineen con ellos, generando pánico entre los conductores | Latina TV

Una ola sostenida de extorsiones y amenazas mantiene en vilo a los transportistas de la ruta Lima-Colonial en el Callao, quienes han sido blanco de ataques mortales que han conmocionado no solo al gremio del transporte, sino también a sus familias y usuarios habituales. La violencia, lejos de disminuir con la acción policial reciente, se ha recrudecido en las últimas jornadas, marcando una situación de riesgo extremo para quienes dependen de este corredor para trabajar o desplazarse en la capital peruana.

El miedo, evidenciado en los testimonios recogidos por Latina Noticias y Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, se ha instalado entre conductores y pasajeros tras una serie de atentados selectivos.

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“Señores de la ruta La Colonial, estos atentados selectivos son y seguirán siendo para todos aquellos que no se han alineado con nosotros, los que no figuran en nuestro padrón seguirán siendo nuestros siguientes objetivos”, señala el comunicado mafioso dirigido a las víctimas.

Tres asesinatos de conductores en una sola jornada —incluyendo el de Alan Rojas Villacorta, baleado en la intersección de las avenidas Miguel Grau y Contralmirante Villar— subrayan el nivel de amenaza que enfrentan los trabajadores de la ruta Lima-Colonial, según los informes difundidos por ambos medios. La proximidad del crimen al complejo policial Alipio Ponce, a escasos cien metros, fue descrita como “irónica” por los periodistas de Latina Noticias, ya que ni siquiera esta cercanía garantiza presencia ni respuesta policial efectiva.

Transportistas de la ruta Lima-Colonial enfrentan una ola de extorsiones y ataques mortales en El Callao, mientras un comunicado mafioso advierte a quienes no se alineen. (Composición: Infobae Perú)

“Siempre con miedo”: el testimonio que refleja la crisis en las rutas de Lima

El avance de la criminalidad ha generado un clima de temor permanente entre los transportistas. Uno de los conductores entrevistados por Buenos Días Perú confesó: “Siempre con miedo. Todos trabajamos porque tenemos familia. Ellos dependen de nosotros”. Muchos trabajadores, explicó otro chofer, salen a trabajar con la advertencia de sus seres queridos: “Se preocupan”.

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El temor ha forzado a gran parte de los involucrados en el transporte informal a evitar brindar declaraciones públicas, por miedo a represalias, indicó Latina Noticias. En varias de estas líneas, la informalidad es la regla y muchos conductores trabajan en minivanes o combis con distintivos de rutas ya extintas, lo que complica el control y la respuesta institucional ante la violencia.

La percepción de inseguridad también afecta a los pasajeros, quienes a pesar del riesgo continúan utilizando estos servicios por necesidad. Una usuaria relató a Buenos Días Perú: “Asustada, preocupada… pero aun así es mi único medio para poder llegar a mi trabajo”. La vida cotidiana en la ruta Lima-Colonial, tanto para trabajadores como usuarios, transcurre bajo el peso del temor a no regresar a casa.

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Ataque a combi en la avenida Colonial en el Callao deja a cobrador muerto y dos heridos| Latina Noticias

Sicarios atacan a chofer en Callao: tres disparos acabaron con su vida

Según las imágenes difundidas, el asesinato de Alan Rojas Villacorta sucedió cuando un vehículo blanco interceptó la unidad de transporte y los sicarios abrieron fuego sin abandonar su auto. El despliegue letal fue inmediato: tres disparos alcanzaron al chofer, quien fue trasladado de urgencia por otros transportistas, pero perdió la vida antes de llegar al hospital. En la escena, los peritos de Criminalística recogieron al menos tres casquillos de bala.

Este ataque fue atribuido, según mencionan transportistas en el mismo reporte, a la organización criminal Los Malditos, la cual, junto al Clan del Norte, opera en la exigencia de pagos de “cupo” bajo amenazas y violencia explícita. El caso de Rojas Villacorta no es aislado: tres ataques letales en menos de un día han dejado igual número de conductores muertos —incluyendo hechos recientes en los distritos de Ate y Comas— consolidando la presencia de bandas que disputan el control de rutas mediante el asesinato.

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A pesar de la cercanía del lugar del atentado con la sede policial Alipio Ponce, Latina Noticias constató la ausencia de patrullaje en el área e informa que los transportistas ―y, en ocasiones, sus familiares como cobradores― se saben expuestos y sin medidas preventivas u operativos de seguridad permanentes. Esta situación se agrava por la falta de un protocolo de emergencia emitido por las propias empresas a sus colaboradores.

Mininter reporta caída en los índices de criminalidad

Ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el ministro del Interior José Zapata sostuvo que, según datos recogidos por el ministerio, “las cifras nos muestran una reducción de algo más del 23% de homicidios” respecto al periodo anterior. No obstante, la percepción de inseguridad ciudadana bordea el 83%, tal como lo reconoció Zapata en su exposición ante el Congreso. El titular de la cartera admitió que subsiste una alta preocupación social y señaló que los últimos atentados “se están dando contra el transporte informal, contra combis en algunos casos”.

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Ministro del Interior, José Zapata. (Mininter)

Durante esa presentación, el ministerio anunció la compra de nuevos patrulleros por un valor de diez millones de soles, aunque no se informó la fecha exacta de adquisición de estos vehículos. Tales medidas contrastan con la realidad cotidiana observada en lugares como la ruta Lima-Colonial, en la que la intimidación y la violencia permanecen ajenas a cualquier reducción estadística.

Mientras los informes oficiales mantienen la tesis de una baja en los homicidios, la sucesión de asesinatos en las rutas del transporte limeño revela una contradicción perceptible entre la información institucional y la experiencia diaria de quienes afrontan cada jornada laboral bajo amenaza de muerte.

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