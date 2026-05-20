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¿Quién es Luis Dyer, el jefe de personeros de Fuerza Popular que busca reclutar 100 mil personas?

Sobrino de Samuel Dyer Fernández fue presentado oficialmente por Keiko Fujimori. Buscará que personeros graben el escrutinio

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Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular
Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular

El último martes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó a Luis Dyer Fernández como jefe de personeros del partido de cara a la segunda vuelta contra Roberto Sánchez.

Dyer no es alguien ajeno a la política. En 2016 fue jefe de personeros de Peruanos por el Kambio, partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Presidencia de la República y donde logró una alta cobertura de mesas.

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En la primera vuelta también fue jefe de personeros de Fuerza Popular, donde logró la cobertura de más de 20 mil mesas, según declaró Dyer en la conferencia de prensa. La meta para este balotaje es conseguir más de 100 mil personeros para cubrir todas las mesas, incluidas las ubicadas en centros poblados. Las conocidas mesas de la serie 900 mil.

Keiko Fujimori
Fuerza Popular inicia convocatoria de personeros

Figura como aportante a esta campaña de Fuerza Popular con material de campaña valorizado en casi 100 mil soles.

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Es hijo de Luis Dyer Ampudia y sobrino de Samuel Dyer Ampudia, vinculado a la agroexportadora Camposol. Incluso, Keiko Fujimori resaltó esta conexión durante su presentación.

“Es de público conocimiento que hay una historia detrás de nuestras familias y por eso hoy me encanta que estés aquí parado a mi lado, porque esta foto también es una foto de reconciliación y de unidad”, dijo. A lo que Fujimori se refiere es al secuestro de Samuel Dyer por parte de la dictadura de su padre, el exdictador Alberto Fujimori.

Cabe precisar que, recientemente, se intentó vincular a Samuel Dyer Ampudia a Fuerza Popular, a raíz de que habría estado al mismo tiempo en Panamá junto a Fujimori y otros elementos del partido naranja. Sin embargo, ha desmentido cualquier vinculación directa con actividades políticas y ha señalado que su sobrino Luis Dyer Fernández actúa de manera independiente en labores técnicas electorales.

“En la primera vuelta, no solo defendimos, defendimos el voto de Keiko, defendimos el voto de todos los candidatos”, dijo Dyer Fernández.

Buscan firmar escrutinio

Durante su presentación como jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer Fernández anunció que se pedirá a los personeros que graben el escrutinio, es decir, el acto de conteo de votos por parte de los miembros de mesa una vez que se cerró la votación.

Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del fujimorismo, afirma que no hay ninguna ley que impida que se grabe el conteo de votos en mesas de votación. Video: Fuerza Popular

En su exposición, Dyer Fernández aseguró que no existe ninguna ley o reglamento que impida que los personeros puedan grabar o transmitir en tiempo real el conteo de votos por parte de los miembros de mesa,

“Algo que estamos haciendo una gran convocatoria: que se filme el escrutinio. No hay ni una norma ni una ley que lo impida, ¿de acuerdo?. (...) Que esta gente, personeros digitales, transmitan en vivo el escrutinio. Ahí tenemos la mejor prueba de transparencia que puede haber", dijo.

De todos modos, Dyer Fernández indicó que se remitirá una comunicación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dando cuenta sobre la iniciativa para que se filme el escrutinio.

La exsecretaria del JNE, Alexandra Marallano, y el especialista digital Erick Iriarte coincidieron en que los personeros sí podrían grabar el escrutinio.

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