Lima Norte está más expuesta ante un gran sismo: Comas, Carabayllo, Independencia, Ancón y Santa Rosa en riesgo

Un informe detalla cuáles son los distritos de Lima con los suelos más vulnerables ante un sismo de gran magnitud. Se mencionan zonas como Ancón, Villa El Salvador, Ventanilla y San Juan de Lurigancho, entre otros, y se hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a tomar medidas preventivas | Canal N

Los distritos de Lima Norte como Comas, Carabayllo, Independencia y Santa Rosa figuran entre los más vulnerables ante un posible terremoto de gran magnitud. El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID-UNI) identificó que estas jurisdicciones, junto a Ancón y Ventanilla, presentan suelos propensos a derrumbes y deslizamientos, lo que incrementa el peligro para la población residente.

La lista elaborada también incluye a San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo, Chorrillos y Villa El Salvador. Según informó Canal N, casi la mitad de la ciudad se asienta sobre suelos que pueden ceder con facilidad en caso de un sismo intenso, lo que plantea desafíos significativos en materia de prevención y gestión del riesgo.

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Guillermo Huaco, investigador del CISMID-UNI, advirtió en diálogo con Canal N que la vulnerabilidad sísmica de Lima se agrava en sectores donde predominan los suelos blandos.

Casi la mitad de Lima Metropolitana se asienta sobre suelos blandos que incrementan el peligro en caso de un sismo intenso. (Andina)

Explicó que en distritos asentados sobre arcillas, limos o arenas, las ondas sísmicas tienden a amplificarse, incrementando el riesgo de daño para las edificaciones. Subrayó, además, que miles de viviendas en Lima Metropolitana fueron levantadas mediante autoconstrucción, sin asesoría técnica ni supervisión profesional.

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“Miles de viviendas en Lima fueron construidas sin guía técnica ni supervisión profesional, sino por maestros de obra con experiencia empírica, pero sin la formación especializada en ingeniería civil o estructural necesaria para garantizar su seguridad”, afirmó Huaco. Esta situación coloca a muchas familias en alto riesgo ante un sismo de gran magnitud.

Amplificación de ondas

Los estudios técnicos realizados por CISMID-UNI concluyeron que durante un terremoto, el suelo blando vibra con mayor intensidad, lo que amplifica el impacto de las ondas sísmicas en las estructuras.

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“La combinación de suelos con tendencia a amplificar las ondas sísmicas y prácticas constructivas no reguladas sitúa a Lima en una situación de vulnerabilidad particularmente elevada”, remarcó Huaco para Canal N.

Las ondas sísmicas pueden amplificarse en suelos de arcillas, limos o arenas, elevando el riesgo de daños en viviendas no reguladas de Lima. (Andina)

El investigador precisó que una vivienda de hasta tres pisos, construida sobre suelos blandos y conforme a parámetros de ingeniería, puede resistir un evento sísmico importante sin colapsar. Sin embargo, la ausencia de regulación y la proliferación de edificaciones informales incrementan el riesgo para las zonas identificadas como más expuestas.

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La responsabilidad

Canal N planteó interrogantes sobre las acciones preventivas adoptadas por las autoridades competentes en estos distritos vulnerables. El medio recordó que la preparación ante un sismo es una tarea de largo aliento que involucra tanto a los organismos estatales como a la ciudadanía.

Señaló la importancia de que las familias conozcan las zonas seguras de evacuación y promuevan medidas de autoprotección en el entorno doméstico.

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Residentes de Ica evacúan rápidamente edificios hacia la vía pública, con niños y mochilas, mientras vehículos de bomberos y Defensa Civil Perú atienden la emergencia tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Ica

El pasado martes 19 de mayo, la región Ica activó sus sistemas de emergencia tras un sismo que remeció la costa centro y sur de Perú. El movimiento telúrico provocó la evacuación de viviendas, oficinas y centros comerciales, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de daños en hospitales, colegios y otras infraestructuras.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, confirmó a Canal N que el evento dejó 27 personas heridas, sin víctimas mortales. Brigadas de respuesta y equipos técnicos se desplegaron para coordinar las acciones de monitoreo y recopilar información sobre el impacto en los servicios esenciales.

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