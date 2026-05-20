Gonzalo Bueno vs Toby Samuel: día, hora y canal TV del partido por clasificación al cuadro principal de Roland Garros 2026

Gonzalo Bueno vs Toby Samuel: día, hora y canal TV del partido por clasificación al cartel principal de Roland Garros 2026.

El tenis peruano vive una de sus etapas más destacadas. Gonzalo Bueno intentará acceder al cuadro principal de Roland Garros tras superar la segunda ronda de la clasificación. El jugador, de 22 años, enfrentará a un exigente adversario en la última instancia de la qualy.

Programación del duelo Gonzalo Bueno vs Toby Samuel

Gonzalo Bueno se medirá ante Toby Samuel este jueves 21 de mayo a las 5:10 a. m. (hora de Perú) en el Stade Roland Garros, aunque el horario está sujeto a posibles modificaciones.

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Con respecto a otros países, este juego iniciará de la siguiente manera: a las 4:10 horas de México; a las 5:10 horas de Colombia y Ecuador; a las 6:10 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 7:10 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Canal TV del partido Gonzalo Bueno vs Toby Samuel

La transmisión del partido entre Gonzalo Bueno y Toby Samuel estará a cargo de Disney Plus, plataforma que posee los derechos exclusivos de la fase clasificatoria de Roland Garros 2026.

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Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del desempeño del tenista peruano en su sitio web, en una jornada donde buscará acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

Gonzalo Bueno va en búsqueda de su sueño: clasificar al main card de Roland Garros por primera vez.

¿Cómo llegan a este deciviso partido?

Gonzalo Bueno avanzó a la última ronda de la clasificación tras vencer al ucraniano Vitaliy Sachko. Ahora se encuentra a un solo partido de alcanzar el cuadro principal de Roland Garros 2026.

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El peruano, ubicado en el puesto 184 del ranking ATP, salió firme en la cancha 12 del Stade Roland Garros y se llevó el primer set por 6-2 ante Sachko (193 ATP). En el segundo set, mantuvo el control pese a la resistencia del ucraniano y cerró el encuentro 6-4 para asegurar su lugar en la ronda final.

El partido, que duró 1 hora y 17 minutos, reflejó el gran presente de Bueno, quien busca afianzarse en el circuito y mejorar su posición en el ranking ATP participando en los principales torneos.

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Gonzalo Bueno derrotó a Vitaliy Sachko y avanzó a la ronda final de la qualy de Roland Garros. Créditos: Decisivo - Tenis Perú.

Su próximo rival será el británico Toby Samuel, número 159 del ranking, quien viene de derrotar a David Goffin en tres sets (7-5, 6-3, 6-3) y aspira a acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

En 2026, Samuel ha ganado dos títulos Challenger en pista dura. Si bien su experiencia en arcilla no es amplia, logró alcanzar las semifinales en el Challenger de Madrid recientemente. El enfrentamiento promete ser exigente, aunque el dominio de Bueno en la superficie le otorga buenas posibilidades en este compromiso.

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Toby Samuel será el próximo rival de Gonzalo Bueno en la qualy de Roland Garros 2026. Créditos: Instagram.

Gonzalo Bueno y la posibilidad de tener dos peruanos en Roland Garros

Gonzalo Bueno buscará ingresar por primera vez al cuadro principal de Roland Garros y podría acompañar a Ignacio Buse, quien ya aseguró su lugar por su posición en el ranking ATP.

De conseguir la clasificación, ambos llegarían al torneo en uno de los mejores momentos de sus carreras. Buse atraviesa una etapa histórica en el ATP 500 de Hamburgo, donde eliminó al vigente campeón y número 12 del mundo, Flavio Cobolli, y luego venció con autoridad a Jakub Menšík por 6-0 y 6-3, accediendo a los cuartos de final.

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La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Buse participará en Roland Garros como miembro del top 50, tras subir hasta el puesto 45 gracias a sus últimos triunfos. Este progreso marca un hito en su trayectoria y lo consolida como uno de los referentes del tenis peruano.

El buen presente de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno genera entusiasmo en la afición peruana, que sueña con volver a ver a dos representantes en el cuadro principal de Roland Garros, algo que no sucede desde hace 18 años, cuando Lucho Horna e Iván Miranda coincidieron en el Grand Slam francés.

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