Los extorsionan frente a clientes y la Policía les recomienda negociar con delincuentes en Lima Norte

Un joven emprendedor del rubro de comida rápida vive una pesadilla al ser amenazado por extorsionadores. Los delincuentes dejaron una carta con una bala en su local, exigiéndole un pago de 10,000 soles y cupos semanales bajo amenaza de muerte para él y sus trabajadores. | Latina

La ola de extorsiones sigue golpeando a pequeños emprendedores en Lima Norte. Esta vez, un joven dueño de un negocio de comida rápida denunció que delincuentes le exigen el pago de S/10 mil y cuotas semanales para dejarlo trabajar, mientras él y sus trabajadores viven bajo constantes amenazas de muerte.

El caso ocurrió en el distrito de Independencia, donde la víctima aseguró al noticiero de Latina que incluso recibió una bala dentro de una carta extorsiva dejada en su local por un sujeto encapuchado.

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Según contó la víctima, todo ocurrió en uno de sus locales de comida rápida. De acuerdo con el relato de sus trabajadores, un hombre encapuchado ingresó al establecimiento y se dirigió directamente a la cajera para entregarle un sobre dirigido al dueño del negocio.

Al abrir la carta, el encargado encontró una bala y un mensaje intimidante. Los extorsionadores exigían el pago de S/10 mil como “inscripción” y además S/250 semanales para permitir que el negocio continúe funcionando.

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Un extorsionador fue captado por cámaras de seguridad en un establecimiento comercial del distrito de Independencia, mostrando su modus operandi. (Latina)

“Decían que teníamos que alinearnos y que, si no pagábamos, iban a matar al personal y atentar contra nosotros”, relató el joven empresario, visiblemente afectado.

La víctima indicó que en la carta también dejaron un número telefónico para que se comunique con los delincuentes. Sin embargo, decidió acudir directamente a denunciar el hecho.

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La Policía le recomendó negociar con delincuentes

No obstante, aseguró que en un primer momento tuvo dificultades para que su denuncia fuera atendida. Según explicó, al acudir a la comisaría de Independencia le indicaron que debía dirigirse a otras unidades policiales especializadas en investigación de extorsiones.

“Yo estaba asustado, andando con las evidencias, con la bala y todo eso, y no encontraba quién me ayudara. Me mandaron al centro de Lima, donde está la Divincri, en la avenida España. Ahí me dijeron que tengo que negociar para poder caer con esas personas. Yo la verdad no quería hacer eso y no tuve más opción que poner la denuncia y llamar a la prensa para que me puedan ayudar, porque me sentía solo prácticamente en esos momentos, asustado también”, declaró..

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El emprendedor afirmó además que, luego de intentar denunciar el caso, empezó a recibir mensajes aún más violentos por parte de los extorsionadores, quienes aseguraban que ya lo tenían vigilado y sabían que había acudido a la Policía.

“Me decían que ahora iban a ser 20 mil soles y que si no respondía iban a matar a dos de mis trabajadores. También amenazaban con poner una bomba en mi camioneta”, denunció.

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Debido a las amenazas, varios trabajadores decidieron renunciar por temor a sufrir un atentado. El dueño del negocio confesó que incluso evita acercarse a sus locales por miedo a ser atacado.

“No he podido dormir. Uno trabaja día y noche para salir adelante y ahora prácticamente me están obligando a cerrar”, lamentó.

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Finalmente, el joven logró presentar la denuncia ante la Divincri de Comas con apoyo de la prensa. Según indicó, los agentes ya tendrían identificado el número desde donde se realizan las amenazas y las investigaciones continúan.