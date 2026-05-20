Seis distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz el 21 de mayo: Horarios y lista de zonas afectadas, según Pluz

La empresa Pluz realizará este jueves 21 de mayo una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de redes que ejecuta en diversos sectores de la capital.
Las interrupciones temporales del servicio tienen como objetivo mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir posibles averías en la red de distribución. Los cortes se llevarán a cabo en horarios diferenciados y afectarán urbanizaciones, asociaciones de vivienda, avenidas, jirones y zonas residenciales de Los Olivos, Callao, San Juan de Lurigancho, Jesús María, Magdalena del Mar y Carabayllo.
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Zonas y horarios de los cortes del 21 de mayo
Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
En Los Olivos, la suspensión del servicio eléctrico se prolongará durante diez horas y afectará sectores de las asociaciones Reforma Agraria, La Estrella, El Huaranguito y Las Brisas de Santa Rosa.
También se verán comprometidas urbanizaciones como Puerta del Sol y Pro, además de sectores ubicados cerca de la Panamericana Norte kilómetro 22.
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Callao — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.
En la Provincia Constitucional del Callao, el corte alcanzará sectores cercanos a la avenida Contralmirante Mora y asentamientos humanos como San Juan Bosco y Ciudadela Chalaca.
Asimismo, la interrupción afectará diversas manzanas de la asociación Brescia. El servicio permanecerá suspendido por aproximadamente diez horas.
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San Juan de Lurigancho — 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
En SJL, los trabajos programados afectarán sectores de la asociación pro vivienda Garagay y la urbanización Canto Rey.
Entre las vías comprometidas figuran la avenida Canto Rey y la avenida Wiesse, donde el suministro eléctrico permanecerá restringido durante seis horas.
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Jesús María — 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
En Jesús María, el corte afectará la avenida Gregorio Escobedo y el jirón Diego de Almagro, en una interrupción programada de aproximadamente tres horas.
Magdalena del Mar — 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
En Magdalena, la suspensión del servicio alcanzará sectores de la avenida Pershing, el jirón Francisco Graña y la calle Roca de Vergallo. El corte tendrá una duración aproximada de nueve horas y media.
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Carabayllo — 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
En Carabayllo, los trabajos de mantenimiento afectarán calles y avenidas como Bustamante y Rivero, Lelin Solano, La Cultura, Óscar Benavides y Carlos Mariátegui.
San Juan de Lurigancho — 12:10 p.m. a 5:10 p.m.
Un segundo corte en SJL alcanzará sectores de la cooperativa de vivienda Huancaray y calles como Ramón Castilla, Los Médicos, Cocharcas, Los Químicos, Los Filósofos, Los Físicos, Los Abogados y Los Astrónomos.
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¿Por qué se realizan estos cortes de luz?
Pluz informó que estas interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, necesarios para optimizar la distribución de energía y garantizar un servicio más seguro y eficiente.
La empresa señaló que estas labores permiten reducir riesgos de fallas, sobrecargas y averías imprevistas que podrían afectar a miles de usuarios.
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Recomendaciones durante el corte de energía
- Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y otros equipos sensibles para evitar daños cuando vuelva el servicio.
- Evitar velas: Por seguridad, la empresa aconseja utilizar linternas o lámparas de emergencia para prevenir incendios dentro de las viviendas.
- Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a preservar la cadena de frío durante el tiempo que dure el corte.
- Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever alternativas o sistemas de respaldo.
- Kit de emergencia: Se recomienda contar con agua potable, radio portátil, baterías y alimentos no perecibles.
- Canales de atención: Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.
Pluz indicó que cualquier modificación o reprogramación en los horarios establecidos será comunicada oportunamente mediante sus plataformas digitales oficiales.