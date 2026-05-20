Seis distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz el 21 de mayo: Horarios y lista de zonas afectadas, según Pluz

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Pluz realizará este jueves 21 de mayo una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de redes que ejecuta en diversos sectores de la capital.

Las interrupciones temporales del servicio tienen como objetivo mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir posibles averías en la red de distribución. Los cortes se llevarán a cabo en horarios diferenciados y afectarán urbanizaciones, asociaciones de vivienda, avenidas, jirones y zonas residenciales de Los Olivos, Callao, San Juan de Lurigancho, Jesús María, Magdalena del Mar y Carabayllo.

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Zonas y horarios de los cortes del 21 de mayo

Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Los Olivos, la suspensión del servicio eléctrico se prolongará durante diez horas y afectará sectores de las asociaciones Reforma Agraria, La Estrella, El Huaranguito y Las Brisas de Santa Rosa.

También se verán comprometidas urbanizaciones como Puerta del Sol y Pro, además de sectores ubicados cerca de la Panamericana Norte kilómetro 22.

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Callao — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

En la Provincia Constitucional del Callao, el corte alcanzará sectores cercanos a la avenida Contralmirante Mora y asentamientos humanos como San Juan Bosco y Ciudadela Chalaca.

Asimismo, la interrupción afectará diversas manzanas de la asociación Brescia. El servicio permanecerá suspendido por aproximadamente diez horas.

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San Juan de Lurigancho — 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

En SJL, los trabajos programados afectarán sectores de la asociación pro vivienda Garagay y la urbanización Canto Rey.

Entre las vías comprometidas figuran la avenida Canto Rey y la avenida Wiesse, donde el suministro eléctrico permanecerá restringido durante seis horas.

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Jesús María — 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

En Jesús María, el corte afectará la avenida Gregorio Escobedo y el jirón Diego de Almagro, en una interrupción programada de aproximadamente tres horas.

Magdalena del Mar — 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

En Magdalena, la suspensión del servicio alcanzará sectores de la avenida Pershing, el jirón Francisco Graña y la calle Roca de Vergallo. El corte tendrá una duración aproximada de nueve horas y media.

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Carabayllo — 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

En Carabayllo, los trabajos de mantenimiento afectarán calles y avenidas como Bustamante y Rivero, Lelin Solano, La Cultura, Óscar Benavides y Carlos Mariátegui.

San Juan de Lurigancho — 12:10 p.m. a 5:10 p.m.

Un segundo corte en SJL alcanzará sectores de la cooperativa de vivienda Huancaray y calles como Ramón Castilla, Los Médicos, Cocharcas, Los Químicos, Los Filósofos, Los Físicos, Los Abogados y Los Astrónomos.

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¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Pluz informó que estas interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, necesarios para optimizar la distribución de energía y garantizar un servicio más seguro y eficiente.

La empresa señaló que estas labores permiten reducir riesgos de fallas, sobrecargas y averías imprevistas que podrían afectar a miles de usuarios.

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Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y otros equipos sensibles para evitar daños cuando vuelva el servicio.

Evitar velas: Por seguridad, la empresa aconseja utilizar linternas o lámparas de emergencia para prevenir incendios dentro de las viviendas.

Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a preservar la cadena de frío durante el tiempo que dure el corte.

Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever alternativas o sistemas de respaldo.

Kit de emergencia: Se recomienda contar con agua potable, radio portátil, baterías y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.

Pluz indicó que cualquier modificación o reprogramación en los horarios establecidos será comunicada oportunamente mediante sus plataformas digitales oficiales.