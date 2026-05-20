Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario: “Sería una linda oportunidad”

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel con miras a mejorar el tercer puesto alcanzado en la última temporada de la Liga Peruana de Vóley. Uno de los puestos aún vacantes es el de segunda armadora, tras la renovación de Lucía Magallanes y el retiro de Zaira Manzo.

En este contexto, se conoció que Ingrid Herrada, levantadora de la selección peruana y de destacada actuación con Olva Latino, se encuentra cerca de llegar a la ‘U’ para la temporada 2026/2027.

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En diálogo con La Cátedra Deportes, Herrada se refirió a la posibilidad de sumarse al club crema: “Es una opción. Sí sé a lo que te refieres. Creo que sería muy grato. Pero lo voy a dejar ahí, es una opción. Tengo varias opciones”, expresó.

La jugadora evitó confirmar su incorporación y recalcó que cuenta con más propuestas: “Me han llamado varios clubes y estoy muy agradecida por la consideración de todos. Estoy muy agradecida por haberme considerado dentro de su lista”.

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Herrada, de 31 años, insistió en que no tomará una decisión definitiva hasta firmar contrato: “Está dentro de las opciones, lo voy a dejar ahí. Prefiero dejarlo ahí”, señaló al ser consultada por Universitario.

Finalmente, la armadora reconoció que la posibilidad de arribar al equipo crema le genera expectativas por el protagonismo que ha mostrado el club en las últimas temporadas: “Fue uno de los primeros, sí. No te puedo dar más detalles para serte honesta, pero sería una linda oportunidad para mí”.

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Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario.

Su convocatoria a la selección peruana

Por otra parte, Ingrid Herrada comentó sobre su reciente convocatoria a la selección peruana de vóley, que se prepara para disputar la próxima Copa América y el Campeonato Sudamericano en los próximos meses.

“Siempre agradecida. Creo que esta es una gran oportunidad de estar acá convocada en la preselección y lo estoy aprovechando al máximo. Me ayuda mucho a mantenerme en ritmo para lo que es la liga”, señaló.

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Herrada también se refirió a su regreso al equipo nacional, después de varios años sin ser convocada desde su paso por las categorías juveniles. “Fue más que nada en juveniles, fue lo principal, hasta el sub 20, sub 21, más o menos. Luego ya no estuve convocada hasta ahora, prácticamente”, explicó.

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

Además, compartió detalles de su conversación con el entrenador Antonio Rizola: “Cuando hablé con el profe me dijo un poco de eso, que es por la campaña que hice con Olva, que de todas maneras estoy agradecida también con el club por darme esa oportunidad. Principalmente por la buena campaña y porque yo también me sentí satisfecha con lo que hice”.

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Herrada considera esta convocatoria como un paso positivo en su carrera, independientemente de si integra la lista final para los torneos continentales. “Seguir mejorando. Aportar lo que el profesor Rizola necesite de mí. Si llego a ser finalmente seleccionada dentro de esta convocatoria, sería un gran orgullo y dar todo para mi país”, concluyó.