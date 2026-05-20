¿Qué era la ESI, qué enseñaba y qué establece ahora el nuevo enfoque del Minedu en colegios del Perú?

Susana Chávez, directora de Promsex, lamentó la eliminación de la ESI y sostuvo que este enfoque permitía trabajar contenidos relacionados con consentimiento, prevención de violencia, derechos sexuales y reconocimiento de la diversidad dentro de las escuelas. | Exitosa

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó hace unos días un cambio profundo en la enseñanza sobre sexualidad en colegios del Perú al aprobar nuevos lineamientos de Educación Sexual con base científica, biológica y ética (ES-CBE) y eliminar la anterior Educación Sexual Integral (ESI). La medida fue establecida mediante la Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU, publicada en El Peruano.

La decisión se basa en la Ley N.° 32535, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, que reemplaza el concepto de “enfoque de género” por el de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas públicas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la resolución firmada por la viceministra encargada Sandra Ramírez Méndez, el nuevo marco deberá incorporarse en la actualización del Currículo Nacional y los currículos regionales, eliminando toda referencia a la ESI.

¿Qué era la ESI?

La Educación Sexual Integral fue incorporada en el Currículo Nacional de Educación Básica en 2016, durante la gestión del exministro Jaime Saavedra Chanduví.

PUBLICIDAD

En ese momento, fue definida como un proceso de enseñanza orientado a promover conocimientos, valores y habilidades para que los estudiantes desarrollen una sexualidad saludable, responsable e integral, incorporando además el enfoque de género como eje transversal para abordar desigualdades, violencia y discriminación.

Una docente explica el sistema reproductivo a estudiantes en un aula, mientras la infografía a la izquierda destaca los pilares de la Educación Sexual Integral (ESI) como diversidad y prevención de abusos. (Infobae)

Posteriormente, en 2021, el Minedu formalizó los “Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica” mediante la Resolución Viceministerial N.° 169-2021-MINEDU, consolidando oficialmente el término ESI dentro de la normativa educativa y estableciendo contenidos en enseñanza y material educativo relacionados con:

PUBLICIDAD

Prevención de violencia sexual: La ESI reforzaba contenidos de protección infantil y convivencia escolar para identificar abusos, situaciones de riesgo y mecanismos de ayuda para niños y adolescentes.

Consentimiento: Incorporaba enseñanza sobre límites personales, respeto al cuerpo y reconocimiento de conductas inapropiadas o violentas.

Igualdad de género: Incluía el análisis de desigualdades, violencia y estereotipos asociados a hombres, mujeres y roles de género dentro de la sociedad.

Derechos sexuales y reproductivos: Reunía contenidos sobre integridad personal, salud sexual, cuidado del cuerpo y acceso a información para la toma de decisiones responsables.

Prevención del bullying: Complementaba políticas contra el acoso escolar promoviendo convivencia democrática, respeto y prevención de discriminación.

Reconocimiento de la diversidad: Promovía el respeto hacia diferencias personales, sociales y culturales para reducir exclusión y violencia escolar.

Autocuidado y conocimiento del cuerpo: Reforzaba contenidos sobre pubertad, menstruación, higiene, cambios físicos y emocionales durante el desarrollo.

Las ESI trabajaban con énfasis en las áreas curriculares de Personal social (en inicial y primaria), Desarrollo personal, ciudadanía y cívica (en secundaria) y Tutoría (en primaria y secundaria).

Los cambios que introduce la ES-CBE

La nueva normativa reemplaza oficialmente la Educación Sexual Integral (ESI) por una educación sexual con “base científica, biológica y ética”. Es decir, se sustenta en evidencia de disciplinas como biología, ciencias de la salud, psicología y sociología, bajo principios éticos y de rigor científico.

PUBLICIDAD

Según el documento oficial, el nuevo enfoque busca que los estudiantes comprendan y vivan su sexualidad “de manera saludable, responsable y acorde a su etapa de desarrollo”, manteniendo contenidos vinculados a prevención, salud y convivencia escolar, pero bajo un nuevo marco pedagógico y sin referencias a la ESI ni al enfoque de género.

Los lineamientos establecen tres dimensiones principales:

PUBLICIDAD

Biológica: aborda el funcionamiento del cuerpo, el desarrollo sexual y los cambios físicos a lo largo de la vida.

Socioafectiva: comprende las relaciones afectivas, emociones e interacción con los demás, promoviendo convivencia democrática, respeto e igualdad entre hombres y mujeres, libres de violencia y discriminación.

Ética-moral: se enfoca en el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables sobre sexualidad, bajo valores como respeto, igualdad, consentimiento, privacidad, solidaridad y no discriminación.

Los nuevos lineamientos mantienen mecanismos ya aplicados antes y durante la ESI, como tutorías, convivencia escolar y trabajo con familias, aunque ahora bajo el enfoque de educación sexual científica, biológica y ética.

Debate por nueva educación sexual en Perú

La modificación generó cuestionamientos de organizaciones feministas, especialistas y exautoridades educativas, quienes señalan que el retiro de la ESI elimina herramientas importantes de prevención y protección.

PUBLICIDAD

En entrevista con Exitosa, la directora de la ONG feminista Promsex, Susana Chávez, explicó que la ESI estaba integrada transversalmente en diversos cursos escolares y que el enfoque incluía contenidos vinculados al consentimiento, la prevención de violencia y el reconocimiento de derechos.

“Se incorporaba el enfoque de género para diferenciar por qué existe más violencia. También se incorporaba el tema del consentimiento, para entender qué permites y qué no debes permitir. Además, se trabajaban los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a que nadie toque tu cuerpo, especialmente en el caso de niños y niñas. Asimismo, se enseñaba el reconocimiento de la diversidad de géneros para evitar situaciones de bullying en los colegios”, señaló Susana Chávez.

PUBLICIDAD

La representante de Promsex también señaló que la escuela muchas veces es el único espacio donde niños y adolescentes reciben orientación sobre autocuidado y prevención de abuso. “Hay miles de niños que no tienen esta posibilidad. Y la única posibilidad que esos niños puedan tener información, abordaje de las diferencias y el tema de la violencia es la escuela”, afirmó.

El video muestra a Milagros Aguayo, Presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, hablando sobre la Ley N.° 32535 | Video: redes sociales de Milagros Aguayo

Por su parte, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo defendió la ley de su autoría rechazando las afirmaciones de los detractores. Según dijo, lo aprobado en diciembre del 2026 “devuelve la esencia de la ley original”.

PUBLICIDAD

“Desde la aprobación de la primera ley dada en el 2007, los conceptos de sexo y género han sido progresivamente distorsionados, alejándose del objetivo original de la ley, que era garantizar la igualdad entre hombres y mujeres”, afirmó.

“La propuesta reemplaza la educación sexual integral por la educación sexual con base científica, biológica y ética. No se elimina la educación sexual como alguno lo señala (...) Esta educación permitirá que nuestros niños reciban información científica sobre el sexo, definiendo qué es mujer y hombre, sin ningún tinte ideológico”, añadió.

La ahora ley alcanza también a las capacitaciones de jueces y fiscales. “Esto es lo que más les incomoda a algunas ONG, pues dejarán de impartir su ideología de género en nuestro sistema de justicia y en todas nuestras instituciones públicas, dejando de recibir seguramente algún tipo de financiamiento”, criticó.