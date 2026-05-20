Perú

Sicarios asesinan a tres transportistas en menos de 24 horas: Bandas criminales vuelven con ataques y amenazan con más atentados

Tres ataques casi consecutivos en Ate, Comas y el Callao dejaron además una pasajera herida y reforzaron el temor entre choferes

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Un reportaje que expone la trágica muerte de tres transportistas en los distritos de Ate, Comas y Callao en menos de un día. Las víctimas fueron asesinadas por sicarios al negarse a pagar cupos de extorsión a bandas criminales | Latina TV

Una seguidilla de atentados a balazos contra el transporte público terminó con tres conductores asesinados en un lapso menor a 24 horas en Lima y el Callao. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los agresores atacaron después de que las víctimas rechazaron el pago de un “cupo” diario fijado entre 15 y 30 soles, de acuerdo con un informe especial de Latina.

El primer caso ocurrió a las nueve de la noche en Ate. Ricardo Mendoza Polo, de 39 años, conducía una unidad de la ruta 505 cuando llegó al cruce de las avenidas Virreyes y Las Nueces. Dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos disparó a la cabeza y al rostro del chofer y luego escapó.

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Serenos y personas que presenciaron la escena lo trasladaron en otro vehículo en busca de atención médica, pero murió pocos minutos después en el hospital Lima Este.

De acuerdo con el relato, la víctima se negó a entregar el dinero de su jornada a una banda que se hace llamar el ‘Clan del Norte’. Minutos después del asesinato, los atacantes difundieron un “aviso de muerte” dirigido a otros conductores que mantengan la misma postura frente al cobro ilegal. El mensaje elevó la tensión en una actividad que ya afronta amenazas constantes en varias rutas de la capital.

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La extorsión se adapta a herramientas simples y rápidas: mensajes, llamadas y “marcaje” en puntos de control - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La extorsión se adapta a herramientas simples y rápidas: mensajes, llamadas y “marcaje” en puntos de control - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Una hora y media más tarde, a las diez y media de la noche, el terror se repitió en Comas. Transeúntes presenciaron el asesinato de Franklin Sánchez Watanabe, conductor de la empresa El Líder. Dos hombres, también en motocicleta, lo siguieron por la cuadra 13 y 14 de la avenida Revolución. Cuando lo alcanzaron, dispararon dos veces. Los proyectiles hirieron además a una pasajera.

Ambas víctimas llegaron al hospital Sergio Bernales. La mujer sobrevivió; Sánchez Watanabe murió por la gravedad de las lesiones. Un testimonio recogido en el lugar indicó que el fallecido no se dedicaba de manera exclusiva al volante y que también trabajaba en la municipalidad como sereno. Días antes del ataque, la empresa recibió un mensaje intimidatorio, según la narración del caso, según información del medio.

El tercer atentado ocurrió en el Callao, a las seis de la mañana, en el cruce del jirón Villar con la avenida Miguel Grau. Alan Rojas Kurz esperaba pasajeros cuando un extorsionador se acercó y le disparó en el pecho. Lo sacaron de la unidad y lo subieron a otro vehículo rumbo al hospital Carrión. La víctina resistió durante tres horas, pero murió pese a los esfuerzos médicos.

El problema se agrava donde hay alta informalidad del servicio: menos registros, menos trazabilidad laboral y mayor vulnerabilidad de conductores y cobradores - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El problema se agrava donde hay alta informalidad del servicio: menos registros, menos trazabilidad laboral y mayor vulnerabilidad de conductores y cobradores - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Extorsión a negocios

Un joven emprendedor de comida rápida en Lima Norte denunció que es víctima de una extorsión que pone en riesgo su vida y la de sus trabajadores. El caso ocurrió en el distrito de Independencia, donde, según contó al noticiero de Latina, un hombre encapuchado ingresó a su local y entregó a la cajera un sobre dirigido al dueño.

Un joven emprendedor del rubro de comida rápida vive una pesadilla al ser amenazado por extorsionadores. Los delincuentes dejaron una carta con una bala en su local, exigiéndole un pago de 10,000 soles y cupos semanales bajo amenaza de muerte para él y sus trabajadores. | Latina

Al abrirlo, hallaron una bala y un mensaje intimidante: los delincuentes exigían el pago de S/10.000 como “inscripción” y S/250 semanales para permitir que el negocio siga operando, bajo amenaza de matar al personal.

El empresario afirmó que tuvo dificultades para que recibieran su denuncia y que, al acudir a instancias policiales, le recomendaron negociar para poder identificar y capturar a los responsables. Tras intentar reportar el hecho, dijo que recibió mensajes más violentos: le exigieron S/20.000 y amenazaron con matar a dos trabajadores y colocar una bomba en su camioneta. Finalmente, con apoyo de la prensa, presentó la denuncia en la Divincri de Comas y la investigación continúa.

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