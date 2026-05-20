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Perú tiene la peor calidad del aire de Latinoamérica y Arequipa supera a Lima como la ciudad más contaminada

Perú continúa empeorando en los rankings de contaminación, mientras Arequipa registra niveles de polución que superan los límites de la OMS y a Lima, considerada la más contaminada de Latinoamérica

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Alberto Morisaki, de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), analiza la alarmante situación de la calidad del aire en el país. Explica cómo el envejecido parque automotor y la falta de políticas efectivas han llevado a Perú a liderar el ranking de contaminación en Latinoamérica.

El deterioro del parque automotor en el Perú vuelve a estar en el centro del debate tras las recientes alertas por contaminación ambiental y accidentes de tránsito vinculados al transporte público. Especialistas advirtieron que miles de buses y camiones con más de 30 años de antigüedad continúan circulando en distintas ciudades del país, pese a haber superado ampliamente su vida útil.

La preocupación aumentó tras el reciente siniestro protagonizado por buses del Metropolitano en Lima. Según explicó Alberto Morisaki, gerente de operaciones y analítica de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), varias de estas unidades ya tienen alrededor de 17 años de funcionamiento, un periodo que, aseguró, excede el ciclo recomendado para este tipo de vehículos de transporte masivo.

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Morisaki afirmó que la permanencia de unidades antiguas no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que también eleva considerablemente los niveles de contaminación del aire. En ese contexto, alertó que el Perú ha empeorado su posición en los rankings internacionales de calidad ambiental.

Dentro de 143 países, Perú aparece ahora en el puesto 40 entre los más contaminados. El año pasado estaba en el puesto 58, según Morisaki, al explicar el impacto de las emisiones vehiculares en las principales ciudades del país.

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Arequipa supera hasta cinco veces lo recomendado por la OMS

contaminación ambiental - peru
El 50% de los limeños respira aire contaminado. (Andina)

Aunque históricamente Lima ha sido señalada como la ciudad con mayor contaminación debido al tráfico y la congestión vehicular, el problema ya se extiende a otras regiones. Morisaki indicó que Arequipa figura actualmente entre las ciudades más contaminadas de Latinoamérica.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el representante de la AAP, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo de 5 microgramos de material particulado por metro cúbico de aire. Sin embargo, Arequipa registra alrededor de 26 microgramos, mientras que Lima alcanza cerca de 20.

Además, ciudades como Cusco y Trujillo ya presentan niveles que duplican lo recomendado internacionalmente, reflejando un problema ambiental que se ha extendido más allá de la capital.

Piden retiro urgente de vehículos antiguos

Frente a este panorama, el especialista insiste en la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a retirar de circulación las unidades más antiguas y contaminantes.

Entre las principales propuestas figura el fortalecimiento del denominado “bono del chatarrero”, un mecanismo que busca incentivar económicamente la salida definitiva de vehículos obsoletos. No obstante, Morisaki explicó que, aunque el marco legal y el reglamento ya existen, el principal problema es la falta de presupuesto.

“El Ministerio de Economía tendría que destinar fondos para que realmente se chatarreen vehículos que aún están circulando y contaminando”, sostuvo.

Actualmente, explicó, el achatarramiento se aplica principalmente a unidades abandonadas en depósitos municipales o policiales, las cuales ya no operan ni generan emisiones en las calles.

Inspecciones técnicas bajo cuestionamiento

Otro de los puntos críticos mencionados fue la debilidad del sistema de inspecciones técnicas vehiculares. Según indicó Morisaki, muchas unidades en evidente estado de deterioro continúan obteniendo autorización para circular.

“Hay vehículos que se caen a pedazos, con lunas sujetadas con plástico, parachoques amarrados con alambres y aun así siguen operando”, cuestionó.

Para el especialista, sin controles técnicos rigurosos será imposible retirar de las vías a los vehículos altamente contaminantes y peligrosos.

Incentivos para vehículos menos contaminantes

La Asociación Automotriz del Perú también planteó impulsar medidas que faciliten el ingreso y uso de tecnologías más limpias. Entre ellas figuran la masificación del gas natural vehicular (GNV), incentivos tributarios para vehículos híbridos y eléctricos, así como políticas que aceleren la renovación del parque automotor.

Sin embargo, advirtió que actualmente no existen medidas suficientemente agresivas para promover esta transición, lo que mantiene al país con altos niveles de contaminación atmosférica y una flota vehicular envejecida.

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