Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales peruanos, analizan detalladamente un mapa de las regiones de Perú, planificando su estrategia para la obtención de votos en la segunda vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda medición de intención de voto de Ipsos Perú, aplicada el 16 y 17 de mayo de 2026, ofrece por primera vez un mapa regional detallado del balotaje presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Los datos confirman una fractura geográfica profunda, con patrones que replican con precisión el esquema de la primera vuelta: la costa norte y la Amazonía inclinadas hacia Fuerza Popular, y el eje andino del sur y centro del país hacia Juntos por el Perú.

A nivel nacional, Fujimori obtiene el 39% y Sánchez el 35% en esta segunda medición, frente al empate técnico de 38% para cada uno registrado en abril. Pero los promedios nacionales ocultan diferencias regionales que son las que verdaderamente definirán el resultado del 7 de junio.

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Una proyección de Ipsos muestra los resultados de la encuesta de balotaje en Perú con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, observada por un grupo de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y regiones en la intención de voto

El comparativo entre Lima y el interior del país es el primer gran eje de análisis. En la capital, Fujimori sube cuatro puntos: del 50% al 54% entre abril y mayo. Sánchez, en cambio, retrocede levemente en Lima, del 25% al 23%. Con más de 8,6 millones de electores, Lima concentra aproximadamente el 27% del padrón nacional, lo que convierte ese avance de Fujimori en un activo electoral de primer orden.

En el interior urbano, Fujimori se mantiene estable en el 35%, mientras Sánchez cae cuatro puntos, del 40% al 36%. La variación más llamativa se produce en el ámbito rural: Sánchez retrocede seis puntos, del 55% al 49%, mientras Fujimori se mantiene en el 26%. Esa caída en el voto rural es la señal más relevante del período, dado que el interior campesino y andino había sido la base que llevó a Sánchez a la segunda posición en la primera vuelta, replicando el patrón de Pedro Castillo en 2021.

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El desagregado por regiones: norte, centro, sur y oriente

La tabla de desagregado por ámbito, área y región de la encuesta de Ipsos permite trazar el mapa electoral con mayor precisión:

Norte: Fujimori obtiene el 39% frente al 28% de Sánchez. La costa norte —Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad— es el territorio más sólido de Fuerza Popular fuera de Lima.

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Centro: Fujimori alcanza el 34% y Sánchez el 44%. La región central, que incluye provincias andinas de Junín, Pasco y Huánuco, muestra una ventaja moderada para el candidato de Juntos por el Perú.

Sur: Sánchez domina con el 59% frente al apenas 14% de Fujimori. El sur andino —Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Moquegua, Tacna— es el territorio más hostil para Fuerza Popular en todo el país. En Puno, Fujimori obtuvo apenas el 3,90% en la primera vuelta.

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Oriente: Fujimori lidera con el 40% frente al 36% de Sánchez. La Amazonía peruana —Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios— se inclina hacia Fuerza Popular, en línea con los resultados de la primera vuelta.

El analista político Enrique Castillo examina la última encuesta de IPSOS que muestra a Keiko Fujimori con un 39% frente al 35% de Roberto Sánchez. Castillo argumenta que la elección se decidirá no por adhesión a propuestas, sino por el voto en contra del otro candidato | Canal N

La transferencia de votos: qué harán los electores de los candidatos eliminados

Uno de los gráficos más relevantes de la encuesta muestra la distribución del voto en segunda vuelta a partir del voto en primera vuelta. Los datos confirman que la transferencia de votos entre candidatos no es automática ni predecible.

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De los votantes de Rafael López Aliaga en primera vuelta, el 64% declara que votará por Fujimori en el balotaje, el 14% por Sánchez, el 12% en blanco o viciado y el 10% no precisa. El respaldo del candidato de Renovación Popular a Fujimori se traduce, por tanto, en una transferencia real pero no total: más de un tercio de sus votantes no seguirá la indicación de su candidato.

De los votantes de Jorge Nieto en primera vuelta, el 29% declara que votará por Fujimori, el 32% por Sánchez, el 13% en blanco o viciado y el 23% no precisa. Arequipa, donde Nieto ganó la primera vuelta, se convierte así en el territorio más disputado del balotaje.

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De los votantes de Ricardo Belmont, el 61% declara que votará por Sánchez, el 16% por Fujimori y el 12% en blanco. De los votantes de Alfonso López Chau, el 66% se inclina por Sánchez y el 12% por Fujimori. Quienes votaron en blanco o viciado en primera vuelta se distribuyen de forma más equilibrada: 30% hacia Fujimori, 32% hacia Sánchez y 17% mantiene el voto en blanco.

Así se contabilizan las votaciones en regiones| ONPE

La aritmética del balotaje

El mapa regional y la distribución del voto de primera vuelta confirman que ninguno de los dos candidatos puede ganar el balotaje solo con su base original. Fujimori necesita retener el voto de Lima, consolidar la costa norte y captar una porción significativa del electorado de Nieto en Arequipa y el centro. Sánchez necesita mantener el sur andino, recuperar el voto rural que perdió en mayo y atraer a los indecisos del interior urbano.

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Con cuatro puntos de diferencia dentro del margen de error de ±2,8% y un 26% del electorado aún sin definir su voto, el resultado del 7 de junio permanece abierto.