Perú

Casi un mes sin Isaías: su madre no deja de buscar a adolescente con esquizofrenia que desapareció en SJL

Isaías Wilfredo Alca Villar, de 16 años de edad, desapareció a fines de abril y su búsqueda se ha extendido por distintos distritos de Lima. El joven presenta esquizofrenia y podría encontrarse desorientado

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Imagen dividida: a la izquierda, primer plano de un joven con cabello oscuro; a la derecha, texto de Alerta Amber en fondo rojo y gris
La Alerta Amber fue activada para la búsqueda de Isaías Wilfredo Alca Villar, de 16 años, quien desapareció en San Juan de Lurigancho, Lima, con una polera azul y pantalón negro. (Infobae)

La familia de Isaías Wilfredo Alca Villar (16) solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero, tras reportarse su desaparición el pasado domingo 26 de abril por la tarde, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El menor, quien presenta discapacidad psicosocial (esquizofrenia), salió de su vivienda y desde entonces se desconoce su ubicación. Según su condición médica, puede perder la noción de su identidad y orientación, lo que incrementa la preocupación de sus familiares.

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Isaías mide aproximadamente 1.63 metros, es de contextura regular, tez mestiza, con cabello y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía una polera azul, pantalón negro con rayas blancas y zapatillas negras.

Posibles avistamientos en distintos puntos de Lima

Según el testimonio de su madre, Sara Ninive, recogido en diálogo con Infobae Perú, el adolescente habría sido visto en diversas zonas de la capital en los últimos días, entre ellas Ancón, Atocongo, Puente Nuevo, Wiesse, Montenegro y el paradero de buses de la Roma, sin que hasta el momento se haya podido confirmar su ubicación.

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La madre relató además que recibió información policial sobre un posible traslado del menor hacia el sur de Lima, aunque los recorridos realizados no han permitido ubicarlo.

La señora Sara también ha expresado su preocupación por la falta de apoyo constante durante la búsqueda, señalando dificultades para obtener asistencia en algunas dependencias policiales mientras recorren diferentes distritos de Lima.

“Me dijeron que lo habían visto subir a un carro en Ancón y que iba hacia Villa El Salvador. Yo seguí todo el recorrido hasta Atocongo y Puente Nuevo buscándolo, pero no lo encontré. Cuando pedí apoyo a un patrullero estacionado en el paradero 5 de Wiesse (San Juan de Lurigancho), me dijeron que no tenían celular y que estaba malogrado. No me ayudaron”, lamentó la madre del menor.

Contacto de emergencia

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Isaías Wilfredo Alca Villar puede comunicarse de inmediato a las líneas: 114 / 927 227 705

Las autoridades y la familia piden a la ciudadanía difundir la alerta y colaborar con cualquier dato que ayude con su ubicación.

Cuando se trata de la desaparición de un niño, niña o adolescente, el reporte debe realizarse de inmediato, sin necesidad de esperar 24 o 48 horas. En el Perú, las autoridades están obligadas a recibir la denuncia desde el primer momento, debido a la condición de vulnerabilidad del menor.

¿Cómo reportar la desaparición de un menor?

La Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a implementar un nuevo protocolo interinstitucional para atender casos de violencia. (Red de Comunicación Regional)
La Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a implementar un nuevo protocolo interinstitucional para atender casos de violencia. (Red de Comunicación Regional)

1. Acude a la comisaría más cercana

El primer paso es dirigirse a cualquier dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitar la denuncia por desaparición de menor de edad. La atención debe ser inmediata y sin restricciones de tiempo.

2. Brinda toda la información disponible

Es fundamental entregar datos precisos que ayuden a la búsqueda, como:

  • Nombre completo del menor y número de DNI (si lo tiene)
  • Fotografía reciente
  • Edad, estatura, contextura y rasgos físicos
  • Ropa que vestía al momento de desaparecer
  • Lugar, fecha y hora de la última vez visto
  • Información sobre posibles rutas o destinos

3. Solicita la activación de la alerta de búsqueda

La Policía puede activar el Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas, que permite difundir el caso de manera urgente a nivel nacional a través de medios, redes sociales y coordinación interinstitucional. Este mecanismo busca acelerar la ubicación del menor en el menor tiempo posible.

4. Informa si existe alguna condición de riesgo

Es clave señalar si el menor tiene alguna condición médica o discapacidad (como autismo, esquizofrenia u otra), ya que esto incrementa la prioridad del caso y orienta mejor la búsqueda.

5. Difunde el caso

Además del reporte oficial, es importante apoyar la búsqueda mediante:

  • Redes sociales
  • Vecinos y comunidad
  • Paraderos, mercados y centros públicos
  • Grupos locales del distrito

En el caso de menores de edad, la denuncia no puede ser rechazada ni demorada. La acción inmediata es esencial.

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