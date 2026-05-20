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¿Quién es Gia Meier y por qué está causando sensación en TikTok con ‘Zaca TV’?

La hija de Christian Meier se ha convertido en todo un personaje de redes sociales. Con su carisma y personalidad es de las favoritas de Zaca TV

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Díptico de Gia Meier: a la izquierda, sonríe con un pastel rosa de "100K" en interiores; a la derecha, sonríe al aire libre en un jardín soleado
Gia Meier, la popular figura de TikTok conocida por 'Zaca TV', posa con una tarta que celebra los 100K seguidores y sonríe al aire libre, reflejando su creciente éxito en la plataforma.

Gia Meier se ha consolidado como una de las nuevas figuras digitales más comentadas entre el público joven en Perú gracias a su impacto en Zaca TV y su viralidad en TikTok. Su nombre comenzó a ganar mayor notoriedad en 2026, tras su incorporación al equipo de conductoras del canal de streaming peruano, donde su carisma y autenticidad han generado una respuesta inmediata y masiva de la audiencia.

Nacida en una familia con fuerte vínculo al entretenimiento, Gia Meier es hija del actor Christian Meier y la actriz Marisol Aguirre. Además, es nieta de Gladys Zender, la única peruana que ha obtenido la corona de Miss Universo. Su entorno familiar la expuso desde pequeña al mundo artístico, aunque en sus primeras apariciones públicas mantuvo un perfil bajo.

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(Instagram/@giameier)
(Instagram/@giameier)

Formación internacional y salto a la pantalla digital

Antes de entrar al circuito mediático peruano, Gia Meier completó estudios en Fashion Business y Marketing de Moda en el Instituto Marangoni de Londres. Durante su etapa en Europa, participó en eventos de moda y realizó prácticas en pasarelas, como la Madrid Fashion Week, donde adquirió experiencia en la industria. Su regreso a Lima en 2026 marcó el inicio de una nueva etapa profesional, orientada tanto a la moda como a los contenidos digitales.

La oportunidad de sumarse a Zaca TV llegó durante una etapa de renovación del canal, tras la salida de varias integrantes y la presentación de un nuevo elenco. Desde su primera aparición, la joven logró conectar con la audiencia de plataformas como TikTok, donde los clips de sus intervenciones alcanzan cifras de reproducciones y comentarios que superan a las de otros referentes de la escena digital local.

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Cinco jóvenes posan alegremente en un estudio colorido. Una mujer sonríe, un hombre hace una mueca divertida, y otros sonríen con pulgares arriba
Los integrantes de Zaca TV comparten un momento de alegría y camaradería en su estudio, con expresiones animadas y un ambiente vibrante.

En solo una semana, el número de seguidores de Gia Meier en redes sociales creció de forma acelerada, superando los cien mil nuevos suscriptores. Actualmente, Gia cuenta con 133 mil seguidores en Instagram, lo que refuerza su posición como una de las personalidades más influyentes del entorno digital peruano.

“Ha sido algo muy bonito ver cómo la gente la ha absorbido inmediatamente, cómo la quieren, cómo su fanaticada se ha incrementado”, expresó su padre, el actor Christian Meier, sobre la reacción del público a la llegada de Gia al canal.

Carisma, autenticidad y conexión con la audiencia

El éxito de Gia Meier en Zaca TV y su viralidad en TikTok se explican por varios factores. La joven destaca por su espontaneidad, su capacidad para reírse de sí misma y su disposición a interactuar con el público sin filtros. “Lo que ella tiene a favor es que es muy sociable, es muy honesta y no tiene miedo a iniciar una relación con alguien, a romper el hielo. Y tampoco tiene miedo al ridículo”, sostuvo Christian Meier al referirse a la personalidad de su hija.

El actor Christian Meier no puede ocultar su orgullo al hablar sobre su hija, Gia Meier. En esta entrevista, destaca su carisma, su arrolladora personalidad en el mundo del streaming al ser parte de 'Zaca TV' y su rápido crecimiento en redes sociales. Video: América TV / América Espectáculos

Este carácter abierto y desinhibido contrasta con la experiencia personal de su padre en la juventud. De acuerdo con el actor, Gia Meier siempre ha mostrado facilidad para integrarse en nuevos grupos y generar vínculos, una habilidad que se ha reflejado en su capacidad para conquistar a los seguidores del canal y de las redes sociales. Una anécdota familiar ilustra este rasgo: “Ella va y se presenta: ‘Hola, me llamo Gia’ y hace amigos así”.

La interacción constante con su audiencia en TikTok ha convertido a Gia Meier en tendencia, generando un fenómeno de identificación entre usuarios jóvenes que encuentran en ella una figura cercana y auténtica. En Zaca TV, comparte la conducción con Andrea Noriega, Mafe Delgado y los hermanos Benavides, consolidando un equipo que apuesta por la frescura y la innovación en contenidos digitales.

“Le dicen tonta, hueca, y ella se lo toma todo con sentido del humor”, señaló la periodista Magaly Medina sobre la actitud de la joven frente a críticas y comentarios en redes, subrayando la importancia de la autenticidad en el éxito de las nuevas personalidades digitales.

Gia expresa el orgullo que siente por su padre y comparte detalles sobre el reciente álbum 'Así es la ley'. IG
Gia expresa el orgullo que siente por su padre y comparte detalles sobre el reciente álbum 'Así es la ley'. IG

Enfoques y proyectos actuales

Tras graduarse en Londres, Gia Meier ha manifestado que actualmente está enfocada en su trabajo como influencer y modelo. Su formación en moda le abrió puertas en el sector, permitiéndole crear contenido y colaborar con diversas marcas.

Aunque no descarta incursionar en la actuación o la música en el futuro, su prioridad inmediata son las redes sociales y la moda: “Mi formación en moda me ha abierto muchas puertas y disfruto crear contenido y trabajar con marcas. No descarto incursionar en la actuación o música en el futuro, pero por ahora mi prioridad son las redes y la moda”, expresó a Infobae Perú.

Respecto a la posibilidad de representar al Perú en certámenes como Miss Perú o Miss Universo, roles que desempeñó su abuela, Gia ha dejado claro que no es una meta en el corto plazo: “Por el momento no está en mis planes, aunque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Ahora prefiero enfocarme en mis proyectos actuales”.

Gia, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, debuta como conductora en Zaca TV y revela su admiración por sus padres. Infobae Perú: Carlos Díaz.
Gia, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, debuta como conductora en Zaca TV y revela su admiración por sus padres. Infobae Perú: Carlos Díaz.

Actualmente, Gia Meier continúa ampliando su presencia en redes sociales y consolidando su lugar como referente emergente del entretenimiento digital en Perú. Su caso refleja la combinación de una tradición familiar en el espectáculo, formación internacional y la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias que definen el consumo de contenidos entre las audiencias jóvenes.

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