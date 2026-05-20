Milena Zárate pierde la calma por fuerte temblor de 6,1 durante transmisión en vivo: “Me muero”

La artista colombiana reaccionó con evidente nerviosismo y exclamaciones al fuerte sismo que sorprendió al set de ‘Q’Bochinche’, mientras los conductores intentaban mantener la calma y orientar a los presentes. QTV

El mediodía del martes 19 de mayo, la programación en vivo de los medios de comunicación se vio interrumpida por un sismo de magnitud 6,1 con epicentro al sur de Ica, que sorprendió a conductores, invitados y equipos técnicos en distintos sets. Según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 12:57 horas y fue percibido con claridad en zonas como Lima, Huancavelica y Cañete. El episodio generó momentos de tensión y reacciones espontáneas, como es el caso del programa ‘Q’Bochinche’, donde la invitada Milena Zárate no ocultó su temor ante las cámaras.

Durante la emisión en vivo de ‘Q’Bochinche’, espacio conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, la presencia de la artista colombiana marcaba el ritmo habitual del programa hasta que el sismo sorprendió a los presentes. Zárate reaccionó de inmediato y exclamó en voz alta: “¡Está temblando! No, yo me muero”, frase que quedó registrada en la transmisión. El grito, cargado de miedo, dejó en evidencia la intensidad del momento y la dificultad para mantener la calma ante un fenómeno natural de esa magnitud.

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La escena mostró a los conductores intentando orientar a la invitada sobre las medidas básicas de seguridad mientras el temblor seguía. La tensión inicial dio paso a indicaciones sencillas para resguardar la integridad física, aunque el nerviosismo de Zárate resultó notorio. El video del incidente fue rápidamente compartido en plataformas digitales, donde usuarios comentaron la reacción de la artista y la capacidad del equipo para retomar la conducción.

Milena Zárate pierde la calma en sismo del 19 de mayo.

El impacto del sismo en ‘Q’Bochinche’ fue inmediato. Los presentes en el set pasaron de una conversación regular a un ambiente de alerta, guiados por la incertidumbre propia de estos episodios. Sin embargo, la atmósfera logro ser controlada, con Zárate, reconociendo su sensibilidad ante estos eventos. “Ay, yo por eso te quedé mirando la silla. Que yo soy supernerviosa”, comentó la expareja de Edwin Sierra.

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Tras esta difícil situación que pasaron los peruanos el 19 de mayo, la producción retomó el ritmo habitual. La reacción de Milena Zárate se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, al reflejar lo mucho que le impactó vivir este fenómeno en vivo y en directo.

Polémica reacción de Mario Irivarren

El temblor de 6,1 grados también afectó a otros programas en emisión al momento del evento. El pódcast conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’. Los conductores optaron por el humor para lidiar con la situación, contrastando con la reacción de Zárate.

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La polémica reacción de Mario Irivarren ante sismo en streaming ‘La Manada’. YouTube.

“Ya paciencia, no pasa nada. Este edificio aguanta”, dijo Irivarren, mientras Spoya reiteraba el pedido de mantener la calma. El chico reality aportó un comentario alusivo al reciente accidente automovilístico de la conductora, provocando risas entre los presentes y aliviando la tensión.

“Calma, Laura ha chocado”, dijo la expareja de Onelia Molina a manera de broma, comentario que no tardó en ser criticado en redes sociales.

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Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante el streaming de ‘La Manada’ en el momento del sismo. YouTube.

El Instituto Geofísico del Perú confirmó que el epicentro del movimiento se localizó a 41 kilómetros al sur de Ica, con una profundidad de 42 kilómetros. El sismo fue percibido con intensidad en varias regiones del país, aunque hasta el cierre de la tarde no se reportaron daños materiales significativos ni víctimas, de acuerdo con los primeros informes oficiales. Las autoridades peruanas reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones ante futuros eventos sísmicos