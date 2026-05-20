Experto advierte sobre el peligro de la autoconstrucción en Lima: ¿qué pasaría en un sismo de gran magnitud?

El Dr. Guillermo Huaco, investigador del CISMID-UNI, analiza los distritos de Lima con mayor vulnerabilidad sísmica debido a sus suelos blandos. Descubre qué zonas como Ventanilla, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho están en mayor peligro y la importancia de una construcción con supervisión profesional | Canal N

La vulnerabilidad sísmica de Lima aumenta en las zonas donde predominan los suelos blandos y podrían generar desastres aún mayores si se considera que muchas edificaciones en Lima Metropolitana son producto de la autoconstrucción, según indicó Guillermo Huaco, investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID-UNI).

El especialista explicó que en distritos asentados sobre suelos con arcillas, limos o arenas, las ondas sísmicas experimentan una amplificación que incrementa la peligrosidad ante un sismo para toda construcción levantada en estos terrenos.

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Según estudios del CISMID-UNI, se han identificado numerosos sectores de la ciudad donde los suelos blandos son comunes: la información técnica recopilada concluye que, durante un terremoto, el suelo blando vibrará intensamente y, por tanto, aumentará el potencial de daño para las edificaciones asentadas sobre él.

Huaco advirtió que miles de viviendas en Lima fueron construidas sin guía técnica ni supervisión profesional, sino por maestros de obra con experiencia empírica, pero sin la formación especializada en ingeniería civil o estructural necesaria para garantizar su seguridad, coloca a muchas viviendas en alto riesgo de sufrir daños graves ante un sismo de gran magnitud.

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Viviendas vulnerables en Lima

Guillermo Huaco califica esta realidad como un aspecto decisivo que agrava el riesgo general de la ciudad ante la inminencia de un fuerte terremoto: la combinación de suelos con tendencia a amplificar las ondas sísmicas y prácticas constructivas no reguladas sitúa a Lima en una situación de vulnerabilidad particularmente elevada.

El especialista recalcó en conversación con Canal N que para Lima resulta crucial replantear las prácticas de construcción y robustecer la promoción de la edificación responsable, colocando a la prevención y la seguridad estructural como centros de la política pública.

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Guillermo Huaco remarcó que una vivienda de hasta tres pisos, construida sobre suelos blandos y de acuerdo con parámetros de ingeniería, puede soportar un evento sísmico importante sin colapsar.

Sismo en Ica dejó 27 heridos

La región Ica activó sus sistemas de emergencia este martes 19 de mayo luego del fuerte sismo que remeció gran parte de la costa centro y sur del país. El movimiento telúrico provocó escenas de evacuación en viviendas, oficinas y centros comerciales, mientras las autoridades iniciaron una evaluación urgente de daños en infraestructura pública y servicios esenciales.

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Un edificio dañado y un deslizamiento de tierra en Huancavelica muestran el impacto del sismo de magnitud 6.1 en Ica que sacudió el sur del Perú el 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú / Ricardo Yauricasa Flores)

Las primeras horas posteriores al evento estuvieron marcadas por el despliegue de brigadas de respuesta y reuniones de coordinación entre representantes del Ejecutivo, personal técnico y autoridades regionales. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica, distintos sectores comenzaron el levantamiento de información para determinar el impacto del temblor en hospitales, colegios y viviendas.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, confirmó que el sismo dejó 27 personas heridas, aunque descartó víctimas mortales. La información fue difundida durante una transmisión en vivo para Canal N, medio desde el cual el funcionario detalló las acciones de monitoreo desplegadas tras la emergencia.

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