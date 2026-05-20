Ignacio Buse vs Ugo Humbert: día y canal TV del duelo por cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse vs Ugo Humbert: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.

Ignacio Buse continúa marcando hitos en el ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano superó a Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final, instancia en la que enfrentará a un nuevo desafío para mantenerse en el torneo.

Programación del Ignacio Buse vs Ugo Humbert

Ignacio Buse se medirá ante Ugo Humbert este jueves 21 de mayo en el Rothenbaum Tennis Center. Aún no se ha confirmado el horario del encuentro, que será anunciado en las próximas horas. Dado que el torneo se disputa en Alemania, los aficionados peruanos deberán madrugar para seguir en directo la presentación del ‘Colorado’.

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Canal TV del Ignacio Buse vs Ugo Humbert

La transmisión oficial del duelo entre Ignacio Buse y Ugo Humbert por el ATP 500 de Hamburgo estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Además, Infobae Perú brindará cobertura completa y actualización del resultado en su sitio web desde las primeras horas del día.

La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Buse ingresó al top 50 del mundo

Ignacio Buse volvió a sorprender al imponerse a Jakub Menšík en los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano disputará por tercera vez los cuartos de final y buscará su pase a semifinales como una de las revelaciones del certamen.

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El partido mostró un dominio claro de Buse desde el inicio. En el primer set, impuso su ritmo y cerró el parcial con un contundente 6-0, reflejando la diferencia entre ambos jugadores. Su solidez desde el fondo de la cancha, la agresividad en los peloteos y la precisión en los momentos decisivos le permitieron mantener el control ante un rival sin respuestas.

El tenista peruano dio la sorpresa en el ATP 500 de Hamburgo. Créditos: Tennis TV / X.

En la segunda manga, Menšík ofreció más resistencia, pero Buse sostuvo la iniciativa en todo momento. El checo alcanzó el 6-3, aunque sin poner en aprietos al peruano. Los cuatro quiebres de servicio logrados por Buse, sin ceder ninguno, confirman que el ‘Colorado’ no solo jugó con firmeza, sino que respondió con carácter en los momentos determinantes, una cualidad destacada en los jugadores en crecimiento.

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La victoria sobre Menšík no solo le otorgó el pase a cuartos de final el miércoles 20 de mayo, sino que también marcó un hito para el tenis peruano: por primera vez, ingresó al top 50 del ranking ATP.

Previo a sus triunfos ante Menšík y ante Flavio Cobolli, campeón defensor y número 12 del ranking, Buse ocupaba el puesto 57. Ahora, según especialistas, podría ubicarse en la posición 45 y, de sostener su nivel, seguir escalando posiciones.

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Con su ingreso al top 50, el tenista de 22 años se suma al grupo de tenistas peruanos consagrados, integrado por Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Lucho Horna.

Ignacio Buse hace historia e ingresa al top 50 por primera vez tras clasificación en ATP 500 de Hamburgo.

Cómo llega su rival

El único francés que permanece en competencia en el ATP 500 de Hamburgo, Ugo Humbert, superó el miércoles al número 15 del mundo, Karen Khachanov, en tres sets (6-3, 3-6, 7-6 [3]).

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El zurdo de 27 años arrancó el encuentro de manera impecable, ganando su primer juego en blanco y logrando un quiebre temprano que consolidó para ponerse 3-0. Con concentración y disciplina, se llevó el primer set sin permitirle a Khachanov opciones para recuperarse del quiebre inicial.

Ugo Humbert será el rival de Ignacio Buse en cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.

En el segundo parcial, el ruso defendió su saque en el juego inaugural y salvó un punto de quiebre. Humbert desaprovechó otras dos oportunidades para igualar el marcador cuando estaba 2-5 abajo, y Khachanov terminó cerrando el set por 6-3.

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En el set definitivo, Humbert debió exigirse al máximo para salvar dos puntos de quiebre con el marcador 5-5. El pase se decidió en el tie-break, donde el número 34 del mundo mostró mayor solidez en los intercambios y desestabilizó el juego de Khachanov, asegurando el mini-break con una dejada precisa. El tenista de Rusia no logró recuperarse y el francés selló la victoria.