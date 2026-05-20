Fuerza Popular promoverá que sus personeros graben el conteo de votos en mesa: “No hay ley que lo impida”

Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del fujimorismo, afirma que no hay ninguna ley que impida que se grabe el conteo de votos en mesas de votación. Video: Fuerza Popular

Fuerza Popular promoverá que sus personeros graben el escrutinio, es decir, el conteo de votos por parte de los miembros de mesa luego de cerrada la votación. Asi, lo anunció el flamante jefe de personeros del partido, Luis Dyer Fernández.

“Algo que estamos haciendo una gran convocatoria: que se filme el escrutinio. No hay ni una norma ni una ley que lo impida, ¿de acuerdo?. (...) Que esta gente, personeros digitales, transmitan en vivo el escrutinio. Ahí tenemos la mejor prueba de transparencia que puede haber", declaró Dyer Fernández tras ser presentado por la candidata presidencial Keiko Fujimori.

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Según dijo el jefe de personeros a la prensa, la opción de que estas personas presentes en la mesa de sufragio graben el escrutinio fue debatida por abogados del partido, así como independientes. Precisó que no se busca filmar la votación de los electores, sino el conteo que se realiza tras cerrarse el horario de sufragio.

Keiko Fujimori, líder política peruana, sonríe al interactuar con una niña en medio de una multitud durante un evento público.

“Hemos discutido este tema con abogados especialistas del partido y también externos y no hay ni una norma, ninguna ley que impida filmar el escrutinio. No estoy diciendo por si acaso filmar el momento de la votación. Acuérdense no más que un personero está sentado en la mesa, él ve cómo se hace el escrutinio, él ve los votos se lo enseña el presidente de mesa, entonces no hay ni una norma que lo impida”, dijo.

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Finalmente, Luis Dyer indicó que se enviará un oficio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dando cuenta de la iniciativa. “Es una solicitud de transparencia”, apuntó.

¿Quién es Luis Dyer?

Keiko Fujimori presentó el martes a Luis Dyer Fernández como el responsable de coordinar la red de personeros de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta electoral frente a Roberto Sánchez. El objetivo es reclutar a más de 100 mil personas para cubrir todas las mesas del país, incluyendo las ubicadas en centros poblados remotos, las llamadas mesas de la serie 900 mil.

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Keiko Fujimori, sonriente y con las manos en la cabeza, participa en un evento de 'Defensores del Perú' junto a un hombre que aplaude, con la bandera peruana de fondo.

Dyer Fernández llega al cargo con experiencia en procesos electorales anteriores. En 2016 encabezó el equipo de personeros de Peruanos por el Kambio, el partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. En la primera vuelta de las elecciones de 2026 ya cumplió el mismo rol para Fuerza Popular, donde logró cobertura en más de 10 mil mesas. También figura como aportante a la campaña del partido naranja con material valorizado en cerca de 100 mil soles.

Es hijo de Luis Dyer Ampudia y sobrino de Samuel Dyer Ampudia, empresario ligado a la agroexportadora Camposol. Fujimori aludió a esa relación familiar durante el acto de presentación al evocar el secuestro de Samuel Dyer bajo la dictadura de su padre, Alberto Fujimori, y calificó la presencia del sobrino como “una foto de reconciliación y de unidad”. Samuel Dyer, por su parte, ha negado cualquier vínculo directo con las actividades políticas de Fuerza Popular y ha aclarado que su sobrino actúa de forma independiente en tareas de carácter técnico electoral.

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