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Milena Zárate insinúa comportamientos inapropiados de Jota Benz durante su relación con Angie Arizaga

La artista sugirió que el cantante no sería tal como se muestra en pantalla y destacó episodios vividos por su actual pareja, quien convivió con el artista.

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Milena Zárate hace grave insinuación sobre el comportamiento de Jota Benz con su pareja.
Milena Zárate hace grave insinuación sobre el comportamiento de Jota Benz con su pareja.

La cantante colombiana Milena Zárate realizó delicadas declaraciones sobre Jota Benz durante una reciente emisión del programa ‘Q’ Bochinche’. En ese espacio, la artista mencionó que el chico reality, quien mantuvo una relación de convivencia con el actual novio de Zárate, habría mostrado actitudes inapropiadas mientras salía con Angie Arizaga. Las palabras de la colombiana surgieron cuando se tocó el tema de Jazmín Pinedo y su enfrentamiento con su excuñado, situación que ha ocupado titulares y generado revuelo en redes sociales.

El tema se abordó en ‘Q’ Bochinche’ cuando los conductores, Ric La Torre y Samuel Suárez, indagaron sobre el origen de las disputas entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, exintegrante de “Esto es Guerra”. En ese contexto, Milena Zárate aseguró que su pareja, Carlos Mendoza ‘Kalicho’, tatuador personal de Benz, convivió con él y fue testigo de ciertos comportamientos que no corresponderían a una relación estable y respetuosa con Angie Arizaga.

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La cantante colombiana reveló que el hermano de Gino Assereto habría mostrado comportamientos cuestionables durante su relación con la popular figura de televisión. Video; Q’ Bochinche

La artista especificó que el episodio al que hacía referencia ocurrió mientras Benz ya se encontraba en pareja con Angie Arizaga. “No señor, ya estaba con Angie”, respondió de forma categórica cuando Suárez sugirió que las actitudes habrían ocurrido antes del noviazgo. Zárate agregó: “No voy a decir nada más porque Kalicho me mata”, dejando entrever que existe información conocida por su círculo cercano que podría generar controversia si se hiciera pública.

La conversación giró en torno a la convivencia entre Jota Benz y el tatuador. Zárate precisó que los hechos a los que aludía tuvieron lugar hace aproximadamente dos años, en 2024, año en que Angie Arizaga resultó embarazada.

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Descarta infidelidad

Al ser consultada sobre la naturaleza de las actitudes que consideraba inapropiadas, Milena Zárate negó que se tratara de infidelidades o de la presencia de terceras personas en la relación. “No tiene nada que ver con mujeres, sino por su forma de ser, de tratar, por su personalidad”, puntualizó. La cantante señaló que sus observaciones estaban fundamentadas en los comentarios y experiencias compartidas por su pareja, quien tuvo la oportunidad de conocer de cerca a Benz durante el periodo de convivencia.

Angie Arizaga, con gafas, y Jota Benz, con barba y tatuajes, sentados juntos. Ella lleva un top de encaje y él una camisa beige. Fondo de ladrillo
Angie Arizaga y Jota Benz tienen una relación estable.

La artista aclaró que convivir con una persona permite conocer aspectos de su personalidad y hábitos que no siempre coinciden con la imagen pública que proyecta. “Si tú vives con una persona, obviamente son amigos, conoce mucho de ti, tu personalidad, no significa por el lado de que haya habido una infidelidad ni nada”, explicó Zárate en el programa, insistiendo en que se refería a temas de convivencia y trato, más que a hechos graves o polémicos.

Pese a la presión de los conductores para que precisara sus dichos, la colombiana optó por no brindar detalles adicionales para evitar exponer a su pareja o a otras personas involucradas. “Hablaba de forma de ser, y por ende por forma de ser se sabe muchas cosas, algo que uno habla como pareja, hace ciertos comentarios que sé yo y eso sería exponer a una persona que está conmigo. No es nada grave”, argumentó.

En medio de la polémica, Ric La Torre intentó defender a Jota Benz sugiriendo que los episodios mencionados por Zárate podrían haber ocurrido al inicio del noviazgo con Angie Arizaga. La artista, sin embargo, reiteró que los hechos corresponden a una etapa ya avanzada de la relación, lo que incrementó la atención mediática sobre el tema.

La controversia se da en un momento de alta exposición para Jota Benz, quien mantiene un enfrentamiento público con Jazmín Pinedo debido a diferencias personales y familiares. El conflicto entre ambos ha sido motivo de especulación y comentarios en distintos espacios de entretenimiento y prensa rosa.

Las declaraciones de Milena Zárate no tardaron en viralizarse y generaron nuevas especulaciones sobre la vida privada de los protagonistas. La cantante sostuvo que su intención no era perjudicar a Benz ni a su pareja, sino dar cuenta de aspectos de convivencia conocidos por su entorno.

a presentadora dejó claro que no responderá con agresiones y señaló que, a diferencia de Jota, Gino Assereto sí reúne las condiciones para ser capitán en el programa, tras la polémica por sus declaraciones sobre las reglas de “Esto es Guerra”. América TV

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