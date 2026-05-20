Yiddá Eslava descarta romance con Carlos Alcántara pese a salida nocturna: “No me metan en un mismo saco con él”

La exchica reality aseguró que respeta la soltería del actor, pero niega tener algún vínculo más que amical | Magaly TV La Firme

Yiddá Eslava rechazó cualquier posibilidad de romance con Carlos Alcántara tras ser captada junto al actor durante una salida nocturna en Lima. La actriz, conocida por su participación en programas de televisión como ‘Combate’, aclaró que ambos mantienen solo una amistad, pese a los rumores que surgieron después de la difusión de imágenes por parte del programa Magaly TV, La Firme.

Durante una entrevista exclusiva para el espacio conducido por Magaly Medina, la exintegrante de realities explicó que su relación con el popular ‘Cachín’ se mantiene en el plano amical y que no existen intenciones de iniciar una relación sentimental.

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“Estamos ambos en la friendzone. Imagínate. Yo siento que él está en la etapa de vivir y es lo que le toca. Yo lo aplaudo, se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana”, expresó Eslava en declaraciones al programa.

La presentadora Magaly Medina escucha atentamente mientras se muestra una imagen de Yiddá Eslava hablando por teléfono, con una cita sobre su desinterés en una nueva etapa, en el programa Magaly TV La Firme.

La actriz también fue enfática al señalar que no se identifica con el estilo de vida que Alcántara lleva actualmente. Según explicó, su interés no se encuentra en involucrarse sentimentalmente con alguien que, como el protagonista de ‘Asu Mare’, disfruta de su soltería de manera activa.

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“No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aun estando soltera, no quiero que me metan en un mismo saco de él. Si salgo con alguien, salgo con alguien. No es mi estilo estar vinculándome con alguien tan conocido también como Cachín. No es lo que quiero para mí”, declaró, subrayando la importancia de marcar distancia frente a los rumores.

La también productora recalcó que sería un desacierto involucrarse con alguien que prioriza su libertad. “Sería muy idiota de mi parte, meterme con un hombre que ahorita está en la etapa de ser libre”, sostuvo Eslava, dejando en claro que su vínculo con el actor se limita al ámbito personal y profesional.

La actriz Yiddá Eslava se pronuncia sobre los rumores de un romance con Carlos Alcántara, negando cualquier vínculo sentimental y pidiendo no ser asociada a él.

¿Por qué fueron vinculados?

Las especulaciones sobre un posible romance entre Yiddá Eslava y Carlos Alcántara surgieron tras la difusión de imágenes en las que ambos fueron vistos ingresando juntos a una discoteca durante el último fin de semana. El hecho fue difundido por Magaly TV, La Firme y generó diversas reacciones entre los seguidores de ambas figuras del espectáculo.

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Ante la atención mediática, Alcántara ofreció su versión de los hechos a través del pódcast Sin Más que Decir, donde relató cómo transcurrió la noche. “Pido disculpas a mi amiga que la invité a una inauguración, pero me perdí y no la vi más. Mándale saludos y dile que estoy arrepentido”, comentó el actor, restando importancia a los rumores y resaltando que la salida no trascendió más allá de la amistad.

Yiddá Eslava se muestra sonriente en un retrato, contrastando con una imagen de su reciente salida nocturna donde se le vincula a Carlos Alcántara.

Por su parte, Eslava reiteró que, en caso de ser vista nuevamente con Alcántara, será únicamente en calidad de amigos. La actriz remarcó que ambos se encuentran en etapas distintas, y que su vínculo no va más allá de la camaradería. “No quiero que la gente piense que hay algo más. Si volvemos a salir, será como amigos y nada más”, puntualizó.

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Las declaraciones de ambos protagonistas cierran el círculo de rumores surgidos en torno a su vida personal. La exposición pública y las interpretaciones en redes sociales no han modificado la postura de Yiddá Eslava, quien insiste en mantener su espacio y delimitar la naturaleza de su relación con Carlos Alcántara.