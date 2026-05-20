Perú

Caen “Los Vampiros del Sur” en Lurín: desarticulan banda criminal dedicada al robo de petróleo de la Refinería Conchán

El operativo desarticuló una banda que robaba petróleo desviando cisternas en ruta hacia una vivienda cerca de la Panamericana Sur a cambio de dinero. Se incautó combustible valorizado en S/ 25.000 y se detuvo a seis presuntos integrantes

Guardar
Google icon
La PNP desarticuló en Lurín a la banda “Los Vampiros del Sur”, dedicada al robo de petróleo de la Refinería Conchán. Seis presuntos integrantes fueron detenidos y se incautó combustible valorizado en S/ 25.000 durante el operativo. Fuente: ATV Noticias

La Policía Nacional capturó a una banda que robaba petróleo de la Refinería Conchán tras varios días de vigilancia en Lurín. Choferes y auxiliares que salían en cisternas desviaban su ruta y llegaban hasta una vivienda cercana a la Panamericana Sur para entregar parte de la carga a cambio de dinero.

La intervención permitió incautar combustible valorizado en S/ 25.000 y detener a 6 presuntos integrantes de la banda “Los Vampiros del Sur”. La policía atribuyó el resultado al seguimiento previo y al uso de drones, que registraron el presunto trasvase del hidrocarburo antes de la irrupción de los agentes.

PUBLICIDAD

El comandante PNP Daniel Alarcón Otiniano, comisario de la dependencia policial de Lurín, sostuvo que el combustible era acopiado y luego distribuido para su venta en grifos clandestinos del Cono Sur. La Policía también indicó que la empresa vinculada a la unidad intervenida, Divimotor SAC, no tenía conocimiento del presunto delito.

Vista aérea muestra a hombres trasegando líquido de un camión cisterna a recipientes. A la izquierda, un círculo rojo resalta la acción
Imágenes captadas por drones muestran el presunto trasvase de combustible robado por la banda 'Los Vampiros del Sur' antes de su intervención policial en Lurín. (Composición: Infobae Perú)

Modalidad del robo de petróleo en la Refinería Conchán

La modalidad, de acuerdo con la Policía, se activaba al salir de la Refinería Conchán. En lugar de continuar con su ruta regular, los implicados ejecutaban un desvío coordinado hacia un inmueble en Lurín, donde realizaban la descarga parcial del combustible.

PUBLICIDAD

El procedimiento era directo: el conductor detenía la unidad, bajaba, abría el tanque y conectaba mangueras para transferir el petróleo a recipientes de almacenamiento. Los movimientos, según la investigación policial, buscaban pasar inadvertidos y sostener una cadena de abastecimiento ilegal.

Alarcón señaló que se trataba de un patrón sostenido en el tiempo. “Entre cuatro años ya vienen haciendo esta situación, sino que lo hacen indistintamente, ¿no? Cambian de lugares, mutan de un lado a otro”, declaró el oficial en diálogo con ATV Noticias.

Vista aérea de dos hombres junto a un camión cisterna blanco en un área abierta, uno manipulando una manguera cerca del tanque de combustible
Dos hombres trasiegan combustible de un camión cisterna, como parte del operativo que permitió a la Policía Nacional desarticular a 'Los Vampiros del Sur' en Lurín. (Captura ATV)

Operativo policial incauta 24 cilindros de combustible en flagrancia

Tras varios días de seguimiento, la Policía ejecutó el operativo con vigilancia aérea para asegurar registro y control del punto de acopio. El jefe de la Dipos Sur, coronel Rober Villanueva, remarcó que el empleo de drones permitió intervenir en el momento exacto y sostener la flagrancia.

“Lo importante y lo que ha coadyuvado a que esta intervención sea fructífera es el empleo de la tecnología, ¿no? En este caso los drones que han servido para poder coger a estos delincuentes en flagrancia”, sostuvo Villanueva para Exitosa.

En el balance de lo incautado, el comandante Alarcón precisó que la Policía decomisó 24 cilindros de 50 galones (189 litros) cada uno, que, según la investigación, eran acopiados y luego destinados a la venta clandestina. “Se ha logrado incautar en total 24 cilindros de 50 galones cada uno (…) los cuales son acopiados y posteriormente vendidos en los grifos clandestinos del Cono Sur”, señaló.

Además, la Policía incautó 2 vehículos que, según la imputación policial, cumplían funciones operativas dentro del esquema. Alarcón identificó las placas EEI776 y AOH920. Indicó que uno de ellos fue intervenido cuando, presuntamente, extraían combustible “del tanque de gasolina” y que el segundo era utilizado para trasladar los galones, almacenarlos en el inmueble y distribuirlos a puntos de venta clandestinos.

Vista aérea de un hombre en camiseta azul y shorts oscuros cargando dos bidones grandes sobre un suelo de tierra, con un balde rojo cercano
Imágenes de dron registran a presunto integrante de "Los Vampiros del Sur" trasvasando combustible robado, antes de la intervención policial en Lurín que desarticuló la banda. (Composición: Infobae Perú)

6 detenidos en operativo contra red de combustible ilegal

La intervención dejó 6 detenidos, entre ellos 2 de nacionalidad venezolana, según informó Villanueva. La Policía identificó a los intervenidos como Rogelio Colyo Quispe, Bruno Quispe Solís, Víctor Reyes Mendoza, Michel Pulido Francisco, José González Rojas y Gaudi Daza Daza.

Respecto del rol de los implicados, la Policía indicó que parte de los detenidos operaba la logística del acopio y la reventa, mientras que los conductores vinculados a la cisterna tenían participación en el desvío de la ruta y la descarga. También sostuvo que Divimotor SAC no estaba al tanto de la presunta sustracción.

El caso encendió alertas por el riesgo en la zona: el hidrocarburo era almacenado en una vivienda rodeada de familias. La Policía situó el punto intervenido en el kilómetro 23,5 de la Panamericana Sur, un entorno residencial donde la presencia de combustible acopiado elevaba el peligro de un incidente con consecuencias para los vecinos.

Temas Relacionados

Policía NacionalRefinería ConchánLurínLima Surperu-noticias

Más Noticias

Gonzalo Bueno vs Toby Samuel: día, hora y canal TV del partido por clasificación al cartel principal de Roland Garros 2026

El tenista peruano buscará clasificar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam en su carrera. Aquí los detalles de su próximo encuentro

Gonzalo Bueno vs Toby Samuel: día, hora y canal TV del partido por clasificación al cartel principal de Roland Garros 2026

Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario: “Sería una linda oportunidad”

Tuvo una buena campaña en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y se ganó la convocatoria de Antonio Rizola

Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario: “Sería una linda oportunidad”

¿Quién es Gia Meier y por qué está causando sensación en TikTok con ‘Zaca TV’?

La hija de Christian Meier se ha convertido en todo un personaje de redes sociales. Con su carisma y personalidad es de las favoritas de Zaca TV

¿Quién es Gia Meier y por qué está causando sensación en TikTok con ‘Zaca TV’?

Perú tiene la peor calidad del aire de Latinoamérica y Arequipa supera a Lima como la ciudad más contaminada

Perú continúa empeorando en los rankings de contaminación, mientras Arequipa registra niveles de polución que superan los límites de la OMS y a Lima, considerada la más contaminada de Latinoamérica

Perú tiene la peor calidad del aire de Latinoamérica y Arequipa supera a Lima como la ciudad más contaminada

Extorsionadores elevan amenazas a transportistas de la ruta Lima-Colonial en el Callao y advierten atentados contra quienes “no se alineen”

“Siempre con miedo”, afirmó un conductor de transporte público, al señalar que trabaja pese a las amenazas de extorsionadores y la ola de criminalidad en el Callao

Extorsionadores elevan amenazas a transportistas de la ruta Lima-Colonial en el Callao y advierten atentados contra quienes “no se alineen”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Blindan a María Caruajulca y evitan que avance proyecto para cesarla como procuradora general del Estado

Blindan a María Caruajulca y evitan que avance proyecto para cesarla como procuradora general del Estado

Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

Aprueban sancionar con hasta 6 años de prisión la compra y venta de tesis ‘bamba’

Fuerza Popular promoverá que sus personeros graben el conteo de votos en mesa: “No hay ley que lo impida”

¿Quién es Luis Dyer, el jefe de personeros de Fuerza Popular que busca reclutar 100 mil personas?

ENTRETENIMIENTO

Milena Zárate pierde la calma por fuerte temblor de 6,1 durante transmisión en vivo: “Me muero”

Milena Zárate pierde la calma por fuerte temblor de 6,1 durante transmisión en vivo: “Me muero”

Ed Sheeran en Perú 2026: horarios, apertura de puertas, accesos y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Sigue la guerra: Jazmín Pinedo tilda de ‘pasivo-agresivo’ a Jota Benz y le aclara que ya no es la ‘ex’ de Gino Assereto

Milena Zárate insinúa comportamientos inapropiados de Jota Benz durante su relación con Angie Arizaga

Rodrigo González sostiene que Said Palao ‘se ha sacado la lotería’ con Alejandra Baigorria: “¿Qué bien le va, no?”

DEPORTES

Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario: “Sería una linda oportunidad”

Armadora de la selección peruana confirma su acercamiento con Universitario: “Sería una linda oportunidad”

Ignacio Buse vs Ugo Humbert: día y canal TV del duelo por cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo

Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana: el contundente motivo de su ausencia

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Barranquilla por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026