Caen “Los Vampiros del Sur” en Lurín: desarticulan banda criminal dedicada al robo de petróleo de la Refinería Conchán

La PNP desarticuló en Lurín a la banda “Los Vampiros del Sur”, dedicada al robo de petróleo de la Refinería Conchán. Seis presuntos integrantes fueron detenidos y se incautó combustible valorizado en S/ 25.000 durante el operativo. Fuente: ATV Noticias

La Policía Nacional capturó a una banda que robaba petróleo de la Refinería Conchán tras varios días de vigilancia en Lurín. Choferes y auxiliares que salían en cisternas desviaban su ruta y llegaban hasta una vivienda cercana a la Panamericana Sur para entregar parte de la carga a cambio de dinero.

La intervención permitió incautar combustible valorizado en S/ 25.000 y detener a 6 presuntos integrantes de la banda “Los Vampiros del Sur”. La policía atribuyó el resultado al seguimiento previo y al uso de drones, que registraron el presunto trasvase del hidrocarburo antes de la irrupción de los agentes.

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El comandante PNP Daniel Alarcón Otiniano, comisario de la dependencia policial de Lurín, sostuvo que el combustible era acopiado y luego distribuido para su venta en grifos clandestinos del Cono Sur. La Policía también indicó que la empresa vinculada a la unidad intervenida, Divimotor SAC, no tenía conocimiento del presunto delito.

Imágenes captadas por drones muestran el presunto trasvase de combustible robado por la banda 'Los Vampiros del Sur' antes de su intervención policial en Lurín. (Composición: Infobae Perú)

Modalidad del robo de petróleo en la Refinería Conchán

La modalidad, de acuerdo con la Policía, se activaba al salir de la Refinería Conchán. En lugar de continuar con su ruta regular, los implicados ejecutaban un desvío coordinado hacia un inmueble en Lurín, donde realizaban la descarga parcial del combustible.

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El procedimiento era directo: el conductor detenía la unidad, bajaba, abría el tanque y conectaba mangueras para transferir el petróleo a recipientes de almacenamiento. Los movimientos, según la investigación policial, buscaban pasar inadvertidos y sostener una cadena de abastecimiento ilegal.

Alarcón señaló que se trataba de un patrón sostenido en el tiempo. “Entre cuatro años ya vienen haciendo esta situación, sino que lo hacen indistintamente, ¿no? Cambian de lugares, mutan de un lado a otro”, declaró el oficial en diálogo con ATV Noticias.

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Dos hombres trasiegan combustible de un camión cisterna, como parte del operativo que permitió a la Policía Nacional desarticular a 'Los Vampiros del Sur' en Lurín. (Captura ATV)

Operativo policial incauta 24 cilindros de combustible en flagrancia

Tras varios días de seguimiento, la Policía ejecutó el operativo con vigilancia aérea para asegurar registro y control del punto de acopio. El jefe de la Dipos Sur, coronel Rober Villanueva, remarcó que el empleo de drones permitió intervenir en el momento exacto y sostener la flagrancia.

“Lo importante y lo que ha coadyuvado a que esta intervención sea fructífera es el empleo de la tecnología, ¿no? En este caso los drones que han servido para poder coger a estos delincuentes en flagrancia”, sostuvo Villanueva para Exitosa.

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En el balance de lo incautado, el comandante Alarcón precisó que la Policía decomisó 24 cilindros de 50 galones (189 litros) cada uno, que, según la investigación, eran acopiados y luego destinados a la venta clandestina. “Se ha logrado incautar en total 24 cilindros de 50 galones cada uno (…) los cuales son acopiados y posteriormente vendidos en los grifos clandestinos del Cono Sur”, señaló.

Además, la Policía incautó 2 vehículos que, según la imputación policial, cumplían funciones operativas dentro del esquema. Alarcón identificó las placas EEI776 y AOH920. Indicó que uno de ellos fue intervenido cuando, presuntamente, extraían combustible “del tanque de gasolina” y que el segundo era utilizado para trasladar los galones, almacenarlos en el inmueble y distribuirlos a puntos de venta clandestinos.

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Imágenes de dron registran a presunto integrante de "Los Vampiros del Sur" trasvasando combustible robado, antes de la intervención policial en Lurín que desarticuló la banda. (Composición: Infobae Perú)

6 detenidos en operativo contra red de combustible ilegal

La intervención dejó 6 detenidos, entre ellos 2 de nacionalidad venezolana, según informó Villanueva. La Policía identificó a los intervenidos como Rogelio Colyo Quispe, Bruno Quispe Solís, Víctor Reyes Mendoza, Michel Pulido Francisco, José González Rojas y Gaudi Daza Daza.

Respecto del rol de los implicados, la Policía indicó que parte de los detenidos operaba la logística del acopio y la reventa, mientras que los conductores vinculados a la cisterna tenían participación en el desvío de la ruta y la descarga. También sostuvo que Divimotor SAC no estaba al tanto de la presunta sustracción.

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El caso encendió alertas por el riesgo en la zona: el hidrocarburo era almacenado en una vivienda rodeada de familias. La Policía situó el punto intervenido en el kilómetro 23,5 de la Panamericana Sur, un entorno residencial donde la presencia de combustible acopiado elevaba el peligro de un incidente con consecuencias para los vecinos.