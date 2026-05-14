Golpeó a empresaria e intentó secuestrar a familia en Lurín: terminó llorando tras ser capturado por la Policía

Una empresaria, su esposo y una trabajadora vivieron momentos de pánico al ser asaltados y secuestrados en su propio domicilio en Lurín. Las cámaras de seguridad registraron la extrema violencia de los delincuentes, quienes fueron capturados gracias a que un empleado logró escapar y pedir ayuda. Latina Noticias

La rutina de una empresa familiar en Lurín terminó bajo violencia extrema tras el ingreso de tres hombres armados a una vivienda que también funcionaba como local comercial. Las cámaras de seguridad registraron cada etapa del ataque contra la propietaria del negocio, su esposo y una trabajadora. El caso derivó en la captura de los presuntos responsables pocos minutos después de la intervención policial.

Según informó Latina Noticias, el asalto ocurrió dentro de una empresa dedicada a la importación de envases biodegradables. Los delincuentes irrumpieron en el inmueble durante la mañana y exigieron información bancaria a la dueña del negocio mientras la golpeaban con armas de fuego. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y terminó desvanecida dentro de su oficina.

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La Policía Nacional del Perú identificó a los detenidos como Marciano Laverde Leonardo, Ismael André López Torres y Carlos Paredes Pérez, sindicados como integrantes de la banda “Los Malditos de Villa”. Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas abastecidas y cinco teléfonos celulares.

Cámaras registraron la agresión dentro del negocio

Empresaria y su esposo sufren violento asalto en su vivienda de Lurín| Latina

Las imágenes de seguridad captadas en el inmueble muestran el momento exacto en que dos hombres ingresan al local a las 9:23 de la mañana. De acuerdo con el reporte difundido por Latina Noticias, ambos sujetos se dirigieron directamente hacia la empresaria Elizabeth Herrera.

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Uno de los atacantes golpeó a la mujer con la cacha de un arma de fuego mientras exigía las claves de sus cuentas bancarias. En paralelo, una trabajadora de la empresa quedó retenida dentro del inmueble. La empresaria intentó escapar hacia otra zona de la vivienda, aunque volvió a ser alcanzada y reducida por uno de los delincuentes.

El esposo de la víctima, Fabio Rafael Carpio, también resultó agredido. Las cámaras registraron el momento en que uno de los sujetos lo descubre y lo traslada por la fuerza hacia una oficina. Según el testimonio recogido por el medio televisivo, la familia permaneció bajo amenazas durante varios minutos.

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“Fueron casi treinta, cuarenta minutos de terror. Veía a mi esposa ensangrentada y sobre ellos seguían todavía agrediendo a la más. En ese momento, yo simplemente lo único que hacía era despedirme y decirle: ‘Señor, ayúdame’”, relató el esposo de la empresaria.

Un trabajador pidió ayuda y alertó a la policía

Una extrabajadora, con ocho meses de embarazo, es señalada como la autora intelectual del secuestro y asalto a una empresaria en Lurín. La Policía Nacional del Perú capturó a la banda 'Los Malditos de Villa', integrada por ciudadanos venezolanos, gracias a la rápida alerta de un trabajador. |Latina Noticias

Mientras los delincuentes mantenían retenidas a las víctimas, un trabajador de la empresa logró salir del inmueble sin ser detectado. El empleado pidió ayuda a vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú.

El jefe de la División Policial Sur, Rober Villanueva, informó que el personal policial acudió al lugar tras recibir la alerta ciudadana y encontró a los sospechosos aún dentro de la vivienda.

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Los agentes detuvieron en flagrancia a los tres hombres señalados como autores materiales del asalto y del intento de secuestro. Durante el operativo, la policía decomisó dos armas de fuego abastecidas y cinco teléfonos celulares que quedaron incorporados a las investigaciones.

Las imágenes difundidas también muestran el momento posterior a la captura. Uno de los detenidos rompió en llanto frente a los agentes y pidió clemencia. “Te lo juro por Dios, jefe, que yo no sé”, expresó mientras permanecía reducido por efectivos policiales.

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Víctima terminó hospitalizada tras el ataque

La empresaria sufrió una herida de consideración en la cabeza producto de los golpes recibidos durante el asalto. Según Latina Noticias, la mujer fue trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador para recibir atención médica.

Las grabaciones de seguridad muestran que los atacantes obligaron a la víctima a dirigirse hacia la oficina de la empresa con el objetivo de obtener las claves de sus cuentas bancarias. Sin embargo, la mujer perdió el conocimiento antes de responder a las exigencias de los delincuentes.

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El caso reveló además un antecedente reciente. De acuerdo con la información policial, la empresaria enfrentó otro intento de asalto quince días antes del ataque actual. En aquella ocasión, dos sujetos intentaron interceptarla en la puerta de su vivienda, aunque la víctima logró escapar debido a que los agresores no portaban armas de fuego.

Policía investiga participación de extrabajadora

Una empresaria dedicada a la importación de envases biodegradables y su esposo fueron atacados por una banda armada en su domicilio, donde una extrabajadora habría colaborado proporcionando información clave sobre el interior del negocio| América Noticias

Durante los interrogatorios realizados en la comisaría de Lurín, los detenidos mencionaron la participación de una cuarta implicada vinculada a la empresa. Según explicó el coronel Villanueva, se trataba de una extrabajadora que habría proporcionado información interna para ejecutar el asalto.

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Las diligencias policiales identificaron a la sospechosa como una exsecretaria que trabajó cuatro años en la compañía. De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría entregado detalles sobre oficinas, dinero almacenado y rutas de escape utilizadas por los atacantes.

La excolaboradora, de nacionalidad venezolana y con ocho meses de embarazo, acudió posteriormente a la comisaría de Lurín presuntamente para obtener información del caso. La policía procedió con su detención durante la madrugada siguiente tras las primeras declaraciones de los implicados.

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Las autoridades indicaron que la mujer había sido despedida anteriormente por hechos relacionados con robo. Tanto ella como los tres detenidos permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía revisa las imágenes de seguridad y los testimonios incorporados al expediente del caso.