Explosión en Lurín: delincuentes detonan cajeros en la Panamericana Sur y se llevan más de S/ 22 mil en minutos

La PNP activó un operativo para ubicar a los responsables, mientras peritos analizan cámaras de seguridad y evidencias recogidas en la zona. // Video: América TV Noticias

La inseguridad ciudadana en Lima vuelve a encender las alertas tras un violento ataque ocurrido en el sur de la capital. Un grupo de delincuentes hizo detonar un artefacto explosivo dentro de un establecimiento que albergaba cajeros automáticos, generando pánico entre vecinos y trabajadores de la zona. El hecho se registró en plena Panamericana Sur, en una zona de alto tránsito vehicular y comercial.

El incidente, que ocurrió durante la madrugada, tuvo como objetivo sustraer el dinero de las máquinas. Según los primeros reportes, los sujetos lograron llevarse al menos S/ 22 mil, aunque las autoridades no descartan que el monto pueda variar conforme avancen las diligencias. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició un operativo para ubicar a los responsables de este nuevo golpe delictivo.

Explosión en Lurín puso en riesgo zona cercana a grifo de GNV

Composición: Infobae Perú

El ataque se produjo a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta, en el distrito de Lurín, donde funcionaba un punto con varios cajeros automáticos dentro de un local cercano a un grifo. De acuerdo con testigos, los delincuentes utilizaron un explosivo para forzar las máquinas y acceder al dinero almacenado.

La detonación no solo destruyó parte de la infraestructura, sino que también provocó que varios billetes quedaran esparcidos en los alrededores. Este dinero fue posteriormente recolectado por peritos de la PNP, quienes lo incorporaron como evidencia clave en la investigación.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la ubicación del ataque. Los cajeros estaban situados a pocos metros de un surtidor de gas natural vehicular (GNV), lo que pudo haber desencadenado una emergencia de mayores proporciones. La onda expansiva, sin embargo, no alcanzó esta zona, evitando así una posible tragedia.

Tras lo ocurrido, la empresa Limagas confirmó que no se registraron personas heridas y que viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. En tanto, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Lurín asumió el caso y realiza las diligencias correspondientes, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios.

Este nuevo episodio de violencia se suma a otros casos recientes de robos a cajeros automáticos en Lima, modalidad delictiva que ha venido incrementándose en distintos puntos de la ciudad. Mientras tanto, la policía continúa con los operativos para dar con el paradero de los responsables que perpetraron este atentado en una de las principales vías del sur chico.

Gobierno amplía estado de emergencia en Lima y Callao ante aumento de extorsiones y sicariato

El Gobierno decidió prorrogar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, en respuesta al incremento sostenido de delitos violentos, especialmente los vinculados a extorsión y sicariato. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM y permitirá reforzar el control del orden interno con la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la norma, las autoridades podrán ejecutar operativos con mayores facultades en zonas consideradas críticas, basándose en mapas del delito y labores de inteligencia. Además, se estableció que las instituciones involucradas deberán financiar estas acciones con sus propios recursos y asignaciones adicionales del Estado. Al término del periodo, un comando operativo deberá presentar un informe detallando los resultados obtenidos.

La disposición también implica la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, lo que habilita intervenciones sin orden judicial en áreas específicas. En paralelo, eventos públicos masivos deberán contar con autorización previa. Esta decisión se da en un contexto donde, según reportes oficiales, uno de cada cuatro peruanos ha sido afectado directa o indirectamente por la extorsión en los últimos meses, reflejando la expansión de este delito a nivel nacional.