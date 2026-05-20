Así operaban Los Lobos, la peligrosa banda de origen ecuatoriano que usaba a menores para asesinatos en Lima

La Policía Nacional del Perú desarticula parte de la banda criminal Los Lobos del Perú tras operativos en San Martín de Porres.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres integrantes de la banda criminal conocida como Los Lobos, quienes extorsionaban a empresarios, transportistas y un centro médico en Lima, utilizando menores de edad para cometer delitos violentos.

En una serie de tres intervenciones consecutivas, agentes policiales lograron desarticular una parte importante de la estructura de Los Lobos, una estructura criminal de origen ecuatoriano.

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La captura se realizó en dos inmuebles ubicados en el jirón Vizcardo Guzmán y en la calle Manuel Pezet, en el distrito de San Martín de Porres.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Vicente Daniel Mendoza Láinez, de 26 años, Stefanny Michelle Ceballos Flores (alias ‘Pecosa’), de 20 años, y Manuel Alejandro Cedeño García (alias ‘Marcelo’), de 22 años, todos de nacionalidad ecuatoriana.

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Los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, estaban implicados en extorsiones a empresarios, transportistas y un centro médico en Lima.

Los arrestos se llevaron a cabo tras una investigación que vinculó a los implicados con extorsiones a empresarios y transportistas.

Uso de menores

Durante una conferencia de prensa, el general Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), detalló que los integrantes de Los Lobos del Perú utilizaban fachadas comerciales como barberías o centros de lavado de autos para operar en zonas con alta informalidad.

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El general Revoredo manifestó que estos establecimientos servían como puntos de encuentro para coordinar sus actividades ilícitas.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que la banda criminal empleaba a menores de edad para ejecutar actos delictivos. E

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xitosa recogió sus declaraciones: “Ellos son sicarios, no se les ha encontrado evidencias de ser cuentas receptoras ni teléfonos incriminados hasta el momento de la investigación. Ellos son línea violenta”, afirmó el oficial.

Autoridades identificaron a ‘el loco Erick’ como el brazo armado responsable de cobrar cupos a transportistas en el Callao.

Según Obando, los detenidos confesaron su implicación en varios atentados violentos, con lesiones por proyectil de arma de fuego y muertes. Además, la evidencia audiovisual encontrada en sus teléfonos celulares reforzó las declaraciones.

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Estructura de la banda

Dentro de la organización, uno de los personajes identificados como brazo armado es conocido como ‘El Loco Erick’, quien también fue capturado. Se indicó que este individuo era responsable de cobrar cupos a transportistas.

Las autoridades señalaron que, aunque no se hallaron cuentas receptoras ni teléfonos incriminatorios, la participación directa en hechos violentos está confirmada por los testimonios y registros audiovisuales.

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La Policía Nacional destacó que la línea de acción de la banda consistía en ejercer violencia directa y que los implicados eran contratados y dirigidos por un ciudadano ecuatoriano. Según el coronel Obando, “eran manejados y contratados por un ciudadano ecuatoriano, es un hecho”.

Las víctimas tenían antecedentes policiales por hurto, robo, tráfico ilícito de drogas, entre otros - crédito

Impacto en la seguridad

Durante la conferencia, el general Revoredo abordó la situación de seguridad en Lima y señaló que los homicidios contra empresas de transporte formales han disminuido.

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El jefe policial advirtió que la desarticulación de bandas como Los Lobos del Perú es fundamental para evitar que estos grupos se reorganicen y retomen actividades delictivas.

“Por suerte ya no vemos atentados contra empresas grandes formales, contra micros. Pero si nosotros dejamos crecer estos chicos, vuelta se recompone y nuevamente empiezan los atentados”, declaró el general, según consignó Exitosa.

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La operación que llevó a la captura de los tres presuntos integrantes de Los Lobos del Perú representa un nuevo golpe contra la criminalidad organizada en la capital peruana. Las investigaciones de la PNP continúan para identificar a otros miembros y desarticular por completo la red.