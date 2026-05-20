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Juntos por el Perú responde a convocatoria de personeros de Fuerza Popular: “Si ellos tienen 100.000, nosotros pondremos 100.001”

El partido fujimorista buscará que sus personeros voluntarios estén presentes en mesas de votación a nivel nacional

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Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

A raíz de la convocatoria de Fuerza Popular para registrar a 100.000 personeros voluntarios a nivel nacional para la segunda vuelta electoral, Juntos por el Perú anunció que buscará superar en número a la cantidad de personeros del fujimorismo el próximo 7 de junio.

En la misma línea del partido fujimorista, Ernesto Zunini, secretario general de la organización política por la que postula Roberto Sánchez, afirmó que “si Fuerza Popular tiene 100.000, nosotros pondremos 100.001“.

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El representante del partido detalló que, al igual que Fuerza Popular, su organización política buscará proteger el voto a su favor en las mesas en las que hubo un respaldo mayor a Juntos por el Perú.

“Vamos a trabajar por cubrir todas las mesas posibles, especialmente donde ya nos tienen acostumbrados a cuestionar los votos de la ciudadanía. En las mesas en donde tenemos mayor respaldo es donde más debemos esforzarnos por cuidar el voto ciudadano”, afirmó el dirigente.

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El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Desde el equipo de campaña de Juntos por el Perú, se confirmó que Roberto Sánchez realizará una gira en los próximos días por el norte del país, con escalas programadas en Piura, Lambayeque y La Libertad como parte de sus actividades proselitistas antes del balotaje. Precisamente estas regiones son zonas en las que Keiko Fujimori obtuvo una votación preferente.

La estrategia de personeros en la segunda vuelta

Por su parte, el jefe del comando de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, informó que ya fue presentado un oficio tanto al Jurado Nacional de Elecciones como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, solicitando que los personeros de su agrupación reciban autorización para filmar el proceso de escrutinio posterior al cierre de urnas.

Dyer, quien lidera al equipo denominado ‘Defensores del Perú’, señaló que cuentan con el despliegue de, al menos, 100.000 personeros y que la solicitud tiene como objetivo supervisar el conteo, no la emisión del voto. “No estoy diciendo filmar el momento de la votación. Acuérdense que un personero sentado en la mesa, él ve cómo se hace el escrutinio, los votos se los enseña el presidente de mesa”, puntualizó.

Keiko Fujimori, de mediana edad y cabello oscuro, habla en un micrófono con una camisa blanca frente a un fondo blanco con logos rojos de 'Defensores del Perú'. Levanta su mano izquierda
La lideresa política Keiko Fujimori ofrece un discurso durante un evento de la organización Defensores del Perú, donde abordó temas relevantes para el país.

De acuerdo con su declaración, el planteamiento para registrar en video el escrutinio fue consultado con abogados especializados, tanto internos como externos, quienes concluyeron que no hay ni una norma, ninguna ley que impida filmar el escrutinio.

Personeros permitirán “asegurar el voto”, según Miguel Torres

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, ya había adelantado la iniciativa de reclutamiento para personeros voluntarios el domingo pasado en conversación con Panorama.

El candidato fujimorista afirmó que el objetivo de la movilización a nivel nacional es que los 100.000 voluntarios “nos aseguren los resultados” en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El dirigente explicó que esta convocatoria tiene como meta la cobertura de la “totalidad de las mesas de sufragio a nivel nacional”; para alcanzar ese objetivo, consideró indispensable movilizar a todos los ciudadanos voluntarios integrando personeros de mesa y coordinadores locales, con el fin de asegurar una cobertura total.

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