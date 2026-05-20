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Rodrigo González sostiene que Said Palao ‘se ha sacado la lotería’ con Alejandra Baigorria: “¿Qué bien le va, no?”

El conductor de televisión fue irónico al referirse a los viajes del chico reality luego de haberse expuesto en un escándalo en Argentina

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Composición. Rodrigo Gonzáles sonríe con mano a la boca (izquierda). A la derecha, Alejandra Baigorria, Said Palao y una niña en un vehículo de safari africano.
El presentador Rodrigo Gonzáles, conocido como "Peluchín", aparece junto a una imagen de Alejandra Baigorria, Said Palao y la hija de él, disfrutando de un safari en África. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor de televisión Rodrigo González realizó comentarios irónicos sobre los viajes de Said Palao y su relación con Alejandra Baigorria, luego de que el chico reality compartiera imágenes de un safari en África junto a su hija y la empresaria, en medio de la polémica tras un escándalo en Argentina. González, durante la emisión de su programa Amor y Fuego, señaló que Said Palao “se ha sacado la lotería” por la estabilidad y las oportunidades que ha encontrado al lado de Baigorria.

Las recientes publicaciones de Said Palao en redes sociales muestran al integrante de realities disfrutando de un viaje a África, donde se reunió con Alejandra Baigorria. La empresaria se encontraba en ese país por motivos laborales y Palao decidió encontrarse con ella, llevando a su hija para compartir unas cortas vacaciones familiares.

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Durante su programa, Rodrigo González expresó de manera sarcástica: “De verdad que lo de Said es pero... Se ha sacado, como dicen, la lotería”, refiriéndose al estilo de vida del chico reality.

El conductor de televisión fue irónico al referirse a los viajes del chico reality luego de haberse expuesto en un escándalo en Argentina | TikTok Willax

El conductor añadió: “Bueno, si es que ella ha decidido continuar y haces un viaje de esa naturaleza así de lejos, no te vas a querer ir sola tampoco, pues, ¿no? ¿Qué haces? Te vas con tu esposa, tu esposo. Y ya con toda la familia, además”.

González cuestionó los constantes viajes de Palao y su reconciliación con Baigorria, destacando la capacidad económica del deportista: “Ahora, qué bien le irá a Said, ¿no? Mmm, le alcanza para todo y a cada rato. Bueno, que disfrute ese safari”.

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El conductor también ironizó sobre la experiencia del safari africano y la posibilidad de que ciertos recuerdos incomoden a Palao: “¿Qué sentirá cuando vean a los venados? Se le vienen recuerdos. Si le pasa un venado, se le arruina el viaje, ¿no?”. Estas declaraciones reflejan el tono crítico y directo que caracteriza a González en sus comentarios sobre figuras del espectáculo.

Díptico de Alejandra Baigorria, Said Palao y una niña en un safari. En la izquierda, los tres en un vehículo al atardecer; en la derecha, posando sonrientes con paisaje africano de fondo
Said Palao viajó a Sudáfrica con su hija Caetana para reencontrarse con Alejandra Baigorria tras el escándalo del ampay en Argentina.

La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria ha sido objeto de atención mediática por sus constantes idas y vueltas, así como por las polémicas que han enfrentado en el último año. Los viajes y las muestras públicas de reconciliación mantienen a la pareja en el foco del entretenimiento local.

Said Palao disfrutó del viaje a África y lo compartió en redes sociales

El integrante de ‘Esto es Guerra’, Said Palao, viajó a Sudáfrica acompañado de su hija Caetana para reencontrarse con su esposa Alejandra Baigorria y compartir juntos un safari en el Parque Nacional Pilanesberg. Las imágenes del viaje, publicadas en su cuenta de Instagram, muestran a la pareja y a la menor disfrutando de la experiencia, semanas después del escándalo mediático por el ampay de Palao en un yate en Argentina, donde fue captado en una fiesta con otras mujeres.

Said Palao, Alejandra Baigorria y una niña sonríen en la parte trasera de un vehículo de safari, con un cielo anaranjado al atardecer de fondo
El safari familiar de Said Palao y Alejandra Baigorria en el Parque Nacional Pilanesberg marcó un intento de reconciliación pública tras las polémicas.

En su publicación, Said Palao expresó su entusiasmo por cumplir uno de sus sueños pendientes: “Un sueño más hecho realidad. Siempre quise vivir la experiencia de hacer un safari... y por cosas del destino lo fui posponiendo una y otra vez. Hoy, estando en Pilanesberg, en Sudáfrica, puedo decir que superó absolutamente todas mis expectativas”. Las imágenes y el mensaje acapararon la atención de sus seguidores, quienes destacaron el encuentro familiar tras el episodio polémico.

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