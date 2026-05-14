Intento de secuestro y asalto a empresaria en Lurín: extrabajadora sería autora intelectual, según PNP

Una extrabajadora, con ocho meses de embarazo, es señalada como la autora intelectual del secuestro y asalto a una empresaria en Lurín. La Policía Nacional del Perú capturó a la banda 'Los Malditos de Villa', integrada por ciudadanos venezolanos, gracias a la rápida alerta de un trabajador. |Latina Noticias

Una empresaria de Lurín y su esposo resultaron víctimas de un violento asalto e intento de secuestro dentro de su vivienda y local comercial, donde opera su compañía dedicada a la importación de envases biodegradables. Según informó Latina Noticias, tres delincuentes armados ingresaron en la mañana, agredieron a la propietaria y exigieron las claves de sus cuentas bancarias. Las autoridades atribuyen el ataque a la banda conocida como ‘Los Malditos de Villa’, integrada por ciudadanos venezolanos.

El asalto ocurrió a las 9:23 de la mañana, cuando dos sujetos armados entraron al negocio y se dirigieron directamente hacia la empresaria, identificada como Elizabeth Herrera. Los atacantes golpearon a la mujer en la cabeza con la cacha de un arma de fuego mientras exigían información financiera.

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En el inmueble también se encontraba su esposo, Fabio Rafael Carpio, quien fue reducido y llevado a la fuerza a una oficina tras ser descubierto. Una trabajadora de la empresa también resultó retenida en medio de la agresión.

Una empresaria dedicada a la importación de envases biodegradables y su esposo fueron atacados por una banda armada en su domicilio, donde una extrabajadora habría colaborado proporcionando información clave sobre el interior del negocio| América Noticias

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la empresaria intentó escapar, aunque fue nuevamente atacada por los delincuentes. La víctima sufrió una herida en la cabeza y debió ser trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador.

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Intervención policial

Un empleado de la empresa logró huir del lugar y pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron rápidamente a la Policía Nacional del Perú (PNP). El jefe de la División Policial Sur (Dipos Sur), Rober Villanueva, detalló al citado medio que el personal policial llegó al sitio tras recibir el aviso y capturó a los tres autores materiales en flagrancia.

Los detenidos fueron identificados como Marciano Laverde Leonardo, Ismael André López Torres y Carlos Paredes Pérez, todos de nacionalidad venezolana. Durante la intervención, la policía incautó dos armas de fuego abastecidas y cinco teléfonos celulares.

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“En ese momento, yo simplemente lo único que hacía era despedirme y decirle: ‘Señor, ayúdame’”, relató el esposo.

La empresaria ya había enfrentado un intento de asalto quince días antes, cuando fue interceptada por dos delincuentes en la puerta de su vivienda, aunque en esa ocasión logró escapar porque los atacantes no portaban armas de fuego.

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Empresaria y su esposo sufren violento asalto en su vivienda de Lurín| Latina

El rol de la excolaboradora: una pieza clave en la planificación

Durante el interrogatorio, los detenidos mencionaron la participación de una cuarta implicada: una extrabajadora de la empresa, quien habría proporcionado información clave para la ejecución del asalto. Según explicó el coronel Villanueva, se trata de una secretaria que trabajó cuatro años y que habría señalado la ubicación de dinero y oficinas, además de coordinar el vehículo de escape.

La excolaboradora, de nacionalidad venezolana y con ocho meses de embarazo, fue detenida la madrugada siguiente cuando acudió a la comisaría de Lurín, presuntamente para obtener información sobre el caso. La policía confirmó que la mujer había sido despedida por hechos relacionados con robo y que fue identificada como la autora intelectual tras las primeras diligencias.

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Tras la captura, los tres hombres y la excolaboradora permanecen bajo custodia en la comisaría de Lurín. El caso continúa bajo investigación debido a la presunta participación de otros individuos y posibles vínculos con delitos previos en la zona.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados forman parte del expediente que evalúa la Fiscalía.

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