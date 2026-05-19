A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior: partido en Barranquilla por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026.

La necesidad de asegurar un puesto en torneos internacionales lleva a Sporting Cristal a Barranquilla, donde se medirá ante Junior en un duelo decisivo para el futuro inmediato del club. El equipo peruano llega al compromiso con dos victorias en la fase de grupos, lo que le permite ubicarse en la tercera posición de la tabla, aún con posibilidades de avanzar.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Junior y Sporting Cristal será este miércoles 20 de mayo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, un escenario que promete gran expectativa por lo que está en juego para ambos equipos.

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El partido está programado para las 21:00 hora peruana, horario que también coincide con el inicio en Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el juego comenzará a las 22:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay la cita será a las 23:00 horas.

Sporting Cristal superó al Junior de Barranquilla por 2-0 en la Copa Libertadores - crédito Sporting Cristal

Dónde ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

La transmisión del encuentro entre Sporting Cristal y Junior estará a cargo de ESPN para Perú y toda Latinoamérica. Quienes prefieran seguir el partido en formato digital podrán hacerlo mediante la plataforma de Disney Plus Premium, que ofrecerá la emisión en streaming en simultáneo.

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Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo de los rimenses con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, tabla de posiciones, otros resultados, y mucho más.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026.

Así llega Sporting Cristal y Junior al partido

La actual campaña internacional de Sporting Cristal contrasta con su situación en el torneo local. Aunque enfrenta dificultades domésticas, el cuadro limeño ha conseguido dos victorias como local en la fase de grupos de la Libertadores, resultado que lo mantiene con posibilidades de alcanzar una clasificación que no logra desde 2004, año en que el equipo era dirigido por Wilmar Valencia.

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El encuentro ante Junior se presenta como determinante para ambos. Una victoria de los celestes podría acercarlos a los octavos de final, instancia que no alcanzan desde hace más de dos décadas. Por el contrario, el equipo colombiano, que ocupa el último lugar en el grupo, podría quedar eliminado si no logra sumar puntos en Barranquilla.

Ambos conjuntos alinearán a sus mejores formaciones en busca de un resultado que los mantenga en la pelea. El grupo, además, cuenta con la presencia de Palmeiras de Brasil, vigente subcampeón y principal candidato a avanzar, lo que añade presión y competitividad a la serie.

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A pesar de sus dificultades internacionales, Junior atraviesa un buen momento en el torneo colombiano, ocupando la segunda posición y llegando al partido tras igualar 1-1 con Independiente Santa Fe. Esta dualidad de realidades agrega matices al duelo, en el que cada equipo buscará imponer su mejor versión para continuar en carrera en la Libertadores.

El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

Sporting Cristal vs Junior: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Irven Ávila.

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- Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Angel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; Guillermo Paiva.