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“Más jóvenes podrán trabajar y estudiar al mismo tiempo”: carreras universitarias con modalidad 70 % virtual y 30 % presencial

La Universidad César Vallejo (UCV) presentó su programa de Pregrado Semipresencial y señaló que esta propuesta ofrece carreras alineadas con sectores de alta demanda laboral

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Foto: Difusión
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La Universidad César Vallejo (UCV) presentó su programa de Pregrado Semipresencial, una modalidad educativa que combina 70 % de clases virtuales y 30 % presenciales, orientada a estudiantes que buscan compatibilizar formación académica con trabajo u otras responsabilidades.

La propuesta, de acuerdo con la universidad, responde a las nuevas dinámicas de la educación superior, marcadas por la necesidad de optimizar el tiempo y mantener ingresos mientras se estudia. En ese marco, el modelo permite asistir a clases en vivo desde cualquier lugar y complementar la formación con actividades presenciales en campus, especialmente en laboratorios, talleres y espacios prácticos.

La presidenta ejecutiva de la UCV, Kelly Acuña, destacó que el objetivo del programa es ampliar el acceso a la educación superior. “Hoy van a poder trabajar y estudiar al mismo tiempo”, señaló, al referirse a una modalidad que busca evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por motivos económicos o laborales.

Modelo flexible con enfoque en empleabilidad y tecnología

El diseño académico del programa, según explicó el vicerrector académico Heraclio Campana, está orientado a estudiantes que trabajan o buscan incorporarse al mercado laboral. En esa línea, precisó que el currículo ha sido estructurado en tres ejes: habilidades humanas, formación de especialidad e inserción laboral e investigación, con el objetivo de responder a las demandas del entorno productivo.

Foto: Difusión
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Campana añadió que se trata de un modelo flexible y con fuerte soporte tecnológico, que incorpora plataformas como Blackboard, Clementina y Zoom, además de recursos digitales diseñados para fortalecer la autonomía del estudiante.

Asimismo, indicó que la modalidad semipresencial ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por los cambios en el sistema educativo tras la pandemia y la mayor demanda de programas adaptados a estudiantes con responsabilidades laborales.

Carreras de alta demanda y proyección profesional

El programa incluye carreras vinculadas a sectores con alta empleabilidad, como Ingeniería de Sistemas, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Administración, Psicología y Educación, alineadas —según la universidad— a las necesidades del mercado laboral.

De acuerdo con datos compartidos por la UCV, los egresados alcanzan niveles de empleabilidad superiores al 70 % al primer año y más del 80 % a los dos años, con progresión hacia cargos de mayor responsabilidad en el mediano plazo.

Además, el modelo contempla la posibilidad de movilidad entre campus a nivel nacional, lo que permite a los estudiantes continuar su formación en distintas ciudades según sus necesidades personales o laborales.

Foto: Difusión
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Acceso ampliado y adaptación a estudiantes digitales

La iniciativa está dirigida a jóvenes que buscan iniciar o retomar sus estudios superiores, especialmente aquellos que necesitan equilibrar trabajo y educación. En ese sentido, Acuña remarcó que la propuesta apunta a un público que tradicionalmente ha tenido dificultades para sostener estudios presenciales continuos.

“Muchos jóvenes tienen que dejar de estudiar para trabajar. Hoy van a poder hacerlo sin abandonar su formación”, afirmó.

Por su parte, Campana subrayó que el programa está pensado para una generación de estudiantes nativos digitales, que acceden a sus clases desde dispositivos móviles y requieren modelos educativos más flexibles.

La UCV indicó que el programa no tiene límite de edad y está disponible en distintos campus del país, en función de las características de cada carrera.

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