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Jorge Benavides cuenta que Carlos Álvarez le ofreció volver a hacer humor juntos si no pasaba a la segunda vuelta electoral

El humorista de Panamericana Televisión habló de su relación con su excompañero de pantalla y reveló si votó o no por él en las elecciones

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Ilustración de acuarela de dos hombres sonrientes haciendo la señal de la paz, con el logo 'El Especial del Humor' en un fondo abstracto de colores cálidos.
Una ilustración en acuarela a todo color muestra a dos comediantes sonrientes haciendo la señal de la paz, con el logotipo 'El Especial del Humor' resaltando en un vibrante fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humorista de Panamericana Televisión, Jorge Benavides, reveló que su excompañero y también comediante Carlos Álvarez le propuso retomar su histórico dúo humorístico si no lograba avanzar a la segunda vuelta de las recientes elecciones. La posibilidad de un reencuentro artístico entre ambos, tras años de trayectoria por separado, vuelve a ponerse sobre la mesa, según relató Benavides en una entrevista con El Comercio.

Benavides, uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana, abordó el tema durante una charla sobre su presente profesional. Actualmente, lidera un espacio en Panamericana Televisión, mientras Álvarez se ha concentrado en espectáculos unipersonales. La separación de aquel proyecto se produjo cuando Álvarez decidió apostar por su carrera individual, marcando distancia del formato que ambos popularizaron durante más de una década.

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El vínculo personal y profesional, no obstante, nunca se rompió del todo. En la entrevista, Benavides confesó que han mantenido conversaciones recientes sobre la posibilidad de reencontrarse en pantalla. La propuesta, según relata, partió del propio Álvarez, quien le aseguró que, de no pasar a la segunda vuelta electoral, buscaría retomar el trabajo conjunto.

Carlos Álvarez le desea lo mejor a Jorge Benavides tras su llegada a Panamericana y anuncia el inicio de su despedida del humor. Infobae Perú / Captura: TikTok
Carlos Álvarez le desea lo mejor a Jorge Benavides tras su llegada a Panamericana y anuncia el inicio de su despedida del humor. Infobae Perú / Captura: TikTok
“Mi puerta la he dejado abierta para que no la toque, sino para que pase de frente”, comentó Benavides con humor. El público, especialmente en redes sociales, continúa pidiendo la vuelta del dúo que marcó una época con ‘El especial del humor’.

La expectativa por un eventual regreso se mantiene vigente. Benavides reconoció que antes veía improbable una reunión, dado que ambos transitaban momentos distintos en sus carreras. Álvarez se enfocaba en propuestas personales y él en otros proyectos televisivos.

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Esa distancia parecía definitiva, aunque las circunstancias han cambiado. “Hay un nicho que espera, que sueña con que volvamos a hacer eso. Entonces, sería cuestión de ponernos de acuerdo nada más”, señaló el humorista.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntaron después de 15 años. | ATV
Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntaron después de 15 años. | ATV

¿Jorge Benavides votó por Carlos Álvarez?

El tema electoral surgió de manera natural durante la conversación, dada la reciente incursión de Álvarez en la política. Benavides y Álvarez compartieron pantalla en programas emblemáticos como “El especial del humor” y “Risas y salsa”, así como en temporadas sobre el escenario del Teatro Leguía. La relación laboral se forjó en base a la admiración mutua y al respeto por el oficio, pero también a enfoques distintos dentro del humor.

Benavides definió a Álvarez como “una persona culta, muy informada y especialmente interesada en la política”. Recordó que su excompañero llegaba al canal con varios diarios bajo el brazo y que la mayoría de sus parodias tenían un fuerte componente político. “Yo soy lo contrario: no hago política, hago parodias más desde el humor”, explicó.

Carlos Álvarez, con camisa a rayas azules y blancas, introduce una papeleta en una urna electoral de la ONPE. Al fondo, se aprecia una cabina de votación
El humorista Carlos Álvarez, quien figura entre los candidatos a la presidencia, deposita su voto en una urna de la ONPE durante las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

La candidatura política de Álvarez no sorprendió a Benavides, quien incluso bromeó sobre la posibilidad de que su amigo llegara al poder. “Le dije: ‘Si entras a Palacio, por fin voy a conocerlo. No te olvides de mí para el Ministerio de Cultura’. Pero era una broma; la política no va conmigo”, aclaró. En cuanto al voto, Benavides fue enfático: “No voté por Carlos, pero no te diré por quién voté”, afirmó.

Esta apertura sobre su relación y las posibilidades de un reencuentro artístico revela que, pese a las diferencias de enfoque y trayectorias, el lazo profesional y la complicidad entre ambos humoristas persisten. El público, mientras tanto, sigue a la expectativa de que la promesa se concrete y vuelva una de las duplas más emblemáticas de la televisión peruana.

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