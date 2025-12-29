Perú

Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

El humorista recordó que Panamericana fue el canal donde inició su carrera y aseguró que aceptaría una invitación de Jorge Benavides para un reencuentro final en televisión

Guardar
Carlos Álvarez le desea lo
Carlos Álvarez le desea lo mejor a Jorge Benavides tras su llegada a Panamericana y anuncia el inicio de su despedida del humor. Infobae Perú / Captura: TikTok

Carlos Álvarez sorprendió al anunciar que se encuentra iniciando el proceso de despedida de los escenarios para enfocarse en su postulación a la Presidencia de la República.

En medio de este anuncio que marca un quiebre en su trayectoria profesional, Álvarez también se pronunció sobre el reciente traspaso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión, dedicándole palabras de respaldo y buenos deseos que no pasaron desapercibidas.

Lejos de la rivalidad que en algún momento intentaron construir mediáticamente entre ambos humoristas, Carlos dejó en claro que mantiene una relación cordial con Jorge Benavides, a quien reconoció no solo como colega, sino como parte importante de su propia historia televisiva. Al ser consultado sobre el ingreso de JB a Panamericana, el canal donde él mismo comenzó su carrera artística, Álvarez fue directo y conciliador.

Carlos Álvarez en contra de
Carlos Álvarez en contra de la bicameralidad, pero su partido sí presentará candidatos al Senado

Quiere reencuentro

Mis mejores deseos para él en su nueva etapa y ahora que está en Panamericana, que fue el canal donde yo nací”, expresó a Trome, evidenciando que no existe resentimiento ni competencia en sus palabras.

El comediante también sorprendió al no cerrar la puerta a un posible reencuentro televisivo con Jorge Benavides, algo que muchos seguidores del humor nacional han esperado durante años. Consciente del simbolismo que tendría ese momento, Álvarez confesó que estaría dispuesto a participar en un último sketch como una suerte de despedida del público.

Desde el sábado diez empieza algo que nunca soñé, el inicio de la despedida de mi carrera artística. No sé si será para siempre o momentáneamente. ¿Si podría hacer un último reencuentro con Jorge como despedida? Bueno, ahora que está en Panamericana Televisión y si me invita a su programa, yo encantado”, manifestó con sinceridad.

Jorge Benavides resalta el acompañamiento
Jorge Benavides resalta el acompañamiento de su esposa durante su trabajo en TV.

Anuncia su retiro de la comedia

Carlos Álvarez recordó que ya había participado anteriormente en el programa de JB como invitado, experiencias que, según sus propias palabras, fueron positivas tanto a nivel personal como de audiencia. “Fui varias veces a su programa de invitado y nos fue muy bien en el rating”, sostuvo.

Mientras anuncia su retiro progresivo del humor, Carlos Álvarez se prepara para lo que será su último espectáculo teatral, titulado ‘Un comercial y regreso’, el cual se estrenará el 10 de enero en La Estación de Barranco. Este show representa una suerte de balance de su carrera, una despedida consciente de los escenarios y del contacto directo con el público que lo acompañó durante años. Aunque no descartó volver eventualmente a la comedia, dejó claro que su prioridad actual está puesta en la política y en el proyecto personal que busca llevarlo a la presidencia.

El ingreso de Jorge Benavides
El ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”. YouTube: Panamericana.

Melcochita y la vez que se quejó de Carlos Álvarez

Sin embargo, el nombre de Carlos Álvarez también volvió a ser tema de conversación a raíz de declaraciones realizadas por Melcochita, uno de los personajes más queridos del humor peruano. Sentado en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, Pablo Villanueva, nombre real del sonerista, confirmó que Álvarez utilizó algunas de sus ideas y chistes en sus espectáculos, aunque lejos de mostrar molestia, su reacción fue sorprendentemente comprensiva.

Son cosas pequeñas. A mí me da alegría que me imiten”, declaró Melcochita frente a Beto Ortiz, restándole dramatismo a una confesión que, en otros contextos, podría haber generado polémica. Según explicó, Carlos Álvarez tomaba ciertos chistes y los adaptaba a su propio estilo, algo que el veterano comediante no consideró una falta grave. “En sus espectáculos contaba chistes míos, pero lo hacía de otra manera, las incorporaba y con base en eso hacía sus shows”, agregó en aquella oportunidad.

El veto que cambió su
El veto que cambió su vida: Melcochita confiesa que emigró tras sufrir acoso de directivo televisivo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Temas Relacionados

Carlos ÁlvarezJorge Benavidesperu-entretenimiento

Más Noticias

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

El incómodo momento fue captado en video y difundido por el animador Max Aguirre, acumulando miles de reproducciones en TikTok

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza

Hasbro denunció a empresa peruana por importar juguetes de Peppa Pig sin licencia: sanción fue de 4,01 UIT

El Indecopi concluyó que la empresa vulneró el derecho patrimonial de importación al ingresar más de 13 mil juguetes al país sin autorización, ordenó el comiso de la mercadería y dispuso el pago de costas y costos a favor del titular de la obra

Hasbro denunció a empresa peruana

La Tinka en vivo: consulta los resultados del 28 de diciembre y confirma si tu combinación fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka en vivo: consulta

Luna llena de diciembre 2026: fecha para verla desde Perú

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los próximos días

Luna llena de diciembre 2026:

Estados Unidos y Canadá son los mayores compradores de chocolate peruano: Chile y Ecuador en el top 5

Las exportaciones peruanas de chocolate crecieron en valor durante el 2025, impulsadas por la mayor demanda de productos orgánicos y por el dinamismo de mercados clave de América y Europa, pese a la reducción del volumen embarcado por el alza de los precios internacionales del cacao

Estados Unidos y Canadá son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

DEPORTES

Se reveló el contundente motivo

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

Nicole Pérez supera la valla de los 200 puntos y se consolida como la máxima anotadora de la Liga Peruana de vóley 2025/26

“El gol errado contra Alianza Lima lo analicé mil veces”, la sincera confesión de Edison Cavani por la derrota de Boca Juniors en Copa Libertadores 2025

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026