Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

Carlos Álvarez le desea lo mejor a Jorge Benavides tras su llegada a Panamericana y anuncia el inicio de su despedida del humor. Infobae Perú / Captura: TikTok

Carlos Álvarez sorprendió al anunciar que se encuentra iniciando el proceso de despedida de los escenarios para enfocarse en su postulación a la Presidencia de la República.

En medio de este anuncio que marca un quiebre en su trayectoria profesional, Álvarez también se pronunció sobre el reciente traspaso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión, dedicándole palabras de respaldo y buenos deseos que no pasaron desapercibidas.

Lejos de la rivalidad que en algún momento intentaron construir mediáticamente entre ambos humoristas, Carlos dejó en claro que mantiene una relación cordial con Jorge Benavides, a quien reconoció no solo como colega, sino como parte importante de su propia historia televisiva. Al ser consultado sobre el ingreso de JB a Panamericana, el canal donde él mismo comenzó su carrera artística, Álvarez fue directo y conciliador.

Quiere reencuentro

“Mis mejores deseos para él en su nueva etapa y ahora que está en Panamericana, que fue el canal donde yo nací”, expresó a Trome, evidenciando que no existe resentimiento ni competencia en sus palabras.

El comediante también sorprendió al no cerrar la puerta a un posible reencuentro televisivo con Jorge Benavides, algo que muchos seguidores del humor nacional han esperado durante años. Consciente del simbolismo que tendría ese momento, Álvarez confesó que estaría dispuesto a participar en un último sketch como una suerte de despedida del público.

“Desde el sábado diez empieza algo que nunca soñé, el inicio de la despedida de mi carrera artística. No sé si será para siempre o momentáneamente. ¿Si podría hacer un último reencuentro con Jorge como despedida? Bueno, ahora que está en Panamericana Televisión y si me invita a su programa, yo encantado”, manifestó con sinceridad.

Anuncia su retiro de la comedia

Carlos Álvarez recordó que ya había participado anteriormente en el programa de JB como invitado, experiencias que, según sus propias palabras, fueron positivas tanto a nivel personal como de audiencia. “Fui varias veces a su programa de invitado y nos fue muy bien en el rating”, sostuvo.

Mientras anuncia su retiro progresivo del humor, Carlos Álvarez se prepara para lo que será su último espectáculo teatral, titulado ‘Un comercial y regreso’, el cual se estrenará el 10 de enero en La Estación de Barranco. Este show representa una suerte de balance de su carrera, una despedida consciente de los escenarios y del contacto directo con el público que lo acompañó durante años. Aunque no descartó volver eventualmente a la comedia, dejó claro que su prioridad actual está puesta en la política y en el proyecto personal que busca llevarlo a la presidencia.

Sin embargo, el nombre de Carlos Álvarez también volvió a ser tema de conversación a raíz de declaraciones realizadas por Melcochita, uno de los personajes más queridos del humor peruano. Sentado en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, Pablo Villanueva, nombre real del sonerista, confirmó que Álvarez utilizó algunas de sus ideas y chistes en sus espectáculos, aunque lejos de mostrar molestia, su reacción fue sorprendentemente comprensiva.

“Son cosas pequeñas. A mí me da alegría que me imiten”, declaró Melcochita frente a Beto Ortiz, restándole dramatismo a una confesión que, en otros contextos, podría haber generado polémica. Según explicó, Carlos Álvarez tomaba ciertos chistes y los adaptaba a su propio estilo, algo que el veterano comediante no consideró una falta grave. “En sus espectáculos contaba chistes míos, pero lo hacía de otra manera, las incorporaba y con base en eso hacía sus shows”, agregó en aquella oportunidad.

