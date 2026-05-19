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Cronograma del Banco de la Nación inicia mañana 20 de mayo para trabajadores públicos

Serán cuatro fechas en las que los servidores públicos podrán cobrar sus sueldos y remuneraciones extra en las oficinas del BN

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Trabajador cobrando sueldo en el Banco de la Nación
Los trabajadores cobrarán desde el 20 de mayo. Hay cuatro fechas en que se ordenarán los pagos. - Crédito Andina

Desde este miércoles 20 de mayo, los trabajadores del sector público podrán cobrar ya sus sueldos, según las fechas determinadas para cada entidad por el Banco de la Nación.

Así, como se sabe, cada año se define un cronograma de pagos, con los días en cada mes en que los trabajadores de cada entidad del Estado podrán cobrar sus sueldos, aguinaldos, bonos y otros pagos regulares. De esta manera, los servidores públicos tendrán claridad en estas fechas durante todo el año.

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Ya este 20 de mayo empiezan a cobrar primero los trabajadores de estos sectores: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

persona cobrando dinero en el Banco de la Nación
Trabajadores ya podrán cobrar su sueldo en el banco. - Crédito Banco de la Nación

Revisa cuándo cobra tu entidad

Este es el cronograma de pagos que se aprobó con las fechas de mayo para los trabajadores del sector público:

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  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 20 de mayo
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 21 de mayo
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 22 de mayo
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 25 de mayo.
⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Este año se discute nuevo aumento al sueldo

Como se recuerda, ya empezaron la discusiones en el marco de la negociación colectiva para definir nuevas mejoras laborales del convenio colectivo centralizado 2026-2027 del sector público: de un lado, está el Estado peruano, representado por la Presidencia del Consejo de Ministros y casi veinte representantes más del Gobierno; y el del otro, están los representantes de los sindicatos de de trabajadores del sector público.

Ahora lo que está en juego es una serie de cláusulas de incrementos salariales, alza de pensiones y bonos. Estos pedidos están liderados por el aumento de S/700 que piden los empleados estatales, el cual iría para todos los regímenes públicos, sin excepción. Se trata de un incremento de sueldo general, que también iría de la mano con la definición de un sueldo mínimo de S/3.500 en el Estado.

Ahora la negociación entre el Estado y los gremios deberá decidirse pronto, pero primero aún falta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente el espacio fiscal, para ver si hay recursos para aplicar estas medidas.

Persona en el Banco de la Nación
Los trabajadores públicos ya podrán ordenar sus calendarios y apuntar las fechas de pago de sus sueldos en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Como se recuerda, ya a partir de enero de 2026 los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Así se detallan los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

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