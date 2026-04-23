Perú

Empezó la negociación colectiva: Estas son las cláusulas que se discutirán hasta el 30 de abril

Fuentes de gremios laborales informaron a Infobae Perú que ya empezaron las reuniones de discusión de aumentos, bonos y más para el sector público hacia el 2027

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Mesa negociadora de la Negociación colectiva en Perú este 2026
Las sesiones de la negociación colectiva ya iniciaron este 21 de abril, con el 'tira y afloja' por los aumentos y bonos. - Crédito Cortesía

El pasado martes 21 de abril empezaron a discutirse oficialmente los aumentos, bonos y más medidas económicas, según pudieron informar fuentes del sector público a Infobae Perú.

Justamente ese día se acordó un cronograma de reuniones para la negociación colectiva entre los gremios y el Estado peruano, que tendrán lugar todos los martes y jueves a partir de las 2 p. m. hasta el jueves 30 de abril.

Este se podría ampliar a más días con respecto a cómo se avance con la negociación de las medidas que buscan los gremios estatales. Justamente el martes ya se empezó a discutir las cláusulas de condiciones laborales, que continuarán este jueves 23 de abril, según pudieron confirmar fuentes gremiales a Infobae Perú.

Mano estrecha a otra mano
La negociación colectiva se verá con el gobierno de José María Balcázar. - Crédito Andina

Las cláusulas que se discuten

El nuevo proyecto de convenio colectivo para el 2027 abre con dos grandes cláusulas que suponen los cambios más fuertes y que suponen mayor monto en favor de los trabajadores públicos: una es el aumento de S/700 para todos los empleados estatales, bajo todos los regímenes, y la otra es el pedido de instaurar un sueldo mínimo en el Estado.

No existe propiamente un monto de sueldo mínimo para el sector público, por lo cual los gremios piden que este se defina en S/3.500, para todos sin excepciones. Asimismo, se piden estas medidas económicas que involucran a todos los regímenes laborales:

  1. Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos.
  2. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
  3. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  4. Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.
trabajadores públicos peruanos
Revisa el pliego de medidas que se discutirán en la negociación colectiva descentralizada este 2026. - Crédito Andina

Para algunos regímenes

También otras medidas plantean mejoras para varios grupos de trabajadores, pero no necesariamente para todos los regímenes. Estas medidas son:

  1. Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria
  2. Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio
  3. Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto
  4. Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones
  5. Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales
  6. Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
  7. Bono de 20% de los ingresos totales por zonas de frontera y menor desarrollo para DL 276, 1057, 728, 29709 y regímenes especiales.
mano mete billetes de 100 soles en billetera
Más dinero para los trabajadores públicos: Estos son los nuevos montos que se piden en la negociación colectiva. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Para cada régimen

Pero, igualmente, hay medidas económicas que están dirigidas a un solo régimen.

Para el DL 728

  1. Asignación familiar del 10% del sueldo mínimo vigente
  2. Pago de Compensación por Tiempo de Servicios a trabadores por los periodos entre mayo de 2014 y octubre de 2015.

Para el DL 276

  1. Incremento del incentivo CAFAE e incorporación al MUC (Monto Único Consolidado). Para auxiliares, S/ 4.300; técnicos, S/ 4.600; profesionales, S/ 5.300; y funcionarios de carrera, S/ 6.300
  2. Homologación del incentivo único CAFAE con compromiso del gobierno a ejecutar la Ley y permitir presupuesto a las entidades del Estado
  3. Asignación familiar remunerativa por un monto equivalente al 10% del Monto Único Consolidado (MUC)
  4. Incorporar nuevos conceptos en la Bonificación Extraordinaria Transitoria (BET - Variable), que incluye alimentación, vestuario y movilidad que fueron percibidos de manera continua o discontinua durante los años 2020 al 2025
  5. Nombramiento de trabajadores contratados que se encuentren al alcance del DL 1153, para incorporar en el Proyecto de Ley de Presupuesto de 2027
  6. Nombramiento de trabajadores, con solo estar registrado en el AIRHSP, y respetando el nivel remunerativo alcanzado cuando se concursó.
fachada del MEF
El 21 de abril empezó la negociación colectiva. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Para el DL 1057, los CAS

  1. Bono de escolaridad de S/1.000
  2. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente
  3. Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500
  4. Nivelación de remuneración asegurable. Se busca establecer nivelación progresiva de la remuneración para los CAS, igualándola a las nuevas escalas aprobadas para cada entidad
  5. Incorporación del personal al decreto legislativo 728. Se acuerda incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 mediante concurso interno de méritos
  6. Nombramiento de de trabajadores CAS al DL 276, mediante concurso interno de méritos. Se acuerda que se impulse este proceso
  7. Nombramiento del 100% de trabajadores CAS en el marco de la Ley 32059.

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