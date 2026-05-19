Perú

Corredor Rosado inició sus operaciones: conoce todos los paraderos del servicio que une Lima y Callao

Los pasajeros pueden abonar su pasaje con billeteras digitales como Yape o Plin, además de efectivo, lo que amplía las opciones de pago

Guardar
Google icon
Millones de usuarios diarios se benefician con una conexión directa que agiliza los traslados entre zonas residenciales, comerciales y laborales - Créditos: ATU.
Millones de usuarios diarios se benefician con una conexión directa que agiliza los traslados entre zonas residenciales, comerciales y laborales - Créditos: ATU.

El Corredor Rosado inició operaciones este lunes 18 de mayo, con el objetivo de transformar la experiencia de transporte entre el Callao y Lima. La nueva ruta beneficiará a millones de personas que diariamente se desplazan entre ambas ciudades para trabajar, estudiar o realizar trámites en zonas vecinas.

Como parte de la estrategia para promover el uso del sistema, se estableció una tarifa promocional de S/1.50 durante las primeras tres semanas y los usuarios pueden pagar su pasaje mediante las billeteres digitales (Yape o Plin) y en efectivo. Esta medida busca incentivar la adopción temprana del servicio y ofrecer un alivio económico a los usuarios frecuentes.

PUBLICIDAD

El recorrido comienza en Mi Perú, se extiende por Ventanilla y sigue la avenida Néstor Gambetta hasta el corazón del primer puerto. Luego, los buses continúan por la avenida Óscar R. Benavides, antiguo eje Colonial, hasta llegar a la plaza 2 de Mayo. De esa manera, facilita una conexión directa con las principales vías del Cercado de Lima.

La tarifa promocional de S/1.50 favorece la adopción temprana del nuevo servicio y alivia el gasto de los viajeros frecuentes - Créditos: ATU.
La tarifa promocional de S/1.50 favorece la adopción temprana del nuevo servicio y alivia el gasto de los viajeros frecuentes - Créditos: ATU.

La renovación de la flota apunta a reducir los tiempos de desplazamiento y brindar mayor seguridad a quienes utilizan el transporte público en ambos extremos de la ciudad.

PUBLICIDAD

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad Provincial del Callao en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), introduce unidades equipadas con sistemas de pago digital, cámaras de videovigilancia y monitoreo constante por GPS. Estas innovaciones tecnológicas permiten reforzar la protección de los pasajeros y optimizar el control operativo en tiempo real.

Con la puesta en marcha del Corredor Rosado, las autoridades esperan mejorar la calidad del transporte metropolitano y facilitar una movilidad más eficiente para los residentes de ambas jurisdicciones.

Este servicio transforma la movilidad entre Lima y el Callao al ofrecer una alternativa moderna y eficiente de transporte público - Créditos: Corredor Rosado Facebook.
Este servicio transforma la movilidad entre Lima y el Callao al ofrecer una alternativa moderna y eficiente de transporte público - Créditos: Corredor Rosado Facebook.

Paraderos del Corredor Rosado

  • Mi Perú
  • Paradero Teléfono
  • Primero Naval
  • Paradero Centro
  • Paradero 8 de Angamos
  • Paradero Inka Kola
  • Paradero Farmacia
  • Brisas de Oquendo
  • Puente Oquendo
  • Carrillo
  • Terminal Pesquero
  • Imupesa
  • Depósito
  • Canta Callao
  • Grupo Aéreo N.° 8
  • Aeronaves
  • Outlet Arauco
  • Aduanas
  • Quilca
  • Primero de Mayo
  • Av. Argentina
  • Insurgentes
  • Mall Bellavista
  • Plaza Vea Colonial
  • Universidad San Marcos
  • Av. Universitaria
  • Av. Leonardo Arrieta
  • Dueñas
  • Naciones Unidas
  • MTC
  • Tingo María
  • Jr. Cárcamo
  • Pacasmayo
  • Plaza 2 de Mayo

Ocho corredores rosados operarán en el Callao hacia 2030

El arranque de las primeras rutas de este servicio señala el comienzo de un ambicioso plan de transporte con objetivos establecidos hasta el año 2030. La propuesta contempla la habilitación de ocho corredores, que aportarán 20,8 kilómetros de vías exclusivas para el transporte público en el Callao.

Este proyecto se integra al Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, enfocado en crear un sistema de transporte eficiente, seguro y sostenible. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que los nuevos corredores utilizarán vías mejoradas, paraderos señalizados y otras adecuaciones que buscan ofrecer un servicio ordenado y confiable.

La ATU anunció que mantendrá la coordinación con operadores y la municipalidad del Callao para ajustar recorridos y fortalecer la red. En la actualidad, no existe una ruta directa de transporte público que enlace con la avenida Tomás Valle. El posible acceso del Metropolitano sigue en análisis para futuras rutas alimentadoras.

Video relacionado

Estos buses beneficiarán a millones de residentes que Lima a Callao y viceversa (Créditos: TVPerú)

Temas Relacionados

Corredor RosadoLimaCallaoATUperu-noticias

Más Noticias

¿Dónde votar en la segunda vuelta electoral 2026? Conoce si hay cambios en tu local de votación

Quienes no voten o incumplan su función como miembros de mesa enfrentarán multas económicas que varían según el distrito

¿Dónde votar en la segunda vuelta electoral 2026? Conoce si hay cambios en tu local de votación

¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta 2026? Multas y sanciones por no emitir tu voto este 7 de junio

Quienes omitan su participación recibirán multas económicas ajustadas según la situación socioeconómica registrada en el DNI

¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta 2026? Multas y sanciones por no emitir tu voto este 7 de junio

Regidor de SJL es acusado de violación sexual contra dos menores de 12 y 14 años

Hober Medrano Aguilar, regidor en funciones y candidato de Alianza para el Progreso, fue señalado por familiares de dos adolescentes, quienes afirman que las agresiones ocurrieron en un taller de confecciones del propio funcionario

Regidor de SJL es acusado de violación sexual contra dos menores de 12 y 14 años

Salvan vidas: ¿Para qué sirven las esferas rojas en los cables de alta tensión y cómo protegen a las aves?

Las balizas aéreas están reguladas por normas internacionales de aviación y cuentan con características estandarizadas

Salvan vidas: ¿Para qué sirven las esferas rojas en los cables de alta tensión y cómo protegen a las aves?

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

En una de sus últimas entrevistas antes de retirarse de la vida pública, el primer actor peruano habló con Infobae Perú sobre Hertha Cárdenas, las grandes amistades que le dejó el teatro y la actuación, la pasión que marcó toda su vida.

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE asigna más de S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana

ONPE asigna más de S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana

Keiko Fujimori critica a Roberto Sánchez por prometer alza del sueldo mínimo a S/ 1.500: “El aplauso fácil no será una medida que vamos a utilizar”

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

PJ admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero programa audiencia para luego de segunda vuelta

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Katy Jara anuncia su tercer embarazo: “La medicina dijo que no, pero Dios me ha hecho volver a sonreír”

Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

DEPORTES

“Gassama y Churín no conocerían Lima si Raúl Ruidíaz y Universitario se ponían de acuerdo”: la firme opinión de Pedro García sobre el ataque de la ‘U’

“Gassama y Churín no conocerían Lima si Raúl Ruidíaz y Universitario se ponían de acuerdo”: la firme opinión de Pedro García sobre el ataque de la ‘U’

Yanlis Feliz, Katielle Alonzo, y las otras jugadoras convocadas a la selección de República Dominicana tras brillar en la Liga Peruana de Vóley

Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió 2 ofertas de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Guillermo Enrique con Infobae Perú: el interés de volver a Liga 1, su mirada a Alianza Lima y la admiración por Paolo Guerrero y Hernán Barcos