Corredor Rosado inició sus operaciones: conoce todos los paraderos del servicio que une Lima y Callao

Millones de usuarios diarios se benefician con una conexión directa que agiliza los traslados entre zonas residenciales, comerciales y laborales - Créditos: ATU.

El Corredor Rosado inició operaciones este lunes 18 de mayo, con el objetivo de transformar la experiencia de transporte entre el Callao y Lima. La nueva ruta beneficiará a millones de personas que diariamente se desplazan entre ambas ciudades para trabajar, estudiar o realizar trámites en zonas vecinas.

Como parte de la estrategia para promover el uso del sistema, se estableció una tarifa promocional de S/1.50 durante las primeras tres semanas y los usuarios pueden pagar su pasaje mediante las billeteres digitales (Yape o Plin) y en efectivo. Esta medida busca incentivar la adopción temprana del servicio y ofrecer un alivio económico a los usuarios frecuentes.

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El recorrido comienza en Mi Perú, se extiende por Ventanilla y sigue la avenida Néstor Gambetta hasta el corazón del primer puerto. Luego, los buses continúan por la avenida Óscar R. Benavides, antiguo eje Colonial, hasta llegar a la plaza 2 de Mayo. De esa manera, facilita una conexión directa con las principales vías del Cercado de Lima.

La tarifa promocional de S/1.50 favorece la adopción temprana del nuevo servicio y alivia el gasto de los viajeros frecuentes - Créditos: ATU.

La renovación de la flota apunta a reducir los tiempos de desplazamiento y brindar mayor seguridad a quienes utilizan el transporte público en ambos extremos de la ciudad.

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La iniciativa, impulsada por la Municipalidad Provincial del Callao en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), introduce unidades equipadas con sistemas de pago digital, cámaras de videovigilancia y monitoreo constante por GPS. Estas innovaciones tecnológicas permiten reforzar la protección de los pasajeros y optimizar el control operativo en tiempo real.

Con la puesta en marcha del Corredor Rosado, las autoridades esperan mejorar la calidad del transporte metropolitano y facilitar una movilidad más eficiente para los residentes de ambas jurisdicciones.

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Este servicio transforma la movilidad entre Lima y el Callao al ofrecer una alternativa moderna y eficiente de transporte público - Créditos: Corredor Rosado Facebook.

Paraderos del Corredor Rosado

Mi Perú

Paradero Teléfono

Primero Naval

Paradero Centro

Paradero 8 de Angamos

Paradero Inka Kola

Paradero Farmacia

Brisas de Oquendo

Puente Oquendo

Carrillo

Terminal Pesquero

Imupesa

Depósito

Canta Callao

Grupo Aéreo N.° 8

Aeronaves

Outlet Arauco

Aduanas

Quilca

Primero de Mayo

Av. Argentina

Insurgentes

Mall Bellavista

Plaza Vea Colonial

Universidad San Marcos

Av. Universitaria

Av. Leonardo Arrieta

Dueñas

Naciones Unidas

MTC

Tingo María

Jr. Cárcamo

Pacasmayo

Plaza 2 de Mayo

Ocho corredores rosados operarán en el Callao hacia 2030

El arranque de las primeras rutas de este servicio señala el comienzo de un ambicioso plan de transporte con objetivos establecidos hasta el año 2030. La propuesta contempla la habilitación de ocho corredores, que aportarán 20,8 kilómetros de vías exclusivas para el transporte público en el Callao.

Este proyecto se integra al Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, enfocado en crear un sistema de transporte eficiente, seguro y sostenible. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que los nuevos corredores utilizarán vías mejoradas, paraderos señalizados y otras adecuaciones que buscan ofrecer un servicio ordenado y confiable.

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La ATU anunció que mantendrá la coordinación con operadores y la municipalidad del Callao para ajustar recorridos y fortalecer la red. En la actualidad, no existe una ruta directa de transporte público que enlace con la avenida Tomás Valle. El posible acceso del Metropolitano sigue en análisis para futuras rutas alimentadoras.

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Estos buses beneficiarán a millones de residentes que Lima a Callao y viceversa (Créditos: TVPerú)