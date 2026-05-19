ONPE asigna más de S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso una modificación excepcional al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, y estableció que la franja electoral para la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026 tendrá una duración de siete días calendario, del 29 de mayo al 4 de junio de 2026.

Una norma legal publicada en el diario El Peruano, indica que el objetivo es adecuar los plazos para la contratación de espacios en radio, televisión y medios digitales luego de la proclamación de los resultados oficiales, que llegó más de un mes después de las jornadas de votación del 12 y 13 de abril.

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De acuerdo con la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, la distribución económica asignada a cada organización política participante en la segunda vuelta presidencial será exactamente igual. Ambos recibirán un presupuesto de S/ 5,216,704.50 que se dividirá en dos: un primer monto de S/. 44,000 destinados exclusivamente a redes sociales, y S/ 5,172,704.50 para radio y televisión.

El monto total destinado a la franja electoral para la segunda vuelta electoral es de S/ 10,433,409.00.

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ONPE asigna S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franja electoral de la segunda vuelta se transmitirá del 29 de mayo al 4 de junio de 2026

La reducción del periodo de transmisión a siete días responde a la necesidad de completar todas las etapas administrativas previas. La ONPE debe seleccionar los tiempos y espacios en los medios, aprobar el plan de medios y formalizar los contratos con proveedores, según un informe interno de la ONPE.

Solo las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta pueden acceder al financiamiento público indirecto, según la normativa vigente, condición determinada el 17 de mayo de 2026 con la proclamación final de resultados. En esta ocasión, Fuerza Popular y Juntos por el Perú competirán en la segunda elección, recibiendo de manera equitativa los recursos públicos para la propaganda electoral.

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El reparto de fondos establece igualdad entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

En línea con la Ley de Organizaciones Políticas, la ONPE detalla que cada partido político elige directamente los tiempos y espacios en el Portal Digital de Financiamiento (PDF), según la adjudicación correspondiente. El Reglamento exige que el catálogo de medios indique la cifra a ser otorgada a cada organización, norma aplicable en segundas vueltas anteriores (2011, 2016 y 2021).

ONPE asigna S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución introduce la Novena Disposición Transitoria al Reglamento como medida excepcional aplicada exclusivamente para la segunda elección presidencial de 2026. La ONPE indica en la norma legal difundida en El Peruano que esta reducción busca cumplir la normativa y respetar los plazos operativos de contratación en medios, fijando un periodo corto pero suficiente para la difusión del contenido de ambos partidos políticos.

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La resolución ha sido notificada a Fuerza Popular, Juntos por el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).