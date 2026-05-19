Perú

Keiko Fujimori critica a Roberto Sánchez por prometer alza del sueldo mínimo a S/ 1.500: “El aplauso fácil no será una medida que vamos a utilizar”

La candidata de Fuerza Popular calificó de populista e irresponsable el anuncio de Roberto Sánchez de elevar la remuneración mínima vital, y advirtió que cualquier aumento debe hacerse de forma progresiva y en función del crecimiento económico y la productividad. También se pronunció sobre los debates, las alianzas y el equipo técnico de su contrincante

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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pronuncia un discurso mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales del país por cuarto día consecutivo, en Lima, Perú, el 15 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pronuncia un discurso mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales del país por cuarto día consecutivo, en Lima, Perú, el 15 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La candidata presidencial de Fuerza PopularKeiko Fujimori, descartó este lunes que su eventual gobierno adopte la propuesta de elevar la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1.500 anunciada por su rival Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y la calificó de medida populista diseñada para captar votos sin respaldo técnico real.

“Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar”, afirmó Fujimori desde el mercado Belén del distrito de Santa Rosa, durante un recorrido de campaña en Lima Norte. La candidata advirtió que cualquier incremento salarial debe tomarse “en un balance entre los trabajadores y la micro y pequeña empresa”, y que su viabilidad depende del crecimiento económico y la productividad del país. “Por supuesto que tenemos que ir aumentando esto, pero de manera progresiva y responsable, y va a depender de las cifras de crecimiento”, precisó.

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La propuesta de Sánchez fue anunciada el día anterior durante el evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú. El candidato de Juntos por el Perú sostuvo que su equipo económico, coordinado por el exministro Pedro Francke, presentará ante el sector empresarial los fundamentos técnicos y presupuestarios que respaldan la medida. “Estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la RMV a S/ 1.500”, afirmó Sánchez en esa ocasión.

El candidato presidencial Roberto Sánchez continúa su recorrido de campaña, buscando formar alianzas y anunciando propuestas clave como el aumento del sueldo mínimo a 1500 soles. El video cubre sus actividades en Puente Piedra y Villa El Salvador, culminando en un mitin con simpatizantes | Latina Noticias

Fujimori amplía sus críticas al programa económico de Sánchez

Fujimori no limitó sus cuestionamientos al tema salarial. La candidata de Fuerza Popular extendió sus críticas a otras propuestas del programa de Juntos por el Perú, calificándolas de irresponsables. “Hemos escuchado muchas medidas populistas e irresponsables, como querer bloquear las agroexportaciones o meterse en el Banco Central de Reserva y sacar a Julio Velarde“, señaló, en referencia a declaraciones previas del entorno de Sánchez sobre una eventual remoción del presidente del BCR.

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Por eso, Fujimori subrayó la importancia de los debates presidenciales: “Van a permitir que la población pueda sacar mejores conclusiones de este intercambio de ideas”.

Ilustración acuarela de Roberto Sánchez, con sombrero y brazos abiertos, en el centro, flanqueado por otros tres políticos, incluido Pedro Castillo.
Roberto Sánchez, central en una ilustración acuarela, es rodeado por su círculo de confianza, enfatizando su papel crucial en la segunda vuelta electoral peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debates confirmados para el 24 y el 31 de mayo

Fujimori también se pronunció sobre los acuerdos alcanzados para la organización de los debates de cara al balotaje del 7 de junio. Según informó, los equipos de ambas candidaturas se reunieron con presencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y acordaron dos fechas: el 24 de mayo para el debate de equipos técnicos y el 31 de mayo para el debate presidencial, que se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

“Nosotros habíamos planteado tres debates, pero que sean dos está bien. Faltan definir temas, metodología, tiempos y moderadores”, indicó la candidata, quien valoró el avance como positivo. También señaló que el Centro de Convenciones es una sede neutral, dado que tanto ella como Sánchez residen en San Borja.

Sobre los equipos técnicos, Fujimori anunció que los presentará en función de los temas confirmados para los debates y cuestionó los perfiles del equipo de Juntos por el Perú: “Los técnicos que hemos visto son copia de lo que acompañó a Pedro Castillo”. También lanzó una crítica directa al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, incorporado al equipo de Sánchez, por haber “celebrado junto al Andahuaylazo”, en referencia al levantamiento de 2005 en el que murieron cuatro policías.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Aliaga y Jorge Nieto: las alianzas que Fujimori no descarta

Consultada sobre una posible alianza con Rafael López Aliaga, quien quedó tercero en la primera vuelta, Fujimori fue clara: “No voy a pelearme con él. Agradezco que haya dicho que no hay que votar en blanco, que no hay que votar viciado y que no hay que votar por el comunismo. Las puertas de nuestro partido están siempre abiertas para quienes quieran dialogar”.

La candidata también confirmó que Jorge Nieto Montesinos, quien obtuvo el 11,6% de los votos en la primera vuelta, “está en su radar”. “Se ha conversado con dirigentes de ese partido, es lo único que puedo decir”, precisó, sin confirmar si Nieto podría ocupar un cargo en una eventual administración fujimorista. “No voy a hablar de nombres para ningún ministerio”, cerró.

Durante el mismo recorrido por Lima Norte, Fujimori visitó el asentamiento humano Los Rosales en Ancón, donde reiteró su propuesta de entregar un bono de S/ 500 a las madres que trabajan en comedores populares, y prometió que la Línea 3 del Metro de Lima llegaría hasta ese distrito para mejorar la movilidad de sus residentes.

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