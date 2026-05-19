Perú

Regidor de SJL es acusado de violación sexual contra dos menores de 12 y 14 años

Hober Medrano Aguilar, regidor en funciones y candidato de Alianza para el Progreso, fue señalado por familiares de dos adolescentes, quienes afirman que las agresiones ocurrieron en un taller de confecciones del propio funcionario

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Este video es una cobertura de noticias que presenta el caso de un regidor de San Juan de Lurigancho (SJL) acusado de violación. Se observa a una presentadora de noticias en un estudio y un reportero realizando una entrevista. Incluye imágenes de un documento legal con información sobre la denuncia, que menciona "violación de la libertad sexual" y "actos contra el pudor de menores", identificando a Hober Medrano Aguilar. Las escenas también muestran un evento donde un hombre canta. El programa se emite bajo el formato de "Ocurre AHORA" de ATV.

Un regidor del partido de Alianza para el Progreso (APP) en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) enfrenta graves acusaciones por presunto abuso sexual contra dos menores de edad de 12 y 14 años. Se trata de Hober Medrano Aguilar, actual concejal del distrito, quien además buscaba tentar la reelección en los próximos comicios municipales.

Las denuncias fueron dadas a conocer públicamente por los familiares de las menores en el noticiero de ATV, quienes aseguran que ambas adolescentes habrían sido víctimas de agresiones sexuales en un taller de confecciones de propiedad del regidor. Según los testimonios, las menores acudían al lugar para vender gelatinas a los trabajadores del establecimiento.

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Amenazas y manipulación

El padre de una de las adolescentes, de 14 años, relató que Medrano Aguilar habría ganado la confianza de la familia antes de cometer los abusos. Entre lágrimas, aseguró que su hija fue víctima de amenazas para evitar que contara lo ocurrido.

La niña ha estado amenazada. Le decía que si hablaba iba a matar a su papá, a su mamá y a su hermano”, denunció el padre de la menor.

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Un hombre de tez morena y cabello oscuro, Hober Medrano, con una chaqueta blanca, habla en un micrófono junto a un cartel que dice 'Ni miedo ni silencio: Exigimos Justicia'
El regidor de San Juan de Lurigancho, Hober Medrano, es visto hablando en un evento público mientras un cartel detrás exige justicia por las acusaciones de abuso sexual infantil en su contra. (Infobae Perú)

De acuerdo con el testimonio, el regidor aprovechaba la situación económica de las familias para acercarse a las adolescentes. La menor acudía regularmente al taller junto a su prima de 12 años, quien también habría sido víctima del investigado tras ser retenido en un baño del local.

Vecinos protestan y exigen justicia

Tras conocerse la denuncia, vecinos de la zona realizaron protestas exigiendo una investigación inmediata y sanciones contra el funcionario municipal. Entre gritos de “¡Justicia!”, los manifestantes mostraron su indignación por el caso y reclamaron protección para las menores y sus familias.

El caso ha generado conmoción en el distrito debido a que el acusado es una autoridad en funciones y porque, según se informó, registra una denuncia previa del año 2023 por presuntos actos contra el pudor de menores.

APP retira precandidatura de Medrano

En medio del escándalo, el partido de César Acuña anunció el retiro de la precandidatura de Hober Medrano Aguilar para las próximas elecciones municipales.

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho expresó su solidaridad con las denunciantes y pidió que las investigaciones se desarrollen de manera “célebre e imparcial”.

Regidor niega acusaciones

El equipo periodístico intentó obtener la versión del regidor tanto en su domicilio como por vía telefónica; sin embargo, no hubo respuesta. Posteriormente, Medrano Aguilar difundió un comunicado en redes sociales en el que rechazó todas las acusaciones en su contra y aseguró ser inocente.

El caso se encuentra ahora en manos de la justicia.

Canales de ayuda para víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

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