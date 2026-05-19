En yates y puro lujo: así vivía el ‘Gurú del Oro’, el empresario acusado de la mayor estafa financiera reciente en Perú

Washington López usó el dinero de los inversionistas para financiar una vida de lujo, que incluía fiestas, viajes a Europa y relaciones con figuras de la alta sociedad. (Domingo al Día/América)

La vida ostentosa de Washington López Aguilar, conocido como el Gurú del Oro, quedó al descubierto tras ser acusado de haber ejecutado la mayor estafa financiera reciente en Perú, con víctimas millonarias y una orden de captura nacional e internacional.

Según una investigación de Domingo al Día, el empresario peruano, quien fundó Washington Capital S.A.C., se presentaba en escenarios de lujo rodeado de figuras de la alta sociedad, mientras las autoridades y decenas de inversionistas intentan descubrir el destino de los fondos que confiaron en sus manos.

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López Aguilar alcanzó notoriedad a partir de 2022, luego de ser apodado como el Gurú del Oro por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Con un perfil de economista y consultor internacional, diseñó una imagen pública de éxito y legitimidad, ofreciendo a inversionistas productos financieros supuestamente respaldados por entidades internacionales.

Washington López Aguilar, conocido como el ‘Gurú del Oro’, enfrenta una orden de captura internacional tras la mayor estafa financiera reciente en Perú. (Domingo al Día)

De acuerdo al informe, su empresa, Washington Capital S.A.C., prometía rentabilidades anuales superiores al 14 % y aseguraba la protección total del capital, un argumento que atrajo principalmente a personas de alto patrimonio.

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En sus exposiciones y redes sociales, López afirmaba que el oro representaba la mejor apuesta financiera para los próximos años. “Hoy tenemos todos los vientos a favor para pensar que el oro es la mejor apuesta para el 2025, 2026 y 2027”, afirmaba López en una de sus intervenciones, citada por el programa periodístico.

El esquema que sedujo

La estrategia del empresario incluía la entrega de certificados supuestamente emitidos por entidades como Bank of New York Mellon y American International Group (AIG). Los inversionistas recibían documentos con sellos y membretes reconocidos, lo que generaba confianza y motivaba inversiones que, en conjunto, superaron los tres millones de dólares.

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“La promesa era un retorno anual de unos intereses de doble cifra, más del diez por ciento”, relató una familiar de uno de los agraviados al equipo de Domingo al Día.

El esquema fraudulentó recaudó más de tres millones de dólares mediante documentos falsificados y la transferencia irregular de contratos financieros.

El atractivo de las supuestas ganancias y la reputación de la empresa llevó a que varias familias confiasen sus ahorros. Sin embargo, las alarmas se activaron cuando algunos inversionistas buscaron retirar sus fondos y recibieron contratos renovados sin autorización, cronogramas de pago incumplidos y explicaciones sobre cuentas congeladas por supuestos negocios en México y Estados Unidos.

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Un afectado explicó: “Él invierte con la promesa de una ganancia de 9,25% en dos años. Pasan los dos años y al momento de vencer el contrato, nos notifica Washington López de que el dinero no se podía depositar”.

Certificados falsificados

Las investigaciones revelaron que los certificados entregados por Washington Capital S.A.C. carecían de autenticidad. Las propias entidades mencionadas negaron cualquier vínculo con la empresa del ‘Gurú del Oro’.

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AIG comunicó: “Podemos confirmar que no son auténticos. Esto se basa en varios factores, entre ellos que la dirección es incorrecta, hay numerosos errores ortográficos y que el documento en sí no es un documento oficial de AIG”. De manera similar, Bank of New York Mellon aclaró que el certificado de pagaré estructurado “no está afiliado, autorizado, patrocinado ni avalado” por la institución.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú alertó que Washington Capital S.A.C. y MFX Prime S.A.C. no estaban autorizadas para captar dinero del público. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

El fraude se estructuró a través de la transferencia de contratos desde Washington Capital S.A.C. a MFX Prime S.A.C., lo que permitía nuevos actos jurídicos y complicaba la recuperación del dinero. Las víctimas aseguraron que el dinero nunca fue enviado a Estados Unidos, sino que se retiraba periódicamente en sumas que iban de 3.000 a 20.000 dólares a cuentas peruanas controladas por López.

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Lujo y fiestas

Según Domingo al Día, mientras los inversionistas intentaban recuperar sus fondos, Washington López Aguilar desplegaba una vida de lujo financiada con el dinero captado. Las cámaras y registros del dominical mostraron al empresario en yates, fiestas privadas, viajes a Europa y Brasil, y rodeado de personajes influyentes.

La ostentación de autos de alta gama y hospedajes exclusivos reforzaba la imagen de éxito que López proyectaba en redes sociales.

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Un denunciante afirmó: “Washington López ha construido una imagen alrededor de lujos, alrededor de ganancias inexistentes, para que personas que quieran invertir con él lo hagan no solamente por la documentación falsa que presenta, sino también por querer lograr ese estilo de vida que él comunica tan cuidadosamente en sus redes sociales”.

Washington López usó el dinero de los inversionistas para financiar una vida de lujo, que incluía fiestas, viajes a Europa y relaciones con figuras de la alta sociedad.

Fuga internacional

La magnitud del caso llevó a que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) advirtiera sobre la informalidad de las empresas relacionadas con Washington López Aguilar.

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En mayo de 2025, la SBS alertó que ni Washington Capital S.A.C. ni MFX Prime S.A.C. contaban con autorización para captar dinero del público y que existía el riesgo de incumplimiento en los pagos prometidos.

El Ministerio Público obtuvo el 3 de junio de 2025 el impedimento de salida del país para López. Posteriormente, un juzgado penal de Lima dictó cinco meses de prisión preventiva y una orden de captura nacional e internacional. Según el seguimiento realizado por Domingo al Día, el empresario habría salido de Perú rumbo a Miami y luego a Europa, donde fue fotografiado en Madrid.

El paradero de Washington López Aguilar es incierto y las autoridades evalúan solicitar una alerta roja a Interpol para lograr su ubicación. Mientras tanto, nuevos testimonios siguen acumulándose y los afectados buscan justicia tras la caída de quien fue considerado el ‘Gurú del Oro’ en el mundo de las inversiones.