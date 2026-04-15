Negociación colectiva inició entre gremios y Ejecutivo, a puertas de un nuevo Gobierno

Las sesiones de la negociación colectiva ya iniciaron este 14 de abril, pero aún está pendiente el 'tira y afloja' por los aumentos y bonos. - Crédito Cortesía

El martes 14 de abril se instaló la comisión para la negociación colectiva de este 2026, para definir beneficios laborales en acuerdo entre Estado, el empleador, y los gremios sindicales, que representan a los trabajadores públicos.

Así, si bien solo se trató de una sesión para instalar la comisión negociadora, esto marca un primero paso para la firma del del convenio colectivo centralizado 2026-2027. Como se sabe, la negociación será los representantes del Estado y las cinco centrales sindicales acreditadas para este proceso.

¿Cuánto durará este proceso? Esto lo explicó David Flores Ramos, Secretario de defensa de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú). Hay una propuesta de las centrales sindicales de que que iniciado la negociación colectiva se debe negociar en el plazo de treinta días. Lo estábamos planteando en un momento, pero no ha habido ningún acuerdo porque era solamente sesión de instalación", explicó a Infobae Perú.

Se vienen los bonos y aumentos para el sector público. Pero primero deberán pasar por un primer filtro: el Gobierno. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El siguiente martes inicia la negociación

Asimismo, Flores Ramos reveló a Infobae Perú que, dado que esta sesión fue de solamente instalación de la comisión negociadora, el siguiente martes, el 21 de abril se va iniciar ya propiamente la “negociación colectiva”.

Es este martes en que “la parte empleadora va a traer una propuesta de cronograma de reuniones. Entonces, esperaremos a ver cuál es la propuesta y sobre eso posiblemente vamos a tratar de debatir si en verdad se debe cumplir tal como dice la ley, hasta treinta días, o si, viendo la situación, posiblemente pueda ampliarse y quizás pueda llegar al 30 de junio como todos los años”.

Sin embargo, aún no hay un acuerdo sobre este punto. Ese día el martes 21 d eabril se verá recién y se estará fijando ya el plazo que se tomará en cuenta para la negociación.

El gobierno de José María Balcázar es el que tendrá que decidir sobre los bonos y aumentos del sector público. - Crédito Presidencia

Las medidas

A grandes rasgos hay una serie de medidas del convenio colectivo para el 2027 que se buscan aplicar para todos los trabajadores públicos desde el 2027 y más de un régimen. Estas son las siguientes:

Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen) Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500 Bono de 20% de los ingresos totales por zonas de frontera y menor desarrollo para DL 276, 1057, 728, 29709 y regímenes especiales.