¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta 2026? Multas y sanciones por no emitir tu voto este 7 de junio

Presentarse con DNI y respetar las normas de seguridad son requisitos indispensables - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

En el marco de la segunda vuelta presidencial 2026, el sufragio conserva su carácter obligatorio para todos los ciudadanos peruanos entre 18 y 69 años. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones recalcaron que la asistencia a las urnas este domingo 7 de junio constituye una obligación legal y cívica. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez avanzaron a esta fase definitiva, por lo que la participación masiva cobra relevancia en la definición del próximo gobierno.

El incumplimiento de este deber implica consecuencias económicas y administrativas. El monto de la multa por no participar en la jornada electoral varía de acuerdo con la condición socioeconómica del distrito consignado en el documento nacional de identidad (DNI).

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Quienes residen en zonas clasificadas como no pobres deberán abonar S/110, los ciudadanos de distritos categorizados como pobres pagarán S/55 y aquellos en áreas de pobreza extrema deberán cancelar S/27,50. Esta diferenciación responde a criterios establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Los ciudadanos designados miembros de mesa también enfrentan sanciones específicas si no cumplen su función. El monto para quienes no asisten a integrar la mesa electoral asciende a S/275. Si, además, el miembro de mesa tampoco emite su voto, las sanciones se suman y la deuda totaliza S/385.

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La segunda vuelta de las elecciones se llevará a cabo este 07 de junio - Crédtos: REUTERS/Stifs Paucca.

Sanciones para quienes no regularicen la multa

El incumplimiento en el pago de la multa genera restricciones:

No se permite inscribir actos civiles como matrimonio, divorcio o viudez.

Se limita la participación en procesos judiciales y administrativos.

No es posible realizar trámites notariales ni firmar contratos.

Se restringe el acceso a programas sociales.

No se puede solicitar licencias de conducir ni postularse a cargos públicos.

Existe la posibilidad de embargo de cuentas bancarias por cobro coactivo.

En situaciones excepcionales, como enfermedad grave o impedimentos debidamente acreditados, el ciudadano puede solicitar la dispensa ante el JNE.

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Para ello, se requiere presentar la documentación probatoria correspondiente y esperar la evaluación de la autoridad electoral, que determinará si procede la exoneración de la sanción.

Pasos para pagar la multa electoral

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Atención virtual

Ingresa a https://multas.jne.gob.pe/login para revisar si tienes sanciones electorales.

Introduce tu número de DNI y consulta si hay deudas pendientes y el motivo de la infracción.

Escoge la modalidad para efectuar el pago.

Si prefieres el pago digital, accede a la plataforma Págalo.pe.

Selecciona “JNE” y luego “Multas electorales” en el menú disponible.

Escribe tu DNI y sigue las instrucciones que muestra el sistema.

Atención presencial

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Dirígete a una sucursal del Banco de la Nación y presenta tu DNI en la ventanilla.

También tienes la opción de acudir a la caja de la sede central del JNE (av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima).

Selecciona si deseas pagar en efectivo o con tarjeta Visa.

Realiza el pago en el canal seleccionado y pide el comprobante correspondiente.

No es obligatorio que el titular de la multa realice el trámite; cualquier persona puede efectuar el pago presentando el número de DNI.

Los montos sancionatorios varían: S/110 para zonas no pobres, S/55 para distritos pobres y S/27,50 para áreas de pobreza extrema, conforme al INEI - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Novedades logísticas y medidas de seguridad

La segunda vuelta emplea una cédula mucho más reducida, ya que solo incluye a dos aspirantes, en contraste con la jornada anterior donde se eligieron presidente, senadores, diputados y representantes andinos entre más de treinta partidos. En este balotaje se medirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes lograron mayor respaldo en la votación previa.

Esta vez, el material electoral será exclusivamente en papel y no contará con soporte electrónico, a diferencia de lo aplicado en abril. La autoridad electoral explicó que la medida facilita el conteo y evita complicaciones logísticas detectadas en la primera vuelta.

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El proceso se desarrollará desde temprano hasta el final de la tarde. Toda persona inscrita debe asistir al local asignado, ya que el padrón cerrado en 2025 no permite cambios de sede. Incluso quienes modificaron su dirección ante el Reniec deberán votar en el mismo sitio que les correspondió en la primera fase. Se recomienda consultar la plataforma oficial para confirmar la información y evitar problemas.

El organismo electoral dispuso que la jornada se realice entre las 07:00 y las 17:00, sin cambios en la ubicación de los centros de votación.

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