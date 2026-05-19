Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Magaly Medina criticó en su programa la actitud de Onelia Molina y Kevin Díaz tras el beso que protagonizaron en el reality de competencia Esto Es Guerra. La periodista cuestionó la postura que ambos participantes habían mantenido en el pasado frente a este tipo de retos y puso en duda la espontaneidad de la escena, sugiriendo que la relación entre ellos podría ser más estrecha de lo que aparentan.

En la reciente emisión de ‘Esto Es Guerra’, los concursantes sorprendieron a la audiencia al aceptar un desafío de actuación que culminó en un beso. Onelia Molina, conocida por su participación previa como pareja de Mario Irivarren, había evitado situaciones similares, argumentando motivos personales y su deseo de no involucrarse sentimentalmente en el programa.

PUBLICIDAD

No obstante, el lunes 18 de mayo, la odontóloga y su compañero se mostraron dispuestos a cumplir con el reto en plena transmisión. Kevin Díaz fue quien se acercó a Onelia Molina para concretar el beso ante cámaras.

La conductora Magaly Medina reacciona al beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en el programa Esto Es Guerra, insinuando que ya había una conexión previa entre ellos. (Magaly TV La Firme)

Tras el episodio, el participante aseguró frente a los televidentes: “Somos profesionales”, mientras que Molina soltó una risa y evitó mayores declaraciones. Ambos han sido vistos juntos fuera del set, incluso realizando viajes, aunque ninguno ha confirmado un interés amoroso.

PUBLICIDAD

La reacción de Magaly Medina no tardó. Desde su espacio televisivo, la presentadora puso el foco en la aparente contradicción de Molina. “¿Y eso? ¿No que lloraba para no hacer la escenita? Porque tenía que sanar de Irivarren y que no quería nada con nadie. Y con este chico se va hasta la esquina, a la bodega, de viaje, todo el día paran juntos. ¿Entonces qué hay? Muchos dicen que puede ser el clavo que saque a Mario. Ahora se notaban muy cómodos”, manifestó Medina después de analizar las imágenes.

La conductora también se refirió a la relación de amistad que ambos participantes aseguran mantener. A pesar de sostener que no existe un vínculo sentimental, Molina y Díaz han compartido actividades fuera de la competencia, lo que ha incrementado las especulaciones entre seguidores del programa.

PUBLICIDAD

Magaly Medina mira sorprendida la escena de un beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz proyectada en pantalla, durante su programa de televisión. (Magaly TV La Firme)

Magaly cuestiona la autenticidad del beso

En otro momento del programa, Magaly Medina avanzó con sus críticas y sugirió que el beso no habría sido el primero entre los concursantes.

“Esos labios parecían conocerse, así que para mí no es la primera vez que estos se besan. Esas bocas ya se conocían. No nos vengan a nosotros a ver la cara de tontos. En algún momento esto ya pasó por ahí. Porque, que sepamos, a ella no la vemos con nadie. Es un beso completo; encima, ella lo agarra del cuello. Bien confianzudos los dos”, destacó la presentadora en su análisis.

La periodista también hizo referencia al desarrollo de la escena y al entusiasmo con el que ambos se desenvolvieron durante el reto. “Ni cortos ni perezosos les dijeron que tenían que hacer una escena de beso. Hasta le decían: ‘Oye, ya paren’, porque seguían muy entusiasmados con la escena. Estaban bien involucrados con el personaje que no querían dejar de besarse”, agregó Magaly Medina.

PUBLICIDAD

La presentadora Magaly Medina, con semblante serio, reacciona en su programa a la escena del beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz durante un reto en el programa 'Esto es Guerra'. (Magaly TV La Firme)

Medina también subrayó que, pese a la incomodidad inicial de Onelia Molina en retos que involucran muestras de afecto, esta vez la actitud de la participante resultó mucho más relajada y confiada.

Hasta ahora, ni Onelia Molina ni Kevin Díaz han confirmado si existe una relación más allá de la amistad. Ambos continúan participando en el reality, mientras los comentarios y las teorías sobre su cercana relación mantienen la atención de la audiencia y generan comentarios en redes sociales.

PUBLICIDAD