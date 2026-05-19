Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

En una nueva jornada de protesta, el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a insistir en su narrativa de un supuesto “fraude electoral” como parte de lo que él considera un “golpe de Estado” que lo perjudicó durante la primera vuelta y, aunque no le permitió llegar a la presidencia, sí lo eligió como senador.

Durante su discurso ante sus seguidores, López Aliaga afirmó que en este escenario tiene el derecho de rebelarse y volvió a llamar a la insurgencia, como lo hizo en múltiples oportunidades durante el último mes luego de que se realicen las jornadas de votación del 12 y 13 de abril. Aún así, indicó que cumplirán los plazos legales para presentar recursos e intentar anular la proclamación de resultados electorales.

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“Ayer se ha consumado, como dije hace un rato, el golpe de Estado. Tenemos derecho a rebelarnos. Tenemos derecho a insurgir, sí. Pero vamos a dar, vamos a cumplir todos los plazos legales. Tenemos todavía hasta el miércoles (20 de mayo) para presentar los recursos para que se anule esta supuesta proclamación. Proclama trucha. Anula (Roberto) Burneo. Anula esa porquería”, indicó el excandidato presidencial.

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó una solicitud para que se anule la proclamación de los resultados de la primera vuelta. (Video: JNE)

Intentos de anular la proclamación “no cambiarán en nada”

Luego de proclamar los resultados oficiales de las Elecciones presidenciales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó durante una conferencia de prensa que las decisiones en torno a esta etapa ya están tomadas y no podrán revertirse.

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Al ser consultado sobre la iniciativa de la congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, quien indicó que presentará una solicitud de nulidad de la proclamación de resultados presidenciales, Burneo afirmó que, aunque se le dará trámite, “no va a cambiar en nada cualquier pedido o formulación que se plantee en torno a lo que ya hemos decidido”.

Por otro lado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también indicó que ningún candidato -en este caso Rafael López Aliaga- puede influir en los tiempos que le tome al organismo atender a las solicitudes. “Tomamos las decisiones conforme al ordenamiento, conforme a los tiempos que tiene el pleno y la independencia, profesionalismo, objetividad que tiene”, sostuvo.

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Rafael López Aliaga no asumirá como senador

En conversación con Latina, el líder de Renovación Popular afirmó que, debido a las irregularidades que denunció en el proceso electoral -y que usa para argumentar la existencia de un supuesto “fraude electoral”- no está dispuesto a asumir el cargo, pero sí asumirá el liderazgo de una bancada en el Congreso.

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por Absalon Vásquez, exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción. (Foto: Composición - Infobae)

De esta forma, López Aliaga confirmó que, aunque considera que el proceso en el que participó y que lo eligió a él junto a otros como congresistas, es “fraudulento”, sí tendría que haber una bancada de Renovación Popular en el Poder Legislativo.

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El excandidato presidencial detalló que su decisión cuenta con respaldo interno, tras sostener múltiples encuentros. Declaró sobre el proceso interno. “Yo he hablado con ellos (senadores y diputados), con cada uno. Ha habido gente que me decía: ‘no, si tú no juras, yo no juro’. No, es una locura. Aquí tenemos un accesitario, que yo respeto mucho. Si no juro yo -que no lo voy a hacer-, creo que le toca a Absalón Vásquez. Para mí va a ser una persona clave en este Congreso, que legisle para el agro peruano tan abandonado”, explicó en Latina.

López Aliaga precisó que su negativa a asumir el cargo de senador no implica abandonar ni el país ni la política activa. “(Estoy decidido que no va a asumir como senador) por un tema de dejarle huella, pero eso no implica que me vaya del Perú. Yo me quedo en mi país, a pelear. Hay una palabra que se llama dignidad”, afirmó.

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